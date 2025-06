"מתקפת ההלם": כך מסקרים בעולם את הפעולה הישראלית באיראן

המתקפה הישראלית נגד איראן והסכנה לעימות כולל שישפיע על מדינות רבות באזור זינקו החל מלפנות בוקר לראש הכותרות של אתרי החדשות באירופה וברחבי העולם. "מתקפת הלם ישראלית על תוכנית הגרעין האיראנית", כתב הבוקר אתר השבועון הגרמני "דר שפיגל", שציין גם כי ישראל חיסלה "בכירים בתוכנית הגרעין ובצבא האיראני" וכן כי ארה"ב הבהירה שמדובר ב"צעד חד-צדדי" מצד ישראל וכי היא אינה שותפה למתקפה.

ממשלת גרמניה הביעה תמיכה בזכותה של ישראל להגן על עצמה, אך קראה להרגעת הרוחות. "ממשלת גרמניה הביעה שוב ושוב את דאגתה בנוגע לתוכנית הנשק הגרעיני המתקדמת של איראן במשך שנים רבות", נכתב בהודעה בשם קנצלר גרמניה פרידריך מרץ. "אנו מאשרים מחדש כי לישראל יש את הזכות להגן על קיומה ועל ביטחונם של אזרחיה. אנו קוראים לשני הצדדים להימנע מצעדים שעלולים להוביל להסלמה נוספת ולערער את היציבות באזור כולו. אנו מתואמים בשיתוף פעולה הדוק עם שותפינו, ובמיוחד במסגרת הסכם הגרעין עם צרפת, בריטניה וארצות הברית. גרמניה מוכנה להשתמש בכל האמצעים הדיפלומטיים העומדים לרשותנו כדי להשפיע על הצדדים לסכסוך. המטרה חייבת להישאר שאיראן לא תפתח נשק גרעיני".

גרמניה היתה מעורבת בניסיון להכריח את איראן להסכים להפסיק את העשרת האורניום ולהטיל מגבלות על תוכנית הטילים שלה בתמורה להטבות כלכליות ומדיניות. היא קראה למצות את הדיאלוג עם איראן ואת המשא ומתן שהובל על ידי ארה"ב ומדינות אירופיות. ה"בילד" הפרו-ישראלי, דיווח כי ישראל "תקפה את משטר המולות" (כפי שמכונה איראן בעיתון), וכי נתניהו נשא "נאום היסטורי" בו פנה ישירות לעם האיראני והבטיח לו חופש בקרוב.

בבריטניה, ההתקפה הישראלית לפנות בוקר, וגלי התקיפה הנוספים לאחר מכן, היו הכותרות הראשיות הבוקר. בעוד בסבבים הקודמים בין ישראל לאיראן, כאשר טהראן שיגרה מאות מל"טים לכיוון ישראל, חיל האוויר הבריטי סייע להגן על ישראל, אין פרטים על פעולה כזו נכון לעכשיו. כתבת "סקיי ניוז" דיווחה מפי מקורות בריטיים כי נכון לעכשיו מטוסים בריטיים אינם משתתפים בהגנה על ישראל מפני איומים איראניים, כפי שהיה בעבר. "הדבר יכול להשתנות עם ההתפתחויות", נכתב בציוץ שפירסמה הכתבת, "ובריטניה יכולה להזרים כוחות לבסיס חיל האוויר שלה בקפריסין".

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר פירסם הודעת גינוי לשני הצדדים, ואמר כי "הדיווחים על תקיפות מדאיגים, ואנחנו קוראים לכל הצדדים לסגת ולהפחית את המתיחות באופן דחוף. הסלמה אינה מסייעת לאף אחד באזור". גינויים לפעולה הישראלית נרשמו גם מצד סעודיה, קטאר ויפן, נכון לשעות הבוקר.

