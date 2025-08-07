מכס של 100% על יבוא שבבים: הצעד החדש של טראמפ

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ מודיע על מכסים חדשים - והפעם שוב על תעשיית השבבים. מדובר על מכס של כ-100% על שבבים המגיעים מחוץ למדינה, אלא אם הם של חברות שהתחייבו לייצר בארצות הברית או שנמצאות בתהליך לעשות זאת.

נכון לעכשיו טרם פורסם צו או כללים סדורים בנושא. כמו כן, טרם ברור בכמה שבבים מדובר ומי המדינות שייפגעו. הסיבה: חברות זרות גדולות כבר מחזיקות פעילות בתוך ארה״ב, כשבולטת בהן היא יצרנית השבבים הטיוואנית TSMC שמייצרת עבור לקוחות בולטים כמו אנבידיה .

באמריקה מפנימים בשנים האחרונות את חשיבות ההובלה העולמית בתחום השבבים, לאחר שנים בהן איבדו באופן עקבי מכוחם. על פי נתוני הממשל שהוצגו ברויטרס, ארה"ב ייצרה בשנה שעברה כ-12% מהמוליכים למחצב בעולם, ירידה מ-40% ב-1990.

עוד ב-2022 אישר הקונגרס תוכנית סובסידיה לייצור ומחקר בתחום בהיקף 52.7 מיליארד דולר. בתוך כך, בממשל הקודם פעלו לשכנע את חברות השבבים המובילות להקים מפעלים בארה"ב כחלק מהתוכנית.

הכתובת העיקרית בכל הנראה למכסים בתחום היא סין, שעמה מתנהלות במקביל שיחות לגיבוש הסכם סחר חדש.

מחריף את הטון נגד הודו

בשיחה עם עיתונאים התייחס טראמפ לסוגיית סין, ואמר כי הוא עשוי להטיל עליה מכסים נוספים - בדומה לצעדים שננקטו נגד הודו. הסיבה: העובדה ששתי המדינות רוכשות נפט מרוסיה. בכך מקווה הנשיא להפעיל לחץ נוסף על מקבילו הרוסי ולדימיר פוטין לסיים את המלחמה באוקראינה.

בשונה מסין, נגדה טרם הוכרזו צעדים חדשים, על סחורות מהודו הוטלו אתמול בצו רשמי מכסים חדשים בגובה 25%. בכך מגיע המכס הכולל עליהן ל-50%.