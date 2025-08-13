עדכונים שוטפים

דיווח: ישראל דנה עם דרום סודאן על העברת עזתים לשטחה

ישראל מנהלת מגעים עם דרום סודאן לבחינת האפשרות להעברת תושבים עזתים לשטחה, כך דווח אמש (שלישי) בסוכנות הידיעות AP. הדיווח נסמך על שישה גורמים המעורים במגעים אך לא מפרט מה מידת ההבשלה של המגעים בין המדינות. לפי סוכנות הידיעות האמריקאית, ישראל כבר העלתה הצעות דומות בפני מדינות אפריקאיות נוספות.

● פרשנות | דרום סודאן כארץ מקלט לפליטי עזה: פנטזיה עם נוסטלגיה

במשרד החוץ בירושלים ובדרום סודאן סירבו להגיב לפרסום, ודובר במשרד החוץ האמריקאי אמר כי הממשל אינו מתייחס לשיחות דיפלומטיות פרטיות. ג'ו סלביק, מייסד חברת לובינג אמריקאית שעובדת עם דרום סודאן, אמר שתודרך בידי גורמים רשמיים על השיחות. לדבריו, משלחת ישראלית מתכננת לבקר במדינה כדי לבחון אפשרות של הקמת מחנות לפלסטינים בשטחה, אך טרם נקבע מועד לכך. הוא הוסיף כי ישראל היא זו שככל הנראה תממן את המחנות שבה ייושבו.

עוד נכתב כי במצרים פועלים לסכל את המהלך. לכתבה המלאה

04:19 - מדינות אירופה לאו"ם: מוכנים להטיל מחדש סנקציות על איראן

צרפת, גרמניה ובריטניה הודיעו לאו"ם כי הן מוכנות להטיל מחדש את הסנקציות על איראן, אלא אם כן היא תחזור למשא ומתן עם הקהילה הבין-לאומית בנוגע לתוכנית הגרעין שלה, כך דווח היום (רביעי) בפייננשל טיימס. שרי החוץ של שלוש המדינות, הידועות יחד כ-E3, כתבו לאו"ם כי ישתמשו במנגנון ה"סנאפבק", אלא אם כן איראן תהיה מוכנה להגיע לפתרון דיפלומטי לפני סוף אוגוסט 2025.

הנציגות האיראנית באו"ם לא הגיבה לבקשת תגובה על המכתב. לכתבה המלאה

00:49 - חמאס בהצהרה רשמית: משלחת של הנהגת חמאס בראשות ח'ליל אל-חיה הגיעה לקהיר, בהזמנה מצרית, כדי לקיים שיחות עם בכירים מצריים על ההתפתחויות האחרונות הקשורות למלחמה בעזה ולמצב הכללי בגדה, בירושלים ובאל-אקצא

טהר א-נונו, בכיר חמאס שנמצא בקהיר, מסר כי המשלחת החלה בשיחות מקדימות לקראת הפגישות שיחלו מחר ויתמקדו בדרכים לעצירת המלחמה ברצועה, בהכנסת סיוע, בסיום סבלו של העם בעזה, ביחסים הפנים-פלסטיניים להגעה להסכמות לאומיות בכלל הסוגיות המדיניות וביחסים הדו-צדדיים עם מצרים ובדרכים לפיתוחם

00:15 - בניסיון להקים מסדרון הומניטרי: דרמר ייפגש עם שר החוץ הסורי בפריז

בתיווך השליח האמריקאי לסוריה, השניים ידונו בהסכם שבמסגרתו תספק ישראל סיוע לקהילה הדרוזית בא-סווידא. זו הפעם השנייה בתוך שלושה שבועות שבה דרמר ואל-שיבאני ייפגשו, וההסכם המדובר נחשב לצעד משמעותי לבניית אמון בין הצדדים - לקראת נורמליזציה אפשרית בעתיד. בכירים אמריקנים וישראלים אמרו כי הפגישה נועדה לנסות ולהגיע להסכמה על האופן שבו יוקם המסדרון ההומניטרי. לכתבה המלאה

21:20 - הרמטכ"ל הגיע ללשכת כ"ץ ונבלם: "אתה לא תוכל להיכנס"

לעימות הפומבי שפרץ הלילה בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לרמטכ"ל אייל זמיר קדמה תקרית מביכה שבסופה נמנעה כניסתו של הרמטכ"ל לחדר של שר הביטחון בקריה, כך פרסמנו הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית". בלשכת הרמטכ"ל נעשו כמה ניסיונות בימים האחרונים לקבוע פגישה עם כ"ץ ולאשר את המינויים, עד שלבסוף הגיע זמיר לפגישה ונאלץ לעשות "סיבוב פרסה" לאחר שסורב להיכנס ללשכת השר.

בלשכת השר אמרו לו: "יש לו"ז והוא לא ייפגש איתך". לתקרית בין השניים קדמו ניסיונות לקביעת פגישה שלא צלחו. לכתבה המלאה

20:13 - ישראל שוקלת לשגר משלחת לשיחות בקטאר - עוד השבוע

מקורות שמעורים בנושא אמרו כי אם אכן תצא משלחת לחידוש השיחות, היא תדון בעסקה כוללת בתמורה לסיום המלחמה. במקביל, משלחת חמאס במצרים עורכת שיחות עם בכירי המודיעין המצרי, והשליח וויטקוף נפגש בסוף השבוע עם ראש ממשלת קטאר כדי לגבש עסקה כוללת. כל הגורמים המעורבים רוצים לחדש את המו"מ - ולמנוע את כיבוש העיר עזה. שר החוץ המצרי: "משקיעים מאמץ גדול". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12