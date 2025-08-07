האנטישמיות בפריז מתגברת: משרדי אל על הושחתו

משרדי אל על בפריז הושחתו הבוקר (ה') בכתובות נאצה אנטישמיות, בהן נכתב בין השאר "חברת רצח עם". בנוסף, נשפך צבע אדום על חזית המבנה.

בעקבות המקרה, עובדי אל על לא ישהו בפריז באופן זמני, ושירותי החברה באזור יועברו לטיפולן של חברות תעופה אחרות.

מחברת אל על נמסר בתגובה: "המקרה החמור התגלה הבוקר ואירע בעת שהמבנה היה ריק מאדם, ולא נשקפה סכנה לעובדי החברה. חברת אל על רואה את המקרה בחומרה ופועלת לטיפול בנושא מול הרשויות ובהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים בצרפת ובישראל.

"אל על נושאת את דגל ישראל על זנב מטוסיה בגאווה, ומגנה כל סוג של אלימות, בפרט כזו על רקע אנטישמי".