אחרי מעל 40 שנה כחברה עצמאית, מתוכן 32 שנים כחברה ציבורית (בת"א ובהמשך גם בנאסד"ק), חברת סאפיינס נמכרת לקרן פרייבט אקוויטי אמריקאית. סאפיינס, המספקת פתרונות טכנולוגיים לעולם הביטוח, נרכשת במזומן על-ידי Advent מבוסטון לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר לחברה.

● שני בנקים מחלקים 2.6 מיליארד שקל כדיבידנד: אלה גופי הגמל שירוויחו מכך

● 20 שנות ניהול מתנקזות לאקזיט אחד: המנכ"ל שהרוויח היום 60 מיליון דולר

בעלת השליטה בסאפיינס היא פורמולה מערכות , בניהולו של גיא ברנשטיין, שמחזיקה ב-43.5% ממניות החברה. שווי המניות האלה בעסקה מגיע לכ-1.06 מיליארד דולר, אך פורמולה ציינה בדיווח כי תישאר בעלת מניות מיעוט (19%) בסאפיינס גם לאחר המכירה. פורמולה הודיעה גם שהיא צפויה לרשום רווח הון של 775 מיליון דולר לפני מס בדוחותיה ל-2025. נציין שלפי הדיווח, אדוונט ארגנה התחייבות מימון לחוב והון לצורך מימון העסקה, בסך מצטבר של 1.3 מיליארד דולר.

מחיר המניה בעסקה הוא 43.5 דולר, ומשקף פרמיה של 64% על מחיר הנעילה של סאפיינס בשבוע שעבר (לפני שפורסמו דיווחים על עסקה שמתגבשת), ושל 48% על המחיר האחרון לפני הדיווח הרשמי על המכירה.

העסקה תושלם במהלך הרבעון האחרון של 2025 או הראשון של 2026, בכפוף לאישור בעלי המניות של סאפיינס וקבלת אישורים רגולטוריים. דירקטוריון סאפיינס ממליץ פה אחד לתמוך בעסקה. בבורסה המקומית סאפיינס נסחרת במדד ת"א 125, לצד בעלת השליטה קבוצת פורמולה. שתי המניות זינקו (יום ד') בשיעורים של כ-45% וכ-10% בהתאמה בתגובה לדיווח על המכירה, והובילו את העליות במדד.

סאפיינס מנוהלת זה 20 שנה על ידי רוני על-דור, בעצמו אחד המרוויחים הגדולים בעסקת המכירה (ראו מסגרת). החברה מספקת תוכנה (SaaS) ושירותים נלווים לחברות ביטוח - מעל 600 לקוחות ב-30 מדינות הכוללים בין היתר ביטוחי רכוש, ביטוחי חיים, פנסיה, ביטוחי משנה ועוד.

לפי החברה, היא מסייעת לחברות הביטוח להבטיח את עתידן בעולם שמשתנה במהירות. הפתרונות שלה מבוססי AI, ומשמשים את הלקוחות לניהול תהליכים מורכבים ובהם ניהול הפוליסה, טיפול בתביעות, גבייה, חיתום ועוד - כל זאת בהתאם לדרישות הרגולציה במדינה שבה חברת הביטוח פועלת.

מטה החברה ממוקם בחולון, ובסוף 2024 היא העסיקה 4,850 עובדים ברחבי העולם, מהם 757 בישראל (כ-16.5% מכלל עובדי החברה). כמחצית מעובדי סאפיינס ממוקמים באסיה-פסיפיק וכרבע בבריטניה ובמדינות אירופה.

סאפיינס

היסטוריה: הוקמה בשנת 1982, בהמשך הונפקה בבורסה בת"א ב-1993 ובנאסד"ק ב-1998. בעלת השליטה בה היא פורמולה מערכות

נתונים: מעסיקה 4,850 עובדים, מתוכם 757 בישראל (נכון לסוף 2024). מטה החברה ממוקם בחולון וכמנכ"ל משמש משנת 2005 רוני על-דור. רשמה במחצית הראשונה של 2025 הכנסות של 278 מיליון דולר ורווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 32.2 מיליון דולר

לצד הדיווח על המכירה לאדוונט, סאפיינס פרסמה את דוחות הרבעון השני של השנה שבהם הציגה צמיחה של 3.5% בהכנסות ל-142 מיליון דולר, ירידה של 23.7% ברווח הנקי לפי כללי GAAP ל-14.2 מיליון דולר, וירידה של 8.2% ברווח הנקי Non-GAAP ל-19.3 מיליון דולר, גבוה מתחזיות השוק.

