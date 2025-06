אחרי הראלי של מאי, האם שוק המניות המקומי עדיין אטרקטיבי?

1הזרים באים והבורסה המקומית שברה שיאים

מחר חוזרת הבורסה בת"א אחרי חופשת החג ובסיומו של חודש טוב - למרות הרקע הביטחוני המאתגר, עונת הדו"חות לרבעון הראשון סיפקה רוח גבית לשוק, כשבמקביל ירידה בחוסר הוודאות סביב מלחמת הסחר, תמכה באווירה החיובית. ביום המסחר האחרון החודש נסגרו המדדים המובילים, ת"א 125 ות"א 35 בשיאים. בסיכום חודשי מדדי הדגל רשמו עליות: מדד ת"א 35 עלה בשיעור של כ-6.4%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של כ-5.5%, מדד ת"א 125 בכ-6%.

● חדשות טובות מ-S&P לפועלים, ללאומי ולמזרחי טפחות - אך לא לדיסקונט

● טבע בתחזית אגרסיבית לתחום האינובטיבי: הכפלת הכנסות המוצרים המובילים ל-5 מיליארד דולר עד 2030

למרות שחברות התעופה הזרות מדירות את "רגליהן" משדה התעופה, הטילים של החותי’ם לא מפחידים את המשקיעים הזרים שהמשיכו ברכישה מאסיבית של מניות, זו, לפי נתוני הבורסה הסתכמה החודש בכ-2.5 מיליארד שקל. מתחילת השנה הם רכשו מניות בכ-9.1 מיליארד שקל. מניות הבנקים היוו כ-70% מרכישותיהם במאי, וכ-67% מכלל רכישותיהם מתחילת השנה.

מדד הבנקים עצמו עלה החודש בשיעור של כ-11%, ומתחילת השנה זינק ב-30%. המדד הושפעה לחיוב מפרסום דוחות כספיים חזקים לרבעון הראשון של השנה. חודש טוב בזכות הדוחות הכספיים עבר גם על מניות הביטוח, מדד ת"א ביטוח עלה בכ-7.9%, בהובלת מניות הראל ואיי.די.איי גם מניות כלל, הפניקס ומנורה מבטחים לא נותרו הרבה מאחור. בלט גם תקשורת וטכנולוגיות מידע שעלה בכ-6.9%.

מחר צפוי המסחר להיות מושפע מהנעשה היום בוול סטריט והמשך המשא ומתן על עסקה מול החמאס, העדות מחר של נתניהו בבית המשפט עלולה לעכב החלטות כל שהן.

וול סטריט הערב במסחר תנודתי אך בשינויים קטנים, מבין המניות הדואליות טבע חוזרת (נכון לעכשיו) באריבטרז' שלילי של 3.6%, קמטק ב-2.4%, נייס ב-1.7%, אלביט שחוזרת בפער חיובי של 3.4% תאזן אותן.

2האם השוק המקומי עדיין אטרקטיבי

מתן שטרית הכלכלן הראשי של הפניקס מעריך שגם אם ההזדמנות הגדולה שבלטה בשנה החולפת הלכה והצטמצמה, השוק המקומי עדיין נראה מעניין - במיוחד בהשוואה לוול סטריט. מכפילי הרווח של המדדים בת"א נסחרים כיום סביב הממוצע ההיסטורי שלהם, בניגוד למכפילים בארה"ב, שממשיכים להיסחר ברמות גבוהות. עם זאת, "נבהיר כי אין מדובר בהמלצה להסיט את כל הכספים דווקא לשוק המניות המקומי - אך בהחלט לא היינו פוסלים אותו כחלק מתמהיל השקעות מפוזר".

ערן קמחי, מנהל קרן הגידור מימס אסטרטגיות, המליץ בראיון לגלובס שהגיע הזמן לקחת את הרווחים מההשקעה במניות הבנקים ולעבור לסקטורים אחרים.

