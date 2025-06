למרות שכל תשומת לב המשקיעים מופנית אל המישור הגיאו-פוליטי המתוח - משקיעים לא חדלים מלחפש הזדמנויות השקעה. מחקרים והמלצות של אנליסטים מובילים בוול סטריט יכולים לשמש שיקול מרכזי עבור משקיעים שמחפשים מניות בעלות פוטנציאל ארוך טווח.

להלן שלוש מניות שמועדפות על ידי אנליסטים בכירים, לפי TipRanks - פלטפורמה שמדרגת אנליסטים על פי ביצועיהם בעבר וכפי שפורסם ב-CNBC.

1Uber

האנליסט מארק קלי מבית ההשקעות Stifel החל לסקר את אובר טכנולוג'יס , פלטפורמה לשיתוף נסיעות ומשלוחים, בהמלצת "קנייה", עם מחיר יעד של 110 דולר, ב-30% יותר ממחירה כעת.

קלי רואה באובר "סופר-אפליקציה" - אפליקציה רב-תכליתית שמציעה סיבות רבות להשתמש בה: תחבורה יומיומית, הזמנת אוכל ומשלוחים. בהתייחסו לשאלה האם כניסת רכבים אוטונומיים (AVs) מהווה סיכון או הזדמנות, קלי טוען כי הסיכון לאובר בטווח הקצר-בינוני הוא מינימלי, בשל חסמים משמעותיים כמו בטיחות, רגולציה לא ברורה, עלויות ייצור גבוהות, והשקעות עתק הדרושות להפעלת צי רכבים כזה. בטווח הארוך, הוא אומר, גם כן אין עדיין בהירות - בשל טווח תרחישים רחב מאוד.

עוד מי שמאמין גדול במניה הוא משקיע העל ביל אקמן. קרן הגידור תחת ניהולו, Pershing Square החזיקה בסוף הרבעון הראשון של 2025 ב-30.3 מיליון מניות של Uber, בשווי מוערך של כ-2.21 מיליארד דולר. אחזקה זו בשירותי הנסיעות שיתופיות היא הגדולה ביותר של הקרן והיוותה 18.5% מתיק ההשקעות של הקרן, ובכך עקפה את Brookfield Corp. בפוסט שפרסם אקמן ברשת X פירט מספר סיבות להשקעתו באובר. אקמן כינה את אובר "מכונת צמיחה רווחית ומייצרת מזומנים" - אמירה המשקפת את אמונתו בפוטנציאל הפיננסי ארוך הטווח של החברה.

