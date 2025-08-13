ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
החברה הישראלית חושפת: ענקית ההימורים השוודית פעלה בשווקים אסורים

בלאק קיוב הישראלית הגישה לבית המשפט העליון של ניו ג'רזי תצהיר, בו היא טוענת כי חברת ההימורים השוודית Evolution, אפשרה ביודעין גישה למשחקי הקזינו המקוונים שלה בשווקים אסורים - בין היתר, במדינות הנמצאות תחת סנקציות אמריקאיות • זהות הלקוח שהזמין מבלאק קיוב את החקירה נותרה חסויה

מיטל וייזברג 18:13
חברת ההימורים אבולושן / צילום: Shutterstock
חברת ההימורים אבולושן / צילום: Shutterstock

חברת המודיעין הפרטי הישראלית בלאק קיוב הגישה ביממה האחרונה לבית המשפט העליון של ניו ג'רזי תצהיר מפורט בן 118 עמודים, המלווה בשעות של הקלטות וידאו ואודיו, בו היא טוענת כי חברת ההימורים השוודית Evolution אפשרה ביודעין גישה למשחקי הקזינו המקוונים שלה בשווקים אסורים; זאת, בין היתר, במדינות הנמצאות תחת סנקציות אמריקאיות כמו איראן, סוריה וסודן, וכן מדינות שבהן הימורים מקוונים אסורים בחוק, כדוגמת סין ותאילנד, כך לפי בלומברג.

החומרים, שנאספו בין השנים 2021 ל־2024, באמצעות סוכנים שהתחזו למשקיעים או יזמי קזינו מקוונים, כוללים עדויות של בכירים בהווה ובעבר בחברה, בהם המנהל המסחרי לשעבר של Evolution בארה"ב, ג'ף מילר, שתיאר את היקף הפעילות בשווקים האסורים ואת המודעות של ההנהלה, כולל המנכ"ל, למתרחש. תיעודים נוספים מראים סוכנים של בלאק קיוב משחקים ומושכים זכיות ממשחקים של Evolution באיראן ובסוריה, מבלי להסתיר את מיקומם, תוך הצגת לוחות רישוי מקומיים וכתובות אינטרנט עם כתובות IP מקומיות.

המהלך הנוכחי מגיע על רקע סכסוך משפטי ממושך שהחל ב־2021, אז פורסם דוח של בלאק קיוב שהוגש לרגולטור ההימורים בניו ג'רזי, באמצעות משרד עורכי דין אמריקאי. הדוח, שלטענת Evolution היה "שקרי, משמיץ וחסר ביסוס", הוביל למחיקה של כ־10 מיליארד דולר משווי השוק שלה. חקירת הרגולטור נסגרה ב־2024 ללא פעולה, אך בית המשפט הורה לחשוף את זהות מזמין הדוח, דבר שהוביל לחשיפת בלאק קיוב, אם כי זהות הלקוח שהזמין ממנה את החקירה נותרה חסויה.

בלאק קיוב טוענת כי הכחשות Evolution רק חיזקו את נחישותה להרחיב את החקירה ולהביא ראיות נוספות, שלדבריה, מוכיחות מעבר לכל ספק את נכונות הדוח המקורי. Evolution, מצידה, טוענת כי אין לה עניין בפעילות בשווקים אסורים וכי היא משתמשת בפתרונות המובילים בתעשייה כדי למנוע גישה כזו, אך מנייתה צנחה היום ב־8.3% במסחר בשטוקהולם - הירידה היומית החדה ביותר מאז אפריל.