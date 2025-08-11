החברות שהודיעו שישבתו

כבר בתחילת השבוע, הודיע מטה ההייטק - המרכז חברות הייטק, סטארט־אפ וקרנות הון סיכון - כי הוא מצטרף לקריאת המשפחות לשביתה שיזמו משפחות החטופים. בין החברות שהודיעו כי ישבתו ניתן למנות את מאנדיי, וויקס, פייבר, פיירבלוקס, האניבוק ונטורל אינטליג'נס, וכן קרנות הון סיכון דוגמת קומרה קפיטל, פיטנגו, דיסרפטיב ו־NFX.

רוב החברות שהכריזו על הצטרפות לשביתה קשורות במידה זו או אחרת למובילי מחאת ההייטק: ניר זוהר, נשיא וויקס; מיכה קאופמן, מנכ"ל פייבר; ויונתן הילדסהיים, מנכ"ל נטורל אינטליג'נס. גם הקרנות השובתות - פיטנגו, NFX וקומרה - קשורות לשותפים המנהלים שלהם שלוקחים חלק פעיל במחאה - חמי פרס, גיגי לוי וארז שחר בהתאמה.

לשכת עורכי הדין גם ברשימה

גם לשכת עורכי הדין הודיעה כי תצטרף למחאה. "ביום ראשון, נצטרף למחאה ונאפשר לעובדי הלשכה להשתתף במחאות, מבלי שינוכה שכרם", אמר עמית בכר ראש לשכת עורכי הדין. "כמו כן, אנו קוראים למשרדי עורכי הדין הגדולים לפעול באותה הדרך ולאפשר לעובדיהם להשתתף במחאות ללא הפחתת יום חופש ביום הזה".

הארגונים שלא יקחו חלק

בינתיים, מי שהודיעה בפומבי כי לא תשבות ביום ראשון היא ההסתדרות, שבכיריה נפגשו ביום ב' עם נציגי משפחות החטופים ובכירי המשק, בהם: הראל ויזל, אבי באום, איתן בר־זאב, גיל אגמון, דב קוטלר, יאיר המבורגר ועמרי פדן. בהסתדרות הסבירו כי הסיבה לכך היא החשש שכניסת הארגון בתזמון הנוכחי תסיט את השיח הציבורי סביב השבת החטופים לכיוונים פוליטיים.

"אם הייתי יודע ששביתה, לא רק של יום אחד אלא יותר, תסיים את העניין… הייתי הולך על זה בכל הכוח", אמר בר־דוד בתום הפגישה. "לצערי, ולמרות שהלב שלי מתפוצץ מעצבים, אין לזה תוחלת".

על אף שההסתדרות לא תצטרף באופן מאורגן לשביתה, בר־דוד התחייב שיקרא להנהלות ולוועדי העובדים לאפשר לכל העובדים שמעוניינים להשתתף באירועי המחאה ובעצרת ההזדהות "לפי צו מצפונם, מבלי לפגוע בזכויותיהם". בנוסף, התחייבו בר־דוד ובכירי המגזר העסקי לתמוך ככל שניתן ולסייע בהפניית משאבים להמשך פעילות מטה המשפחות. כחלק מהצעדים הללו, הודיע בר־דוד כי ההסתדרות תעניק מיליון שקל למטה משפחות החטופים, וגורם שנכח בשיחה אישר כי ויזל הודיע כי גם המגזר העסקי יתרום מיליון שקל למטה.

חברות שלא ייקחו חלק בשביתה הן פאלו אלטו וצ'ק פוינט. אולם האחרונה לא תשתתף כי בימי א' בחודש אוגוסט היא נמצאת בחופשה מרוכזת, לכן השביתה לא רלוונטית עבורה.

הגופים שעל הגדר

בשלב זה, מספר גופים טרם החליטו באופן רשמי אם יצטרפו לשביתה ביום ראשון; הבולט ביותר מביניהם שלא הודיע אם הוא מצטרף לשביתה ב־17 באוגוסט הוא פורום העסקים, שבכיריו לקחו כאמור חלק בפגישה ביום ב'. לא מן הנמנע כי גם בפורום העסקים יצטרפו בצורה כלשהי לשביתה, בין אם באופן אקטיבי או לא, כשמאחוריהם כבר לא מעט מהלכים דומים שנרשמו בשנים האחרונות, בהם המחאה נגד המהפכה המשפטית ב־2023.

שביתת פורום העסקים נגד הרפורמה המשפטית ב־2023 / צילום: פורום העסקים

בין הקולות הבולטים

הפורום הוא מהקולות הבולטים בסיוע לנפגעי המלחמה עוד מהימים הראשונים לאחר 7 באוקטובר, ובכיריו היו ממובילי השביתה שהתקיימה בספטמבר 2024, לצד ההסתדרות ומטה ההייטק.

הרקע לשביתה דאז היה רציחתם בשבי של החטופים כרמל גת, עדן ירושלמי, הרש גולדברג־פולין, אלכסנדר לובנוב, אלמוג סרוסי ואורי דנינו על ידי מחבלי חמאס, ומטרתה הייתה לקדם עסקה לשחרור החטופים.

היא כללה את עצירת הטיסות בנתב"ג, השבתת משרדי הממשלה והרשויות המקומיות, לצד הבנקים ועסקים רבים במגזר הפרטי ומטה ההייטק.

אולם השביתה הופסקה בצהריי היום לאחר שבית הדין לעבודה קבע כי מדובר בשביתה פוליטית ויש להפסיקה.