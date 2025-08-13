חברת סייבר קטנה ואלמונית מתל אביב בשם פיינדינגס (Findings) נמכרה אתמול ב־305 מיליון דולר לחברת הפינטק הבריטית דיג'ינקס ותהפוך למרכז הפיתוח הישראלי שלה.

החברה הוקמה בסך הכל לפני שש שנים במודיעין וצמחה בשקט מתחת לרדאר התקשורתי, כשהתוכנה שלה הופכת למוצר מבוקש בקרב חברות מהסקטור הביטחוני, הממשלתי והפיננסי - כל מי שנזקק לעמוד בכללים חמורים של הגנת סייבר, עמידה בתקנות שונות, כללים וחוקים - ומעוניין בפתרון מהיר שיאבחן את היכולת שלו ושל הספקים שלו לעמוד בכל הדרישות הללו.

פיינדינגס משרתת יצרניות מטוסים, בנקים או משרדי ממשלה, שרוצים להיות בטוחים ששרשראות האספקה שלהם לא מהווות מוקד פירצה למתקפות סייבר; וכן מעוניינים לוודא שהם עומדים בתקנות פליטת הפחמן או בכללי המנהל פיננסי תקין.

פיינדינגס (Findings) תחום עיסוק: מאבטחת את שרשראות האספקה של חברות ביטחוניות, מפעלים, בנקים ועוד

היסטוריה: נוסדה ב־2019 במודיעין ע"י קובי פרידמן ויונתן פרי

עובדים: מעסיקה 30 איש בת"א

עוד משהו: גייסה 15 מיליון דולר בהובלת קרן מג'נטה

מייסדי החברה, קובי פרידמן ויונתן פרי, הגיעו עם גישה מעט אחרת לשוק ניהול שרשראות האספקה, שעד כה התאפיין בפירמות עורכי דין ורואי חשבון שמבצעים בדיקות ידניות. במקום לסרוק כל חברה או ספק באופן נפרד, החברה בנתה מעין שוק דיגיטלי (מרקטפלייס) שאליו מועלים ספקים וקבלנים שונים. אלה נסרקים שתי וערב על ידי התוכנה של פיינדינגס, ולאחר מכן - כאשר מתקבל תו התקן - יכולות חברות נוספות לעבוד עם אותם הספקים ללא עלויות משמעותיות נוספות. כך יצרה החברה הישראלית רשתות של ספקים בטוחים במגוון שווקים - ציוד ביטחוני, חלל ותעופה, תשתיות קריטיות, בנקאות וממשל.

גייסה רק 15 מיליון דולר

לפי הדיווח, יקבלו העובדים, היזמים והמשקיעים בפיינדינגס 305 מיליון דולר לאחר שזו גייסה לא יותר מ־15מיליון דולר בכל שש שנותיה. 270 מיליון דולר מהם יועברו במניות החסומות למימוש לתקופה שנעה בין 9 ל־18 חודשים, והשאר - 35 מיליון דולר, במזומן, אם כי החלק הארי שלו - 20 מיליון - רק בתלות בעמידה ביעדים פיננסיים.

"בשנים הראשונות של החברה, בקורונה ובעיקר כשהחל בולמוס ההשקעות בשוק התקיימנו ממימון עצמי ולא חשבנו על גיוס כסף חיצוני", אומר קובי פרידמן, המנכ"ל וממייסדי החברה. "לאחר מכן, גייסנו מעט מאוד כסף, לא יותר מ־15 מיליון דולר, חלק מזה בזכות העובדה שפיצחנו את הויראליות של שוק שרשראות האספקה - לקוח אחד יכול להביא הרבה מהספקים כלקוחות, וכך הצלחנו לצבור מאות אלפי ארגונים וספקים כמעט מתחת לרדאר. גם לא השקענו ביחסי ציבור - אנחנו עוסקים בעולמות שהם פחות 'סקסיים' של תשתיות קריטיות, ביטחון לאומי ובנקאות - העדפנו להביא עסקאות גדולות ולגדול עקב בצד אגודל".

החברה יצרה שיתופי פעולה עם בורסות נאסד"ק ובורסת לונדון (LSE), והיא משרתת את בורסת דרום אפריקה ביונהסבורג, החברות היפניות מיטסוי ו־NEC, ממשלת פולין וארגון התעשייה הפולני, וכן לקוחות בעולם השבבים, הביטחון וארגונים ממשלתיים ברחבי העולם.

חברה להתחבר אליה

לא הכל הלך לפרידמן ושותפו, פרי, בקלות: "היו סיבובי גיוס שהשתבשו בגלל אירועים שונים במלחמה", מגלה פרידמן. "רצינו לגייס הון כדי לצמוח ומצאנו את עצמנו בסיטואציה שבה הגיאופוליטיקה משפיעה. בסופו של דבר, קיבלנו הצעת רכישה שתאפשר לנו לממש את החזון שלנו בדרך אחרת - לבנות פתרון משמעותי ברמה עולמית וליצור דברים חדשים בלי צורך לגייס כספים לחברה פרטית קטנה".

הרוכשת, דיג'ינקס, היא חברה בריטית שמאפשרת למשקיעי ESG (עמידה בתקני קיימות, מנהל תקין והכלה), ולמרות זאת, מגלה פרידמן, עובדת היותה של פיינדינגס ישראלית לא פגמה במשא ומתן. "הם פשוט חיפשו את החברות המובילות שאיתן יוכלו להתחבר והלכו על הפתרון הנכון להם מבחינה עסקית.

"גם הדגש על גיוון והכלה (DEI) בתוך עסקי ה־ESG משתנה| הוא אומר. "גיוון והכלה לאו דווקא חיים יחד תמיד בכפיפה אחת עם קיימות אקולוגית או ניהול פיננסי תקין ואין קשר לכאורה בין הדברים. יותר מזה - גיוון והכלה עברו אבולוציה פוליטית, תפסו נפח תודעתי גדול משאר המרכיבים ויצרו ל־ESG תדמית שלילית שלא בצדק. יש חברות שמתנערות מהגיוון וההכלה, אבל לא משמירה על מנהל תקין או מקיימות ובאירופה מקודמות רגולציות חדשות שבהן הגיוון וההכלה הם בפרופורציה הנכונה לשאר".