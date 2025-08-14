היום נגלה מהי ההשקעה הסודית של וורן באפט

בוול סטריט רבים מסוקרנים לקראת פתרון התעלומה, כאשר ההשקעה המסתורית האחרונה של ברקשייר האת'וויי עשויה להיחשף היום (ה'). לפי בארונ'ס, יש סיכוי טוב שמדובר בחברת תעשייה, ועל פי רמזים בדוחות הרבעוניים (10-Q) של הקונגלומרט לרבעון הראשון והשני, היקף ההחזקה עשוי להגיע כמעט ל-5 מיליארד דולר.

הגילויים צפויים כי היום מסתיים מועד ה-45 יום שבו על החברה לדווח על החזקותיה במניות הנסחרות בארה"ב נכון ל-30 ביוני. ברקשייר בדרך-כלל מגישה את הדיווח ברגע האחרון. באמצע מאי, כאשר פרסמה את החזקותיה נכון ל-31 במרץ, החברה ציינה כי ביקשה חיסיון על החזקה אחת או יותר שצברה ברבעון הראשון.

הסודיות הזאת אינה חדשה. מנכ"ל ברקשייר, וורן באפט, מבקש מדי פעם חיסיון מהרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC) כאשר החברה בונה פוזיציה במניה לאורך יותר מרבעון ואינה רוצה לחשוף למשקיעים אחרים את זהותה של המניה. חשיפה כזו עלולה להקפיץ את מחירה ולהפוך את הרכישה ליקרה יותר עבור ברקשייר. רבים מהמשקיעים עוקבים אחר פעולות ברקשייר, וגילוי על החזקה חדשה בדרך-כלל גורם לעלייה במחיר המניה.

ייתכן שברקשייר תבקש תקופת חיסיון שנייה עבור המניה המסתורית, כפי שעשתה כאשר צברה מניות של חברת הביטוח צ'אב בסוף 2023 ותחילת 2024. ההחזקה בצ'אב עמדה על כ-7 מיליארד דולר כאשר נחשפה במאי 2024. צ'אב הייתה ההשקעה המסתורית האחרונה של ברקשייר. בעבר, ברקשייר ביקשה חיסיון גם בעת רכישת מניות שברון ומניות ורייזון בסוף 2020 ותחילת 2021.

רמזים נוספים בדוח ה-10-Q לרבעון השני מצביעים על כך שברקשייר ייתכן שהמשיכה לצמצם את השקעתה בבנק אוף אמריקה . לפי הערכת Barron’s, פרטי הרווחים הממומשים ממניות בתקופה זו עשויים להעיד שברקשייר מכרה מניות של הבנק בשווי של עוד כ-4 מיליארד דולר ברבעון השני.