התחרות בין הבנקים לאומי ומזרחי טפחות על נושא השירות עלתה השבוע שלב. אחרי שבלאומי גייסו מחדש את עומר אדם כחלק מהשקת המוקד שפתוח 24/6, במזרחי טפחות גייסו שוב את נסרין קדרי לקידום מהלך הווטסאפ של הבנקאי האישי. וכך, שניים מהזמרים המצליחים בישראל (והחברים הטובים) מככבים על המסך זה מול זה בהפסקת הפרסומות.

הפרסומת של לאומי עלתה מוקדם יותר, והיא מתברגת זה השבוע השלישי ברציפות כזכורה ביותר. במרכזה נמצא אדם עם הלהיט שזכה לגרסה החדשה "אף אחד לא ישן פה", לצד הפרזנטור גל תורן, תזמורת רועמת ועובדים אמיתיים של הבנק. קשה להתעלם משמחת החיים המתפרצת ממנה (גם אם לא לגמרי ברור מדוע העובדים שמחים לעבוד בלילה), והיא מתברגת גבוה גם במדד האהדה - מקום שני.

בפרסומת של מזרחי טפחות, קדרי שוב לבושה באוברולים בצבעי שלושת המתחרים הגדולים, אך הפעם היא לא במשרד - אלא מתגוררת בבית עצום עם דלת ענקית, ושנדליר נוצץ בכניסה. הכול כדי לשדר שלקוחות מעדיפים לישון בלילה במיטתם, ולדבר עם הבנקאי האישי בווטסאפ בזמנים אחרים. השיר הנבחר לא קשור לרפרטואר של קדרי אלא לילדות הישראלית ("נומי נומי") אך זוכה לטאץ' ייחודי, ולפרזנטורים דביר בנדק וחן אמסלם לא נותר אלא להציג את המהלך. הפרסומת מתברגת במקום השלישי הן בזכירות והן באהדה.

אליהו יוסיאן בקמפיין טורנדו / צילום: מסך יוטיוב

הפרסומת האהובה ביותר השבוע - בפעם המי יודע כמה, הישג ראוי לציון - שייכת לביטוח 9 ואודי כגן. למי שהצליח לפספס: כגן מופיע בתפקיד משולש כעצמו וכהוריו, התקועים בקונקשן בשדה תעופה פיקטיבי ופרימיטיבי. האם מפצירה באב לדבר רק באנגלית, והשיבושים בשפה - תרופות (drugs) ומחיר פצצה (we got the bomb) - מובילים אותם לביזנס הלא נכון.

אודי כגן בקמפיין ביטוח 9 / צילום: מסך יוטיוב

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, פלטפורמת הסטרימינג של קשת 12, free TV, היא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ־3.5 מיליון שקל. המיזם עלה בקמפיינים שונים להצטרפות ולהופעות חיות, ומצליח להתברג במקום השישי בזכירות.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ־2.1 מיליון שקל, שייכת למפעל הפיס וקמפיין "הלוטו יכול להגשים לכם את החלום" שמסייע לכאורה ללהקת נמרוד והבודדים להתאחד מחדש - ואף להופיע עם הגיטריסט אבי סינגולדה. הפרסומת אינה מתברגת במדד.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ־1.7 מיליון שקל, שייכת למותג המזגנים טורנדו שעלה השבוע בשני קמפיינים המקדמים שתי הצעות מוצריות: שבע שנות אחריות, וחיסכון בחשמל. הקמפיין מתברג במקום השני בזכירות - ייתכן שגם הודות לרעש ולמודעות (awareness) שיצרה בשבועות האחרונים נוכחותו של המומחה לענייני איראן אליהו יוסיאן בפרסומת אחרת של המותג.

צניחה בהשקעה

ההשקעה בפרסום יורדת מ־67 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־57 מיליון שקל השבוע.

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9), מקאן ת"א (בנק לאומי) וראובני פרידן (בנק מזרחי טפחות, בפער משני הראשונים).

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.