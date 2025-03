לפני קצת יותר מחודשיים יצא לאוויר העולם השיר "לא לפנות אליי" של נסרין קדרי, ומאז קיבל שלל גרסאות ואזכורים תקשורתיים. לא היה ספק שגם אחד הגורמים המסחריים במשק יאמץ אותו לקמפיין, למרות בעיה מובנית: מדובר בשיר מיזנתרופי להחריד - לא בדיוק תפריט השירות המומלץ ללקוחות.

מצד שני, שירות הוא שם המשחק בימים אלה, ואחד ממוקדי התחרות הגדולים ביותר בין הבנקים, למשל. אז במזרחי טפחות מצאו פתרון: בזמן שהפרזנטורים דביר בנדק וחן אמסלם מקדמים את פיצ'ר הווטסאפ של הבנקאי האישי, קדרי עצמה לבושה בצבעי שלושת הבנקים הגדולים האחרים - ומבצעת "בשמם" את השיר הקליט.

וכך, זה השבוע השני ברציפות מדובר בפרסומת הזכורה ביותר במדד של גלובס וגיאוקרטוגרפיה, והיא מתמקמת גבוה גם בדירוג האהדה (מקום שני).

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, מזרחי טפחות גם אחראי להשקעה השנייה בגודלה השבוע, כ-1.9 מיליון שקל. להשקעה הגדולה ביותר, לפי יפעת, אחראי המתחרה בנק לאומי.

כ-2 מיליון שקל הושקעו בקמפיין "בפעם הראשונה", שבו הבנק מציע ללקוחותיו ליווי אישי בפעולות שחדשות לו. על רקע השיר All by Myself של סלין דיון, הפרזנטור גל תורן מסביר לצופים בקליפ אייטיז מדוקדק מדוע ומתי הם בעצם צריכים שירות כזה. הפרסומת מתברגת במקום השני בזכירות, והשלישי באהדה.

ההשקעה הכספית השלישית בגודלה השבוע, כ-1.3 מיליון שקל, שייכת לכאל עם קמפיין "צאו מהאוטומט". החודש החליפו בחברה שפה פרסומית ושיווקית, נפרדו מהפרזנטור עברי לידר ובחרו בגל מלכה ודמות קרקל וירטואלית (לא להתבלבל עם חתול!) כדי לקדם את כרטיס הקאשבק, שמאפשר החזר כספי כמעט על כל קנייה.

אמנם הכרטיס אינו חדש, אבל מכיוון שגם למתחרים בישראכרט יש הצעה מוצרית דומה וקמפיין באוויר, נראה כי רצו להדגיש את התחרות גם מולם ולא רק מול הבנקים. הקמפיין של כאל מתברג במקום השישי בזכירות והרביעי באהדה. הקמפיין של ישראכרט מתברג במקום השביעי בזכירות והשמיני באהדה.

והנה אנחנו מגיעים לקמפיין הכי מצחיק השבוע בדירוג: ה"פרק" החדש בסדרת הפרסומות של ביטוח 9 ואודי כגן, שגם בו כגן מגלם שלוש דמויות: את עצמו, את אמו ואת האב המאותגר טכנולוגית.

הפעם ההורים תקועים בקונקשן במדינה שלא קיימת (טרגיג'יסטן, כמעט כמו טג'יקיסטן שדווקא כן קיימת), והאם מפצירה באב לדבר רק באנגלית - מה שמביא לשיבושים הצפויים למלים תרופות (drugs) ומחיר פצצה (we got the bomb). התוצאה: ביזנס, קוקטיילס ויאללה למקום הראשון באהדה. שוב.

זינוק בהשקעה

ההשקעה בפרסום עולה מ־37 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־46 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9, במרחק עצום מהיתר), ראובני פרידן (מזרחי טפחות) ומקאן ת"א (בנק לאומי).

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.