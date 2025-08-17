ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות נגמר הזמן להטבות מס במתחמי המטרו: שיעור המס בפינוי־בינוי יזנק
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פרויקט המטרו של גוש דן

נגמר הזמן להטבות מס במתחמי המטרו: שיעור המס בפינוי־בינוי יזנק ל־72%

בשבוע שעבר פג המועד האחרון שנקבע לרשויות המקומיות להפעיל את סמכותן להחליט על שיעור מס ההשבחה במתחמי פינוי־בינוי הסמוכים לתחנות המטרו

יוסי כהן 15:00
הדיפו של המטרו בראשון לציון / הדמיה: נת''ע
הדיפו של המטרו בראשון לציון / הדמיה: נת''ע

הכותב הוא שמאי מקרקעין וכלכלן

בשבוע שעבר (10.08.2025) פג המועד האחרון שנקבע לרשויות המקומיות להפעיל את סמכותן להחליט על שיעור מס ההשבחה במתחמי פינוי־בינוי הסמוכים לתחנות המטרו - מהלך שנקבע במסגרת אישור תכנית תמ"א/70 וחוק המטרו.

מה קורה כשלא ניתן לקיים הוראות של צוואה כלשונן
המנוח שינה את דעתו: ידועה בציבור פונתה מדירה שהובטחה לה בצוואה

עד כה, שיעור ברירת המחדל של ההיטל המצרפי (היטל השבחה בצירוף מס מטרו) במתחמים אלו עמד על 50% מההשבחה. אולם לרשויות ניתנה האפשרות לקבוע שיעור שונה - להפחיתו ל־25%, להעלותו ל־72%, או להעניק פטור מלא - אך רק עד ליום 10.08.2025. מרגע שחלף מועד זה, האפשרות לשנות את גובה החבות לא תקפה, ולמעשה, רשויות שלא קיבלו החלטה בזמן - ההיטל במתחמים בתחום שיפוטן עלול להתעדכן כלפי מעלה.

בהתאם להוראות החוק, קביעה שתבוצע (או לא תבוצע) על ידי הרשות המקומית תחול לגבי כל תוכנית משביחה במתחמי פינוי־בינוי שתוגש למוסדות התכנון למשך חמש שנים ממועד אישור תמ"א/70.

עבור תוכניות שהוגשו לפני מועד אישור התוכנית - החוק קובע כי אם נקבע שיעור תשלום העולה על 50%, עדיין יחול היטל בשיעור של 50% בלבד.

600 מטר השפעה מסביב לתחנה

תמ"א/70, שאושרה בממשלה ב־11.05.2025 ופורסמה ברשומות ב־21.05.2025, נועדה להסדיר את מדיניות התכנון האורבני סביב תחנות המטרו, בהתבסס על עקרונות של תחבורה ציבורית. אחד החידושים בתוכנית הוא הגדרת "מתחם השפעה של תחנת מטרו" - אזור שסביב התחנה שבו יש השפעה ישירה על אמצעי תחבורה והשפעה תכנונית הכוללת גם קביעת היקפי הבנייה. הוגדר כי מתחם ההשפעה של תחנה הוא כ־600 מטר במתחמים צפופים, וכ־800 מטר במתחמים חדשים.

במסגרת החוק נקבע כי מקרקעין שנמצאים בתוך מתחם ההשפעה ונכללים בתוכנית משביחה, יחויבו במס השבחה של 40% ובנוסף במס מטרו של 32%, כך ששיעור המס הכולל יעמוד על 72% מההשבחה.

עם זאת, במידה והמימוש נעשה באמצעות היתר בנייה שיאושר עד ליום 31.12.2030 (ניתן להארכה עד סוף 2032), שיעור מס המטרו יעמוד על 20% בלבד - כלומר מס כולל של 60%. הוראה זו לא חלה על בקשות להקלות או לשימוש חורג.

הקצאת שטחים למדינה לפיתוח מסחרי

אם תוכנית משביחה מגדילה את השטח הכולל המותר לבנייה במקרקעין ב־80 אלף מ"ר או יותר, תחויב הקצאת שטח לפיתוח מסחרי בסמוך לתחנה למדינה - כחלק מהסדר המיסוי. ההקצאה תתבצע במקום תשלום חלק יחסי ממס המטרו, ובמועד אישור התוכנית המשביחה.

נזכיר כי המטרו מתוכנן לכלול שלוש קווים עיקריים: M1,M2 ו־M3, שיקיפו יחד כ־150 קילומטרים של מסילות תת־קרקעיות. הרשת תכלול 109 תחנות ותחבר בין 24 רשויות מקומיות. על פי התכנון, המטרו ישתלב עם קווי הרכבת הקלה והרכבת הכבדה הקיימים והמתוכננים, וייצור רשת תחבורה ציבורית משולבת. העלות המוערכת של הפרויקט עומדת על כ־150 מיליארד שקל, והצפי הוא שישרת עד 2 מיליון נוסעים ביום.