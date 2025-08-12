עדכונים שוטפים

08:41 - גיא לוי, דובר הליכוד, על העימות של הרמטכ"ל אייל זמיר עם שר הביטחון ישראל כ"ץ: "העיקרון הוא שאנחנו מדינה עם צבא, ולא צבא עם מדינה. העיקרון הוא שהאם זה נכון שהרמטכ"ל יבצע מינויים בלי להתייעץ, בלי לדבר, עם שר הביטחון ולהציג בפניו עובדה בזמן שאנחנו במלחמה"

07:48 - הדיווח בעיתון הלבנוני על חידוש המשא-ומתן בין מצרים לחמאס: בקהיר מקווים שההצעה תושלם במהירות, לאחר שקיבלו מארה"ב הבהרה שלפיה המהלך הישראלי לכיבוש הרצועה "ידרוש זמן והכנות צבאיות" - מבלי שנקבע מועד לתחילתו, מה שמותיר, מבחינת מצרים חלון הזדמנויות "להשגת הסכם למרות הפערים העמוקים". צוין שמצרים סבורה כי ישראל מפעילה "מדיניות לחץ במטרה להשיג ויתורים והישגים מחמאס"

07:19 - חידוש המשא-ומתן בין מצרים לחמאס: מקורות דיפלומטיים מצריים תיארו בעיתון "אל-אח'באר" הלבנוני את השיחות בקהיר שמתקיימות בין משלחת חמאס לבכירים במודיעין המצרי כ"עמוקות ומקיפות" ביותר, מאז שהתערערו היחסים בין שני הצדדים, על רקע דבריו של בכיר חמאס ח'ליל אל-חיה שקרא למצרים לסייע לרצועה. הוא הכריז כי "אין טעם להמשך המשא-ומתן תחת ההשמדה, הרעב והמצור" - אמירה שבקהיר ראו "פגיעה" בתפקידה של מצרים כמתווכת, והשיבו בקמפיין תקשורתי נגד חמאס

לדברי המקורות, עד כה לא הושגה כל התקדמות ממשית, כאשר "ההתייעצויות עדיין נמשכות" סביב ניסוח ההצעה שצפויה להיות מוצגת לחמאס בימים הקרובים. לטענתם, ארה"ב לא תקבל שום הערות לנוסח המתגבש, דבר שמאט את הכנת הגרסאות בערבית ובאנגלית.

שר הביטחון הבהיר בהודעתו כי "לא מתקיים דיון שיבוצים בצה"ל לפני ביצוע התהליך הנ"ל. גם במקרה זה השר הבהיר לרמטכ"ל כי הוא צריך פרק זמן נוסף - ואין לקיים את הליך הדיון בשיבוצים בשלב זה".

07:11 - העימות בין שר הביטחון לרמטכ"ל נמשך | כ"ץ מורה לזמיר להקפיא את הליך המינויים: "מאחר שמדובר במינויים משותפים לשר הביטחון ולרמטכ"ל, יש נוהל מקובל למינויים מדרגת אל"מ ומעלה בצה"ל, שבו הרמטכ"ל נפגש עם שר הביטחון ומציג בפניו מספר מועמדים אפשריים לכל תפקיד. הדרג הצבאי כפוף לשר הביטחון ויפעל בהתאם להנחיותיו ולמדיניות שייקבע"

07:05 - העימות הלילי בין שר הביטחון והרמטכ"ל - בעיצומה של המלחמה

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם הודעה לילית ובה יצא נגד דיון השיבוצים שקיים הרמטכ"ל אייל זמיר. "דיון השיבוצים שקיים נעשה ללא תיאום והסכמה, לא אאשר את המינויים", נכתב בהודעה שפרסמה לשכתו.

זמיר לא נשאר חייב ופרסם שתי הודעות שבהן הגיב לשר הביטחון והודיע על המינויים שאושרו בדיון.

