הגרלת "דירה בהנחה" יוצאת לדרך: איפה תקבלו קופון של מיליון שקל?

הגרלת "דירה בהנחה" העשירית יוצאת לדרך - לאחר הפסקה של יותר מחצי שנה - והיא מציעה כמעט 7,500 יחידות דיור ב־21 יישובים שונים. ההרשמה להגרלה תיסגר באמצע החודש הבא, אז למעשה כבר יחל "עידן חדש" בתוכנית הממשלתית להגרלת דירות חדשות במחיר מסובסד, כמעט ללא נוכחות ערי המרכז המבוקשות ביותר.

מה מציעה ההגרלה הנוכחית? גלובס עם התשובות לשאלות המרכזיות.

● מגרש לווילה בפתח תקווה נמכר ב-25 מיליון שקל. כמה תעלה הקמת הבית?

● כסף בקיר | החלום האמריקאי בנדל"ן: ממה צריך להיזהר, ואיפה ההזדמנויות?

עד מתי אפשר להירשם להגרלה?

ההגרלה נפתחה היום (א'), 10 באוגוסט 2025, ותישאר פתוחה להרשמה עד אמצע החודש הבא, 14 בספטמבר. ניתן להנפיק אישור זכאות להרשמה עד ליום חמישי, 4 בספטמבר, בצורה מקוונת דרך אתרי החברות מילגם, אלונים ומעוף.

כמה דירות מוגרלות בהגרלה, ואיפה?

ההגרלה הנוכחית מציעה 7,479 דירות בהנחה, מה שהופך אותה לאחת הגדולות בעת האחרונה. היא כוללת 21 יישובים. במרכז משתתפות בהגרלה בין היתר הערים ירושלים, נתניה, רעננה, באר יעקב ויבנה; ובפריפריה - טבריה, נוף הגליל, עפולה, באר שבע, דימונה, מצפה רמון ועוד. היישוב שבו מוגרלות הכי הרבה דירות הוא רעננה, עם 1,234 דירות.

האם תהיה עדיפות לחיילי מילואים בהגרלה?

כן. מתחילת המלחמה ניתנת עדיפות ברורה לחיילי מילואים בתוכניות משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, וכך גם בהגרלות "דירה בהנחה". הבעיה היא שבשל המחלוקת המפורסמת בין משרד האוצר לרמ"י באשר להמשכה של התוכנית, התעכבה זמן רב ההגרלה הנוכחית - שבה ההטבות לחיילי המילואים נרחבות הרבה יותר מבעבר. כעת ההטבות הללו ייושמו, ובהגרלה הנוכחית עד 50% מהדירות יוקצו למשרתי מילואים פעילים, ומתוכן כ־25% יוקצו ללוחמים בלבד. מתכונת דומה צפויה גם בהגרלות הבאות.

מי מהזוכים יוכל ליהנות מההנחה הגדולה ביותר?

מבדיקת גלובס עולה כי ככל שהיישוב "יקר" יותר, קרי מחירי הדירות בו גבוהים יותר, כך אפשר ליהנות מהנחה גדולה יותר ביחס למחיר השוק כיום - כל זאת בהתבסס על חוברות המכרזים, שבהן נקבע כי "בכל מקרה, מחיר הדירה הסופי לא יעלה על מחיר הדירה בהתאם לשומה נכון ליום 31.12.2020, ללא הנחה" - קרי המחירים בכל יישוב נכון לרמה שהייתה לפני כמעט חמש שנים.

כך למשל, ברעננה דירת 100 מ"ר בהגרלה הנוכחית תהיה שווה לכל היותר 2,354,926 שקל כולל מע"מ (לפי שומה, לפני מע"מ, של 19,957 שקל למ"ר נכון לסוף 2020), זאת לעומת מחיר של 3,470,000 שקל לדירה בשטח דומה נכון לאמצע שנת 2025, לפי נתוני אתר מדלן - הפרש של 1.11 מיליון שקל.

מי שיזכה בדירה בירושלים יוכל ליהנות מהנחה של 974,000 שקל ביחס למחיר השוק, בנתניה בהנחה של 928,822 שקל ביחס למחיר השוק, ובבאר יעקב - בהנחה של 846,136 שקל ביחס למחיר השוק. בעפולה, לשם השוואה, ההנחה תסתכם ב־280,188 שקל ביחס למחיר השוק.

יש לציין בהקשר זה כמה דברים: מדובר בחישוב פשוט, שאינו לוקח בחשבון מקדמים שונים שנכנסים למשוואה בכל מכרז, וכך גם הנחות מסוימות אשר דורשות חישובים מורכבים יותר ותלויים במחיר דירה ספציפית; כמו כן, מחיר השוק הוא, כאמור, נכון לעיר ספציפית באמצע השנה (יוני 2025). כך, ייתכן כי במקומות שונים ההנחה הסופית, ביחס למחיר השוק, תהיה אף גבוהה משצוין לעיל.

האם יהיו הגרלות נוספות בערים היקרות?

התשובה היא: כמעט בוודאות לא. ראשית, כפי שפרסמנו כאן בעבר, מועצת מקרקעי ישראל אישרה לאחרונה - לאחר פתרון המחלוקות סביב עתיד התוכנית - מתכונת חדשה של מכרזי "מחיר מטרה", המשמשים כמאגר הדירות לתוכנית ההגרלות. כפי שפרסמנו כאן לאחרונה, מתחילת ספטמבר, למעט חריגים, ייכללו במכרזים אלה רק ערים שבהן המחיר למ"ר מגורים הוא 20 אלף שקל לכל היותר, כולל מע"מ, לפי נתוני רשות המסים נכון לסוף דצמבר 2024 - מה שיותיר בחוץ הרבה מאוד ערים במרכז, כולל רעננה, נתניה ובאר יעקב. בשורה התחתונה, ההגרלות הבאות של "דירה בהנחה" יתמקדו כמעט כולן בפריפריה.

במקרה של רעננה - שבה כפי שציינו לעיל ההנחה בהגרלה הנוכחית היא הגבוהה ביותר ביחס למחיר השוק - הסיכוי שתיערך עוד הגרלה נמוך עוד יותר, אפסי למעשה: עד היום שווק בהצלחה רק מכרז אחר של "מחיר מטרה" בעיר, עבור 1,542 יחידות דיור. מתוכן, 1,234 הן דירות המיועדות לתוכנית ההגרלות, וכולן מוצעות בהגרלת "דירה בהנחה" הנוכחית, כך שקשה לראות כיצד רעננה נכנסת לסבב הגרלות נוסף בעתיד.

ומתי יהיו הגרלות נוספות במתכונת החדשה?

כאמור, המתכונת החדשה והמצומצמת יותר של "דירה בהנחה" תיכנס לתוקף בתחילת ספטמבר הקרוב, קרי בחודש הבא. אומנם פרסום מכרזי "מחיר מטרה" חדשים מצד רמ"י התעכב בשל מחלוקת אחרת בין הרשות לבין האוצר, אך ישנן עוד "שאריות" ממאסת הפרסומים של רמ"י בשנים האחרונות, כך שאפשר להניח שניתן יהיה להוציא לדרך הגרלה חדשה בעתיד הלא רחוק, קרי חודשים ספורים מהיום - מה גם שמעתה צפוי להתחדש זרם השיווקים הכולל, גם של מכרזי "מחיר מטרה" חדשים.