נאבקה לאורך השנים בקשיים תזרימיים

סאפיינס היא חברה ותיקה שהוקמה בשנת 1982, ונסחרת בנאסד"ק כבר משנת 1998. לאורך השנים החברה צמחה גם באמצעות רכישות, וכך למשל בחודשים האחרונים היא רכשה שתי חברות - קנדלה האסייתית ו-AdvantageGo הבריטית, בתמורה כוללת של 80 מיליון דולר. בעשור הקודם סאפיינס השלימה מיזוג עם עוד שתי חברות תוכנה ישראליות בתחום, עידית ו-FIS, ולאורך השנים היא עשתה רכישות נוספות.

על-דור מנהל את החברה כבר שני עשורים, וצלח איתה משברים לאורך השנים. כך למשל, ב-2006 החברה נקלעה לקשיים תזרימיים והזהירה שלא תעמוד בפירעון האג"ח שהיו לה, אך לבסוף הגיעה להסדר חוב שכלל דחיית תשלום, ובהמשך חזרה לצמיחה ולרווחיות.

משבר נוסף הגיע ב-2017 על רקע עצירת פרויקט פיתוח גדול בארה"ב. גם בשנה האחרונה התרחש אירוע שלילי כשבנובמבר שעבר סאפיינס הפחיתה את תחזית ההכנסות שלה ל-2024, ואיבדה בתגובה 2 מיליארד שקל משווי השוק באותו היום.

מאז המניה התאוששה, אך עוד לא חזרה למחיר של לפני הורדת התחזיות (עד להודעת הרכישה). בעבר היו הערכות על כך שסאפיינס עשויה להימכר, ולדוגמה ב-2014 דווח על עניין מצד קבוצת אלפא ומצד קרן פרנסיסקו פרטנרס, שהעריכו אז את שוויה של סאפיינס ב-400-450 מיליון דולר. לפי ההודעה, המכירה תאפשר לחברה להאיץ את מפת הדרכים לחדשנות ולהרחיב את פריסתה הגלובלית.

על-דור מסר כי "עסקת המכירה מסמנת אבן דרך משמעותית במסע של סאפיינס, ומדגישה את הצלחת האסטרטגיה שלנו, את מחויבותו לספק ערך יוצא דופן ללקוחותינו ואת החוזק של הצוות הגלובלי שלנו. העסקה מניבה תוצאה מצוינת לבעלי המניות של סאפיינס, ומספקת להם ערך מזומן משמעותי בפרמיה אטרקטיבית".

מיזוג מקומי לחברת ענק בשוק ה-IT

פורמולה מערכות, בעלת השליטה בסאפיינס, נסחרת בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי של 1.74 מיליארד דולר, אם כי בנאסד"ק המסחר בה זניח. מדובר בחברת החזקות בתחומי הטכנולוגיה השולטת בחברות מג'יק, מטריקס וסאפיינס. בעלת המניות הגדולה בפורמולה היא הקבוצה הפולנית אסקו, עם החזקה של 25.8% במניותיה.

נזכיר שפורמולה מקדמת מיזוג בין שתי החברות הבנות, מטריקס ומג'יק, בעסקת מניות שתייצר חברת ענק בשוק ה-IT. במסגרת העסקה הזו מטריקס תרכוש את מג'יק במיזוג משולש הופכי, כשהתמורה במניות תהיה ביחס החלפה של 68.9% למטריקס ו-31.1% למג'יק.

הרוכשת של סאפיינס, אדוונט, היא קרן פרייבט אקוויטי מבוסטון שנוסדה בשנת 1984. הקרן מתמחה בהשקעות במספר סקטורים ובהם שירותים עסקיים ופיננסיים וטכנולוגיה. לפי נתוני הקרן, היא מנהלת נכסים בהיקף של 94 מיליארד דולר, וביצעה עד כה למעלה מ-430 השקעות.

בעבר כבר רכשה קרן אדוונט חברה ישראלית, את פורסקאוט מתחום אבטחת הסייבר שהייתה ציבורית בנאסד"ק, תמורת 1.67 מיליארד דולר. העסקה בוצעה ב-2020, אחרי שהצעה גבוהה יותר ירדה מהפרק. אדוונט הגישה לפורסקאוט הצעה בשווי של 1.9 מיליארד דולר, אך על רקע משבר הקורונה וירידה בתוצאות החברה, העסקה המקורית לא הושלמה.