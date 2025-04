רוצים להתקדם בעבודה? אולי כדאי לכם לשנות את מקום הישיבה

קייטלין ג'ונס, אדריכלית במשרד אמריקאי, האמינה במשך זמן רב שעבודה קשה, מסירות ויוזמה יובילו לקידום. למרות שנשארה עד שעות מאוחרות, לקחה על עצמה משימות נוספות וסייעה למחלקות אחרות, ההזדמנויות חלפו על פניה. היא הרגישה שקופה, גם כשהייתה חלק מרכזי בפרויקטים. נקודת המפנה הגיעה דווקא בעצה פשוטה של קולגה: "תעבירי את מקום הישיבה שלך". הוא הסביר לה שבמשרד, לא תמיד בוחרים במי שהכי טוב, אלא במי שנמצא בלב העניינים, נראה ונשמע.

לסמן טריטוריה

בהשראת הדברים, קייטלין עזבה את השולחן המרוחק שלה בחדר הספרייה, ועברה לשבת ליד מחלקת העיצוב ובסמוך לצוותי הפיתוח, בדיוק איפה שרצתה להיות. היא לא ביקשה אישור, פשוט התיישבה במקום בולט. בתוך שבועות ספורים היא התחילה לקבל זימונים לישיבות, לאחר חודש כבר עבדה על פרויקטים חשובים, ולאחר כמה חודשים קיבלה קידום. "מה שלמדתי מהחוויה הזו", כתבה במאמר ב'ביזנס אינסיידר', "זה שלא מספיק להיות טובה או חרוצה. צריך גם להיות נוכחת. פיזית".

ולא רק במשרד, מחקרים מראים כי מיקום הישיבה בפגישות עבודה משפיע משמעותית על הדרך שבה אנשים נתפסים ועל הדינמיקה הקבוצתית. פרופ' רוברט סומר, פסיכולוג סביבתי מאוניברסיטת קליפורניה היה מהראשונים שהצביעו על כך שמקום הישיבה משפיע על שלושה גורמים עיקריים: איך אתה מסמן טריטוריה, איך אחרים תופסים אותך, והאם אתה מרגיש שייך או מבודד. ממצאיו פורסמו כבר בשנות ה־60, והיוו בסיס למחקרים רבים שעקבו אחריהם.

ונסה ואן אדוארדס, חוקרת במדעי ההתנהגות ממעבדת המיזם למדעי ההתנהגות Science of People, הרחיבה על כך במאמרה "The Psychology of Seating Arrangements". היא מסבירה כי בראש השולחן יושב לרוב האדם בעל הסמכות, "הכוח המרכזי". היושבים לצידו (מימין ומשמאל) נתפסים כתומכים הקרובים ביותר, עם גישה ישירה להשפעה. לדבריה, מי שיושב משמאל למוביל מקבל לרוב יותר תשומת לב, ואפילו יש לו סיכוי גבוה יותר לסגור עסקאות כשהוא יושב משמאל ללקוח פוטנציאלי. לעומת זאת, מי שיושב מול המוביל נתפס לעיתים כמתנגד או כמי שמוביל קו עצמאי, ולכן מיקום זה מתאים בעיקר למי שמעוניין להשמיע עמדה ברורה או להציג תוכן.

מחוץ למעגל הקרוב

כפי שמסביר ד"ר אבי שניידר, חוקר ארגונים ושוק העבודה בבית הספר למדעי ההתנהגות, המכללה למנהל, יותר ממקום הישיבה עצמו יש משמעות לנוכחות הפיזית וליכולת להיטמע בסביבה החברתית והמקצועית של המשרד. לא מדובר רק בשאלה אם אתה יושב קרוב למנהל או בפינה, אלא אם אתה נראה, נשמע, משתתף בשיחות הלא פורמליות ומזוהה עם מי שפועל בלב העשייה. שניידר מדגיש שעובדים שפועלים מרחוק או נוכחים פחות פיזית, לעיתים קרובות מוצאים את עצמם מחוץ למעגלי קבלת ההחלטות לא בגלל חוסר כישרון, אלא פשוט כי הם לא שם כשזה קורה.

בשנים האחרונות הצטברו מחקרים שמצביעים על כך שעבודה מהבית, על אף היתרונות בה עלולה לפגוע בסיכויי קידום. מחקר של ניקולס בלום מאוניברסיטת סטנפורד, שהתפרסם לראשונה ב־2015 ועודכן ב־2021, בדק 250 עובדים בחברת Ctrip הסינית ומצא ששיעור הקידום של עובדים מהבית היה נמוך ב־50% לעומת עובדים שהגיעו למשרד, על אף עלייה של 13% בפרודוקטיביות.

במחקר שפרסם Harvard Business Review ב־2023, נמצא שעובדים שנמצאים יותר במשרד מקודמים בשיעור גבוה יותר, עד פי 1.5 לעומת עמיתיהם שעובדים מהבית. גם מדד העבודה של מיקרוסופט לשנת 2022 (Work Trend Index) זיהה פער לפיו 85% מהמנהלים ציינו שהמעבר לעבודה היברידית הקשה עליהם את היכולת לסמוך על כך שהעובדים יהיו פרודוקטיביים, בעוד 87% מהעובדים טענו שהם פרודוקטיביים בעבודתם - מה שעלול להשפיע על החלטות קידום.

"המחקרים מראים שמי שעובדים מהבית מתקדמים לאט יותר. עובדים מרחוק, במיוחד כאלה שבקושי מגיעים למשרד לרוב נמצאים פחות "בראדר", אומר ד"ר שניידר. "הם פחות נראים. וזה משפיע. למה? כי הם פחות מעורבים בפוליטיקה הפנימית, ברכילויות, ובניואנסים הקטנים של מה שקורה בארגון. הם פשוט לא נחשפים למהות של מערכות היחסים בין הקבוצות. במובן הרחב, אין ספק שלמרחב יש יכולת להשפיע, על כך אין ויכוח. אני פחות מאמין שמיקום הישיבה משפיע באופן ישיר. זה לא עד כדי כך מדויק. אבל ככל שאתה יושב רחוק יותר אתה פחות בתוך המילייה".

הזדמנויות נפתחות

עם זאת הוא כן מסכים לשינוי מקום הישיבה יכולה להיות השפעה חיובית: "כשאנחנו נמצאים באותו מרחב עם אותם אנשים לאורך זמן, תפקידנו החברתי והמקצועי מתקבע, ולעיתים קשה להשתחרר ממנו. דווקא שינוי מקום פשוט כמו להזיז שולחן, עשוי לאפשר לעובד להיתפס אחרת, לקחת תפקידים חדשים ואף לזכות בהזדמנויות שלא היו נפתחות לו קודם.

הוא מוסיף כי גם כשמקימים עסק חדש, יש השפעה למיקום. "יש הבדל בין יזם שעובד מהממ"ד בבית, לבין אחד אחר שיושב ב־We Work או באיזו חממה. ככלל כשאתה יותר קרוב לאו דווקא למנהל אלא ממש לאקשן, לחדר הישיבות, לאנשים שמקבלים החלטות. כולם רואים אותך, יודעים על מה אתה עובד, ואתה מקבל יותר "יח"צ" פנימי. מיקום משפיע, אבל זה לא "הכיסא". זו הנוכחות שלך, שהיא זו שמייצרת את האינטראקציות".