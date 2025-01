תקציב פרסום הכשרה ביטוח ופיננסים עובר למשרד בלאנקו

תקציב הפרסום של קבוצת הכשרה ביטוח ופיננסים יטופל במשרד הפרסום בלאנקו של אביתר סדון. התקציב מוערך ב-15 מיליון שקל בשנה, והוא כולל טיפול באסטרטגיה, הקריאייטיב וערוצי המדיה והדיגיטל של הקבוצה.

עד כה היה מפוזר התקציב של הכשרה ביטוח - שנחשב לתקציב בסדר גודל בינוני, דומה לזה של IBI, למשל - בין מספר משרדי פרסום וסוכנויות דיגיטל וסושיאל, ובהם משרד LEAD וגם בלאנקו עצמו, שטיפל בזרוע ההשקעות Best Invest. כעת הוא יטופל כולו במשרד אחד, בדגש על הרחבת המודעות לפתרונות הביטוח והפיננסים של החברה, ובהם ערוץ המכירה הדיגיטלי go והמוצרים הפיננסיים של Best Invest, כשברקע נמצאות העלאות המחירים במשק.

בלאנקו הוקם לפני כ-13 שנים על ידי סדון, שמשמש כבעלים יחיד ומנכ"ל. בין לקוחות המשרד נמנים גם יאנגו דלי, קבוצת כרמל דיירקט, מוטוספורט מקבוצת לובינסקי, חברת הפינטק NEEMA, ביטוח לאומי, אוניברסיטת תל אביב ועוד. לדברי סדון, "ענף הביטוח בישראל הוא מהתחרותיים והצפופים ביותר, עם ריבוי שחקנים המהווים אתגר משמעותי עבור כל מותג שמעוניין לבלוט ולהישאר רלוונטי.

"בקטגוריה שבה פועלים תקציבים גדולים והתחרות מתמשכת לאורך כל השנה, אנו מתכננים להביא לידי ביטוי ערך מוחשי וברור, המשלב את מה שהצרכן מצפה ומחפש מחברת ביטוח. בקטגוריית הפיננסים ניתן מענה למעגלים רחבים יותר של צרכנים, המחפשים אלטרנטיבה".

הכשרה חברה לביטוח, בבעלות אלי אלעזרא, סיימה את שלושת הרבעונים הראשונים של השנה עם רווח נקי שמיוחס לבעלי המניות בגובה 63 מיליון שקל. היקף הנכסים המנוהלים עומד על כ-30 מיליארד שקל, וסמנכ"ל השיווק הוא איתן ויצמן.