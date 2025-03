שבוע אחרי שהמתחרים ב־yes עלו בקמפיין בכיכובם של נועה קירל ואמיר שורוש, גם חברת HOT עלתה בקמפיין - הראשון עם משרד הפרסום החדש, גיתם BBDO. הפרסומת מרובת המשתתפים מאחדת את כוכבי הסדרות הפופולריות ביותר של החברה, שמגיעים כ"אורחים" לחתונה של גדליה (אורי לייזרוביץ’) ודבורה (מאיה ורטהיימר) מ"שבאבניקים", ולמעשה מהווה הזדמנות להציג בפני הצופים את מגוון הפקות המקור שלה.

העונה השלישית של הסדרה עלתה לשידור בשבוע שעבר, ונפתחה בכך שדבורה וגדליה כבר נשואים - מבלי שהחתונה עצמה נראתה על המסך. כך שלמעשה, הקמפיין הוא סוג של "הזדמנות" עבור הצופים האדוקים לדמיין את האירוע - ותוך כדי כך ליהנות מאחד השירים הפופולריים ביותר בישראל בשנה האחרונה, "תמיד אוהב אותי" (עוד יותר טוב) של ששון שאולוב.

כמקובל כיום, גם שאולוב משתתף בעצמו בתפקיד משמעותי בפרסומת מלאת שמחת החיים, כאשר המלים שונו ל"עוד יותר הוט" והותאמו לחוויה הטלוויזיונית שהחברה מבקשת לספק. התוצאה: מקום ראשון בדירוג הפרסומות האהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה, ומקום שלישי בזכירות.

את המקום הראשון בדירוג הזכירות תופסת זה השבוע הרביעי הפרסומת של בנק מזרחי טפחות, בכיכובה של נסרין קדרי שמושכת את הפוקוס באמצעות השיר "לא לפנות אליי". אמנם מדובר בשיר מיזנתרופי, אבל בבנק מצאו פתרון יצירתי והצמידו אותו למתחרים - ובכך למעשה בידלו את עצמם מהגישה המתנכרת, תוך הדגשת השירות החדש ללקוחות: ווסטאפ ישיר של הבנקאי האישי.

נסרין קדרי בקמפיין מזרחי טפחות / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

שני בנקים נוספים שמתברגים השבוע בדירוג הם בנק לאומי במקום השני בזכירות (גם כן שבוע רביעי ברציפות), עם קמפיין מוקד "בפעם הראשונה", השיר האלמותי All by Myself של סלין דיון וניחוחות אייטיז שמתפוגגים עם הבלחת השירות החדש; ובנק יהב, שמתמקם במקום השמיני עם הפרסומת שבה ראובן מ"ארץ נהדרת" גורם לדייט שלו לעבור לבנק, אחרי שהשיחה מהבנק הקודם "גדעה לי מוב שאני בונה מאמצע חשוון".

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, מפעל הפיס הוא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ־1.2 מיליון שקל - בקמפיין "הצפון פתוח", בכיכובו של עידן עמדי. הקמפיין מזמין את הישראלים לעשרות אטרקציות ואתרים בצפון ללא תשלום, בסופי השבוע של מרץ ואפריל, במטרה לעודד את שיקום חבל הארץ החבוט מהמלחמה.

עידן עמדי בקמפיין מפעל הפיס / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

ההשקעה השנייה בגודלה, כמיליון שקל, שייכת לתנובה, שעלתה בשורה של קמפיינים לתנובה GO, גבינת עמק ופיראוס. ההשקעה השלישית בגודלה, כ־930 אלף שקל, שייכת לטויוטה ולקמפיין לנד קרוזר ("לוקח אתכם עד הקצה ובחזרה"). שלוש הפרסומות המושקעות ביותר השבוע אינן מתברגות במדד.

משקיעים יותר

ההשקעה בפרסום עולה מ־46 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־49 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (הוט), גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9) ו־LEAD OGILVY (בנק יהב)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.