כדאי לזכור שלפחות לעת הנראית לעין, הבנקים ימשיכו להנות מהריביות הגבוהות אצלנו. מדד המחירים לצרכן הפתיע כלפי מעלה באפריל עם עלייה חודשית של 1.1% ואינפלציה שנתית שעלתה ל-3.6%, מה שלא הותיר ברירה לבנק ישראל אלא להותיר בסוף החודש את הריבית ללא שינוי, 4.5%. ולפי מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים "עובדה המרחיקה את מועד הורדת הריבית".

במקום הבנקים, קמחי ממליץ על שני סקטורים עיקריים בארץ: אנרגיה מתחדשת ונדל"ן מניב. לגבי הראשונה נזכיר שאלה ירדו בחדות בעקבות החשש מביטול סובסידיות לתחום בארה"ב. קמחי טוען שירידת הריבית תעזור להם ולבסוף בכל העולם כל הממשלות תומכות ונותנות הטבות מס ליזמי אנרגיה מתחדשת כמעט בכל מקום בעולם. "טראמפ מאיים אבל בסוף ימצאו דרך ביניים. זו צורת ההתנהלות שלו - יוצא בהצהרות ואז מגיעים לפשרה באמצע. זה גם מייצר הזדמנות כי בגללו כל הענף הזה ירד".

3אם לא מכרתם במאי, טוב שכך

יש אימרה מוכרת בוול סטריט, "Sell in May and go away", למכור מניות במאי. מי שלא שעה לה או ששמע לעצת דונלנד טראמפ בתחילת החודש, "רוצו לרכוש מניות", הרוויח.

מדד S&P 500 סגר את מאי עם זינוק של ,6.2%, הזינוק ההחודשי הטוב ביותר מזה שנה וחצי והחודש הטוב ביותר במאי מזה 35 שנה והפעם השביעית בלבד מאז 1957 שהמדד מזנק במעל 5% במאי.

בשש הפעמים הקודמות שכך היה, המדד זינק בממוצע ב-20% ב-12 החודשים העוקבים. המדד סגר את השבוע שעבר במרחק של 4% בלבד משיאו.

לנוכח מלחמת הסחר ההפכפכה, בוול סטריט צף ועולה הביטוי "TACO trade"- קיצור של "Trump Always Chickens Out" - "טראמפ תמיד מתקפל" שמשקף אמונה שהנשיא מדבר בתקיפות על מכסים, אך לעיתים רחוקות מממש את איומיו. ההנחה הזו תרמה לרוח גבית בוול סטריט, כאשר המשקיעים הימרו על שינוי כיוון במדיניות שגם כך משתנה כמעט מידי יום.

בימים האחרונים הנרטיב הזה נסדק עם הטלת המכסים על יבוא אלומניום והדיווח של בלומברג לפיו ממשל טראמפ מתכנן להרחיב את ההגבלות על טכנולוגיה מול סין.

לקראת יוני נזכיר גם ששוק המניות עומד להיכנס לאחד החודשים השקטים ביותר שלו מבחינת רווחים - מבחינה היסטורית. במהלך 30 השנים האחרונות, התשואה הממוצעת של מדד S&P בחודש יוני הייתה כמעט אפסית, שכן חלק ניכר מוול סטריט יוצא לעונת החופשות של הקיץ. כלומר, יש סיכוי לא רע שבעוד 30 יום נהיה בדיוק באותו המקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו.

4יש תמרורי אזהרה

לצד האופטימיות ששררה במאי בשוקי המניות, שוק האג"ח האמריקאי מסמן משהו אחר. תשואות האג"ח טיפסו במהלך מאי כולו, התשואה על האג"ח ל-30 שנה השלימה חודש שלישי ברציפות של עליות - רצף העליות החודשי הארוך ביותר מאז 2023 ובשבוע שעבר אף עקפה את רף ה-5%, בטרם נסוגה מעט. אך מדובר בעלייה של 25 נקודות הבסיס במאי - הזינוק החודשי הגבוה ביותר השנה.

ג'יימי דיימון, מנכ״ל ג'יי.פי מורגן שיחרר בסופ״ש אזהרה לגבי שוק החוב בארה״ב, הוא מזהיר ש"הולך לקרות סדק בשוק האג"ח", כתוצאה מהוצאות ממשלתיות מופרזות. היום הוא אמר לרשת פוקס כי החוב הלאומי העולה של ארה"ב הוא "עניין רציני" שעלול ליצור "תקופה קשה" בשוק האג"ח ולגרום להתרחבות המרווחים, "אם אנשים יחליטו שהדולר האמריקאי הוא כבר לא המקום היציב להיות בו, אתם עלולים לראות פריצה כלפי מעלה של מרווחי האשראי, וזה עלול להיות בעייתי מאוד".

