"התנהג בצורה לא הולמת": תובענה נגד ראש המטה של השר קרעי

נציבות שירות המדינה הגישה בתחילת השבוע תובענה נגד אלעד זמיר, ראש המטה של שר התקשורת שלמה קרעי, בשל שני אירועים שונים: ההתייחסות של זמיר לכתב "העין השביעית" שבי גטניו במהלך סיקור בוועדת הכלכלה; ואירוע נוסף מול חבר הכנסת דוד ביטן.

על-פי כתב התובענה שהגיע לידי גלובס, הוראה 42.222(ב) לתקשי"ר קובעת כי ההתנהגות וההופעה של עובד, בין בזמן עבודה ובין לא בזמן עבודתו, צריכה להיות הולמת את תפקידיו ואת מעמדו כעובד מדינה.

כאמור, התובענה נגד זמיר מתייחסת לשני אירועים שונים: ראשית, בתום דיון של ועדת הכלכלה שנערך באולם ירושלים בכנסת, כתב "העין השביעית" שבי גטניו ניגש לכיוונו של השר קרעי במטרה לשאול שאלה, כך נכתב בתובענה. בתגובה, "הנאשם התקרב לכתב וענה במקום השר: 'לא, ובטח לא עם מצלמה, חתיכת חצוף מטומטם', או דברים בעלי משמעות דומה".

בתובענה נכתב כי התגלע ויכוח, הכתב ניסה להבין למה הנאשם מתנגד שהוא ישאל ויצלם, ומנגד הנאשם קרא לו בשמות גנאי כמו "חצוף", "מטומטם" ו"דפוק".

לפי העובדות המוצגות בתובענה, זמיר חטף את הטלפון מידו של הכתב והטיח אותו על השולחן הסמוך. עוד אמר שם כי "אני כבר שמעתי על הדמוקרטיה שלכם", במענה לחברי כנסת שניסו להגן על העיתונאי.

מיד לאחר האירוע, גטניו מ"העין השביעית" החליט להגיש תלונה לנציבות שירות המדינה, מה שהבשיל היום לכדי תובענה בבית הדין למשמעת של נציבות שירות המדינה. לפי הנציבות, "במעשיו אלה התבטא הנאשם באופן בלתי הולם ובחוסר נימוס בפומבי", והוא התנהג "בצורה שלא הולמת את תפקידו כעובד מדינה הפוגע בשמו הטוב של שירות המדינה ותדמיתו".

הפיץ מודעה ערוכה

באירוע השני נטען כי זמיר הפיץ מודעה ערוכה שמזמינה לכנס בעיתון "הארץ" ומכון "זולת", שכותרתו "ההפיכה התקשורתית - הממשלה במסע לחילול התקשורת החופשית", כאשר במודעה הושתלה תמונתו של חבר הכנסת דוד ביטן כאורח כבוד בכנס.

לדברי הנציבות, זמיר התנהג באופן בלתי הולם לתפקידו, כשהפיץ את המודעה בארבע קבוצות וואטסאפ שונות שחברים בהן כ-250 פעילים וחברים במפלגת הליכוד, קבוצות בשם: "תומכי אבי הררי לכנסת", "ימין בנשמה", "אריות הליכוד של יזדי" ו"ליכודניקים בלי נחשים". שם, לטענת הנציבות, זמיר כתב כי "אלה החברים החדשים של ביטן שלא הבינו שבדיוק הפוך! אנחנו נפתח את התקשורת לתחרות, נעצים את חופש הביטוי ונביא אינסוף קולות לשידורים בישראל".

גם כאן, בנציבות טוענים כי זמיר פגע "במשמעת שירות המדינה" והתנהג בצורה לא הולמת את תפקידו.

צריך להגיד - התובענה שונה ביחס לדיווח של "העין השביעית" על הגשתה. לדברי "העין השביעית", הנציבות הגישה תובענה נגד זמיר בעקבות תקיפה אלימה - עובדה שלא מופיעה בתובענה כלל. על-פי הודעת "העין השביעית", קביעת מועד דיון בתיק צפויה להינתן רק לאחר החזרה מהפגרה של בתי הדין בסוף ספטמבר.

לפי חוק שירות המדינה (משמעת), בית הדין מוסמך להחליט על התראות, נזיפות, הורדה בדרגה, הפקעת משכורת לתקופה מסוימת, העברה מתפקיד, פסילה, פיטורים ועוד.

מאלעד זמיר לא נמסרה תגובה.

*** חזקת החפות: אלעד זמיר לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.