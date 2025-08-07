חברת OpenAI הכריזה הערב (ה') על מודל הבינה המלאכותית החדש והחזק ביותר שלה, GPT-5. לפי החברה, מדובר במודל חכם יותר, מהיר יותר ושימושי יותר, ביתר שאת בתחומים כמו כתיבה, קידוד ובריאות. המודל החדש זמין לכולם, כולל המשתמשים החינמיים.

בתדריך כתבים, אמר המנכ"ל סם אלטמן כי "ניסיתי לחזור ל-GPT-4, וזה היה די אומלל". הוא אף אמר שלדבר עם המודל החדש זה כמו לדבר עם מומחה ברמה של דוקטור, זאת לאחר שהדורות הקודמים היו כמו לדבר עם תלמיד בתיכון או סטודנט באוניברסיטה.

לדברי OpenAI, המודל החדש מציג פחות "הזיות" - כלומר, התשובות שלו יותר מדויקות ואינן מטעות. החברה אף התחייבה שביצעה מבדקי בטיחות מקיפים במהלך הפיתוח של המודל החדש, הכוללים 5,000 שעות בדיקה. בכל הקשור לבטיחות התשובות שהמודל נותן, OpenAI ציינה כי לא יהיה ניתן להשתמש לרעה בטכנולוגיה שפותחה. לדברי החברה, המודל יוכל "לזהות מתי לא ניתן לסיים משימה, למנוע ספקולציות ולהסביר מגבלות בצורה ברורה יותר, מה שמפחית טענות לא בטוחות בהשוואה למודלים הקודמים".

החברה צופה כיום, שלוש שנים מאז ההשקה ב-2022, שהיא תגיע ל-700 מיליון משתמשים פעילים ברמה השבועית, וכי היא נמצאת בשיחות עם משקיעים פוטנציאליים כדי למכור מניות לפי שווי של 500 מיליארד דולר, כפי שדווח בעבר ב-CNBC.

גישה חינמית ראשונה למודל חשיבה

בין הדוגמאות שהחברה הביאה בהכרזה הן יצירת אפליקציה באינטרנט כדי לעזור לדובר אנגלית ללמוד צרפתית - בעזרת פעילויות שונות וחידונים, לצד מעקב יומי. בחברה הדגימו איך המערכת מצליחה לייצר שתי אפליקציות בו זמנית. אם התוצאה לא מספיק טובה, המפתח יכול כמובן ללטש ולתקן, ולבצע תיקונים כפי שירצה.

למעשה, ההשקה הזו תהיה הפעם הראשונה שהמשתמשים החינמיים יקבלו גישה למודל חשיבה - מודל מורכב יותר שמבצע שרשרת מחשבה לפני שהוא מספק מענה לשאלות. אם משתמשים חינמיים יגיעו למכסת השימוש שלהם, תהיה להם גישה ל-GPT-5 mini. למשתמשי הפלוס יש מגבלות שימוש גבוהות יותר, בעוד שלמשתמשי פרו יש גישה בלתי מוגבלת למודלים. במיקרוסופט כבר הכריזו שהמודל החדש מגיע למוצרי החברה, מקופיילוט ועד מוצרי אופיס 365.