דובר צה"ל: "הדיון נקבע מראש ובהתאם לכללים - הרמטכ"ל הוא המחליט על המינויים". כך הגיב כ"ץ להודעת צה"ל. לכתבה המלאה

06:14 - ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, אמר בראיון כי "נתניהו מצוי בהכחשה" בנוגע למצב ההומניטרי ברצועת עזה, וכי הסירוב המתמשך שלו להקשיב לבעלי הברית בנוגע לעזה תרם להחלטתו להודיע כי יכיר בעוד חודש במדינה פלסטינית, כמו גם "הסנטימנט ההולך וגדל" בציבור באוסטרליה. "הוא שוב חזר ואמר בשיחה איתי את מה שהוא אומר בפומבי, שזו הכחשה של ההשלכות על חפים מפשע"

05:00 - אנתוני בלינקן, שר החוץ בממשלו של ג'ו ביידן, מבקר במאמר ב"וול סטריט ג'ורנל" את המעצמות האירופיות ויוצא נגד הכרה במדינה פלסטינית: "צעד מנותק מהמציאות - זה לא הזמן"

01:15 - דיווח בסקיי ניוז בערבית: המתווכות, מצרים וקטאר, בשיתוף טורקיה, יעבירו להנהגת חמאס יוזמה חדשה - שנועדה לשלול מראש הממשלה בנימין נתניהו את העילות לכיבוש העיר עזה. צוין כי אם חמאס יענה לכך, ההצעה תועבר למתווך האמריקאי כהכנה להצגתה לישראל

לפי הדיווח, ההצעה היא לעסקה כוללת שתכלול את שחרור כל החטופים הישראלים החיים והחללים החטופים, בתמורה לשחרור מספר מוסכם של אסירים פלסטינים. היא כוללת מפת פריסת כוחות חדשה של צה"ל, בפיקוח ערבי-אמריקאי, עד להגעה לפתרון כולל לסוגיות הנשק ושלטון חמאס.

23:19 - בכיר בחמאס לערוץ פלסטין אל-יום: משלחת חמאס הגיעה לקהיר כדי להיפגש עם בכירים מצרים במסגרת המהלכים האינטנסיביים לעצירת המלחמה בעזה. הפגישות יתמקדו ברעב ובתוכניותיו של נתניהו לכבוש את העיר עזה

לדבריו, המשלחת תזהיר מפני ההשלכות של ההחלטות האחרונות של ישראל על גורל המשא-ומתן להפסקת המלחמה ועל מאמצי המתווכות לחידושו.

22:20 - האוניברסיטאות תל אביב וחיפה יאפשרו לעובדים לשבות ביום ראשון, 17 באוגוסט, כחלק מהשביתה שיזם מטה משפחות החטופים

21:51 - ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, שוחחה הערב עם נשיא הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, והביעה "דאגה עמוקה" מתוכנית ישראל לכבוש את עזה. היא אמרה כי המצב ההומניטרי החמור ברצועת עזה "בלתי ניתן להצדקה ובלתי מתקבל על הדעת"

21:46 - שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלס, על הלחימה בעזה: "המלחמה בעזה הופכת מסוכנת יותר משעה לשעה. אם פתרון צבאי היה אפשרי - המלחמה כבר הייתה מסתיימת"

21:16 - סגן שר החוץ של איראן כארם גאריב-אבאדי: סגן ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מאסימו אפארו עזב לפני זמן קצר את טהרן בתום שיחות על מצב שיתוף-הפעולה "תחת הנסיבות החדשות". השיחות צפויות להימשך

20:07 - צה"ל מקיים הערכות מצב לקראת התקופה הקרובה במטרה לראות איך ניתן להיערך כשירותית להמשך המערכה. מתוך הערכת המצב עולים פערים עצומים בכמות הלוחמים שנדרשים לעומת אלה שנמצאים ובכשירות הציוד

20:01 - דיווח באל-ערביה: משלחת חמאס שהגיעה לקהיר פועלת כדי לסיים את המתיחות עם מצרים ושואפת לחדש את התיאום והתקשורת עם השלטונות המצריים. צוין כי היא תציג הבהרות בנוגע להתבטאויות של בכירי חמאס שעוררו את מורת רוחה של קהיר