אל דיימון מצטרפים גם אנליסטים בג’יי.פי. מורגן שצופים שעליית מחירים והיחלשות בצמיחה הכלכלית של ארה״ב במהלך הקיץ עלולות לאיים על מגמת העלייה של מדד S&P 500, "לאחר העלייה האחרונה, אנו סבורים שהשלב הבא צפוי להיות רך יותר, מה שעשוי להזכיר במקצת פרק של סטגפלציה," כתבו חברי הצוות בראשות מיסלב מאטייקה במסמך מחקר.

לפי התחזית שלהם, איום הסטגפלציה והמשך חוסר הוודאות סביב משא ומתן מסחרי בין ארה"ב לשותפותיה המרכזיות ישמרו על רמות המניות תחת בקרה בחודשים הקרובים. הם גם ציינו כי "תמונת המצב הנוכחית לגבי המכסים גרועה ממה שרוב האנשים חשבו בתחילת השנה."

לא רק אגרות החוב. הדולר צפוי לצנוח לרמות שנראו לאחרונה במהלך מגפת הקורונה עד אמצע השנה הבאה, בעקבות קיצוצי ריבית והאטה בצמיחה - כך לפי תחזיות של מורגן סטנלי שצופה שמדד הדולר האמריקאי ירד בכ-9%. "אנחנו סבורים ששוקי הריבית והמט"ח נכנסו למגמות משמעותיות שצפויות להימשך - מה שיוביל את הדולר האמריקאי הרבה יותר נמוך ואת עקומי התשואה לתלולים" כתבו האסטרטגים.

איך הנ"ל משפיע על השקל? השקל מושפע מגורמים נוספים ובעיקר מהמצב הבטחוני באיזורנו, בחמישי, עם הדיווח על משא ומתן מתקדם מול החמאס, השקל זינק לשיא של שנתיים וחצי, 3.48 שקלים, אך מאז נחלש והערב נסחר בעולם ב-3.52 שקלים. גם המסחר בוול סטריט משפיע על השקל, נחלש בירידות שם, ומתחזק בעליות.

5רק בשישי יפורסם הנתון החשוב של השבוע

במהלך השבוע צפויים מספר פרסומים כלכליים חשובים ופגישות מעניינות.

ביניהם נתוני האינפלציה בגוש האירו לחודש מאי ודוח משרות פנויות (JOLTS) בארה"ב לחודש אפריל, שיפורסמו ביום שלישי. ברביעי, בנק קנדה יפרסם את החלטת הריבית, וביום חמישי תתקיים ישיבת מועצת הבנק המרכזי האירופי (ECB), שם מצפים להפחתה של 25 נקודות בסיס בריבית המדיניות לרמה של 2.0%. בנוסף, מדד מנהלי הרכש (PMI) לשירותים של סין, יתפרסם ביום חמישי.

דוח התעסוקה לחודש מאי שיתפרסם בשישי יעמוד במוקד תשומת הלב בשבוע הראשון של יוני ויהוורה רמז לגבי מצב הכלכלה והכיוון האפשרי של הריבית שתתפרסם בעוד כשלושה שבועות.

בפגישה השבוע עם הנשיא טראמפ אמר ג’רום פאוול, יו"ר הבנק המרכזי שהחלטות על הריבית יקבעו בהתאם לנתונים, בשישי האחרון התפרסם מדד אינפלציית הוצאת הצרכנים, PCE והראה שהאינפלציה כמעט לא זזה בחודש אפריל, כאשר המכסים שהטיל הנשיא דונלד טראמפ בתחילת החודש טרם השפיעו על מחירי הצרכן

בשלהי עונת הדוחות יפורסמו השבוע מספר דוחות רבעוניים מסקרנים, ביניהם של ברודקום, קראודסטרייק ולולולמון.