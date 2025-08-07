ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם מכס של 100% על יבוא שבבים: הצעד החדש של טראמפ
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
שבבים

מכס של 100% על יבוא שבבים: הצעד החדש של טראמפ

הנשיא טראמפ הודיע כי יוטל מכס של 100% על יבוא שבבים, אלא אם לחברה יש פעילות גם בתוך ארה״ב • מדובר בצעד שנועד לחזק את מעמדה של אמריקה כיצרנית שבבים, לאחר שבעשורים האחרים איבדה את ההגמוניה בתחום

שירות גלובס 06:01
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Jacquelyn Martin
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Jacquelyn Martin

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ מודיע על מכסים חדשים - והפעם שוב על תעשיית השבבים. מדובר על מכס של כ-100% על שבבים המגיעים מחוץ למדינה, אלא אם הם של חברות שהתחייבו לייצר בארצות הברית או שנמצאות בתהליך לעשות זאת.

"באתי משכונת מצוקה. לא חשבתי שמישהו אי פעם ירצה את המוצר שלי"
בהשראת ישראל: הפתרון של טורקיה לשיגור כטב"מים מתאבדים

נכון לעכשיו טרם פורסם צו או כללים סדורים בנושא. כמו כן, טרם ברור בכמה שבבים מדובר ומי המדינות שייפגעו. הסיבה: חברות זרות גדולות כבר מחזיקות פעילות בתוך ארה״ב, כשבולטת בהן היא יצרנית השבבים הטיוואנית TSMC שמייצרת עבור לקוחות בולטים כמו אנבידיה .

באמריקה מפנימים בשנים האחרונות את חשיבות ההובלה העולמית בתחום השבבים, לאחר שנים בהן איבדו באופן עקבי מכוחם. על פי נתוני הממשל שהוצגו ברויטרס, ארה"ב ייצרה בשנה שעברה כ-12% מהמוליכים למחצב בעולם, ירידה מ-40% ב-1990.

עוד ב-2022 אישר הקונגרס תוכנית סובסידיה לייצור ומחקר בתחום בהיקף 52.7 מיליארד דולר. בתוך כך, בממשל הקודם פעלו לשכנע את חברות השבבים המובילות להקים מפעלים בארה"ב כחלק מהתוכנית.

הכתובת העיקרית בכל הנראה למכסים בתחום היא סין, שעמה מתנהלות במקביל שיחות לגיבוש הסכם סחר חדש.

מחריף את הטון נגד הודו

בשיחה עם עיתונאים התייחס טראמפ לסוגיית סין, ואמר כי הוא עשוי להטיל עליה מכסים נוספים - בדומה לצעדים שננקטו נגד הודו. הסיבה: העובדה ששתי המדינות רוכשות נפט מרוסיה. בכך מקווה הנשיא להפעיל לחץ נוסף על מקבילו הרוסי ולדימיר פוטין לסיים את המלחמה באוקראינה.

בשונה מסין, נגדה טרם הוכרזו צעדים חדשים, על סחורות מהודו הוטלו אתמול בצו רשמי מכסים חדשים בגובה 25%. בכך מגיע המכס הכולל עליהן ל-50%.