גיוס של 250 אלף חיילים עד השתלטות: השלבים לכיבוש עזה

עדכונים שוטפים

00:01 - בצה"ל מגבשים את התוכנית לכיבוש עזה, וחוששים מ"מלכודת אסטרטגית" של חמאס

בעקבות החלטת הקבינט, בצה"ל נשלחו להכין את התוכניות המבצעיות להשתלטות על העיר עזה. כדי לפעול בעיר עזה הצבא יצטרך לפנות תחילה בין 800 אלף למיליון אזרחים שנמצאם באזור. אותה אוכלוסייה צפויה להתפנות לאזור ההומניטרי באל-מוואסי, במהלך שאמור להתבצע עד ל-7 באוקטובר.

צה"ל יציג בימים הבאים לדרג המדיני את התוכנית שגיבש, הכוללת גיוס של כ-250 אלף אנשי מילואים. החיילים יכתרו את העיר עזה, יקימו מרחבים הומניטריים ותחנות חלוקת מזון. לאחר מכן - תחל הנעה של התושבים מתוך העיר עזה החוצה. הכוחות צפויים לכבוש את העיר, וייתכן שהפעולה תתרחב גם למחנות המרכז.

בצבא יתמודדו עם כמה אתגרים, כולל בצורך לשמור על חיי החטופים, שלפי ההערכות נמצאים באזור. גם הרמטכ"ל במוקד, והוא יצטרך לרתום את הצבא למהלך שהתנגד לו. כמו כן, בצבא מזהירים מפני "מלכודת אסטרטגית" שחמאס מעוניין למשוך לתוכה את ישראל. לכתבה המלאה

00:00 - המונים השתתפו בעצרת למען החטופים, שרון קוניו לממשלה: "אם יקרה משהו לדוד או לכל חטוף - זה על הידיים שלכם"

על רקע החלטת הממשלה להרחיב את הלחימה בעזה - ובצל החשש הכבד לגורל 50 החטופים והחטופה שבידי חמאס - הפכו אמש (שבת) נתיבי איילון לזירת מחאה סוערת. קריאות נואשות, נאומים חודרי לב, "מיצג רעב" וצעדה סביב הקריה. "נגמרו לי המילים, אני על סף התפרקות", זעקה לישי, אשתו של החטוף עומרי מירן.

כבישים נחסמו זמנית באופן לא חוקי, מדורות הודלקו והמפגינים צעדו סביב בסיס הקריה בתל אביב. שלושה מפגינים נעצרו בידי המשטרה במהלך החסימות בנתיבי איילון.

המשפחות מחריפות את המאבק: יכריזו היום (א') על המועד שבו יושבת המשק.

אשתו של החטוף דוד קוניו, שרון קוניו, תקפה אמש בעצרת משפחות החטופים בתל אביב את מקבלי ההחלטות: "דוד וכל שאר החטופים והחטופה עדיין שם כי מישהו בחר להפקיר אותם… במקום שלב שני של עסקת ינואר קיבלנו עוד מבצע, עוד חיילים הרוגים, ועוד הבטחות. ועכשיו מצהירים בריש גלי שהם מוכנים להקריב את החטופים. אם חס וחלילה יקרה משהו לדוד שלי או לכל חטוף אחר - זה יהיה על הידיים שלכם. לא תוכלו להגיד שלא ידעתם… החובה הראשונית, הבסיסית, הציונית והיהודית שלכם היא להביא אותם הביתה. עוד אפשר להציל. אל תקריבו אותם". לכתבה המלאה

23:13 - גורם ישראלי יודע דבר טוען: יש סיכוי לעסקת חטופים חלקית בקרוב

21:07 - ישראל שוקלת חזרה למתווה וויטקוף: למרות ההצהרה של גורם מדיני לפיו בישראל מעוניינים בעסקה כוללת, בירושלים מוכנים לשקול דיון מחודש על מתווה וויטקוף. "אנחנו לא פוסלים חזרה למו"מ על עסקה חלקית במסגרת מתווה וויטקוף", הסביר גורם ישראלי

