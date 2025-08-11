ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

דיווח באוסטרליה: ראש הממשלה אנתוני אלבניזי צפוי להכריז בספטמבר על הכרה במדינה פלסטינית

דיווח: אוסטרליה צפויה להכיר במדינה פלסטינית; שר החוץ של ניו זילנד: שוקלים להכריז על כך בספטמבר • דיווחים ערביים: חיל האוויר תקף בלילה בצפון רצועת עזה • נשיא איראן מסעוד פזשכיאן סופג אש מהמחנה השמרני במדינה לאחר שקרא לחדש את שיחות הגרעין עם ארה"ב • 50 חטופים - 675 ימים בשבי • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:00 עודכן: 06:09
ראש ממשלת אוסטרליה, טוני אנתוני אלבניזי / צילום: ap, Gerald Herbert
ראש ממשלת אוסטרליה, טוני אנתוני אלבניזי / צילום: ap, Gerald Herbert

עדכונים שוטפים

06:09 - שר החוץ של ניו זילנד: שוקלים להכריז על הכרה במדינה פלסטינית בספטמבר

05:45 - דיווח: אוסטרליה צפויה להכיר במדינה פלסטינית

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הודיע הבוקר (ב') על כוונת האוסטרלים להכיר במדינה פלסטינית בחודש ספטמבר במהלך עצרת האו"ם, שם מדינות נוספות כמו הולנד ובריטניה שאיימו על הכרזה מסוג זה - וללכת בעקבות צרפת שהייתה הראשונה לעשות זאת ב-24 ביולי.

אלבניזי אמר בהצהרתו: "אנחנו נכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר. ההכרזה תתבסס על התחייבות של הרשות הפלסטינית. דנו על כך עם מנהיגי יפן, בריטניה, אוסטרליה וגם עם ראש הממשלה נתניהו. המצב ברצועת עזה הפך להיות חמור יותר מכל חששות העולם, ישראל ממשיכה להפר את הדין הבין-לאומי. זה הזמן להעניק לעם הפלסטיני את זכותו להגדרה עצמית, אין לחמאס עתיד במדינה פלסטינית", אמר ראש ממשלת אוסטרליה. לקריאת הכתבה.

03:45 - דיווחים ערביים: חיל האוויר תוקף בשעה זו בצפון רצועת עזה

02:01 - נשיא איראן מסעוד פזשכיאן סופג אש מהמחנה השמרני במדינה לאחר שקרא לחדש את שיחות הגרעין עם ארה"ב, והזהיר כי טראמפ עשוי לתקוף שוב באיראן. "אתם לא רוצים לדבר? (עם ארה"ב) אז מה אתם רוצים? להילחם?", אמר פזשכיאן. "הוא (טראמפ) כבר בא ותקף, אם אתם רוצים לבנות מחדש (את מתקני הגרעין) הוא יבוא ויתקוף שוב"

בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם משמרות המהפכה נכתב בתגובה: "הבעת חולשה רק תפגע באינטרסים הלאומיים ותסגור את הדלת לשיחות"

00:29 - בעזה מדווחים על חמישה הרוגים בתקיפה שבה חוסל אנס א-שריף באוהל בבית החולים שיפא. דווח אף כי לצדו נהרג מוחמד קריקע, עיתונאי אל-ג'זירה נוסף

00:24 - הדיווחים של א-שריף מהשטח במהלך המלחמה, לרוב לוו בתמונות ובסרטונים קשים מעזה שזכו לחשיפה גדולה בעולם הערבי והדהדו את הקו התודעתי של חמאס. הוא נודע גם בזכות גישה בלעדית לאירועים רגישים, בהם סיקור שחרורי החטופים וקדימות בפרסום תיעודים של החטופים עצמם ברגע השחרור

00:00 - צה"ל מאשר שהותקף עיתונאי אל-ג'זירה: "פעל כראש חוליה בחמאס"

פורסם לראשונה ב-N12.