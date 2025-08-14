מחפשת מנוע צמיחה? וויקס נכנסת לתחום השירותים הפיננסיים

חברת וויקס הכריזה על כניסתה, לראשונה, לתחום השירותים הפיננסיים, עם השקת שני מוצרים חדשים - חשבון עו"ש עסקי והלוואות לעסקים קטנים. המהלך ייצא לפועל בשיתוף עם יוניקורן הפינטק הישראלי Unit, ומיועד לאפשר לבעלי עסקים לנהל כספים ולקבל מימון ישירות מתוך פלטפורמת וויקס.

כך, וויקס מבקשת להציב עצמה בשורה אחת עם פלטפורמות דוגמת Shopify ו־Square, שכבר מצליחות לשלב בין שירותי בניית אתרים ומסחר אלקטרוני לבין שירותים פיננסיים.

● 40 שנות פעילות, משברים ואפילו הסדר חוב: הדרך של חברת התוכנה מחולון לאקזיט ענק

● 20 שנות ניהול מתנקזות לאקזיט אחד: המנכ"ל שהרוויח היום 60 מיליון דולר

וויקס כאמור תשלב פעולה עם יוניט (Unit), חברת פינטק ישראלית־אמריקאית שהוקמה ב־2019 על ידי איתי דמתי ודורון סומך. הפלטפורמה של יוניט מאפשרת לחברות טכנולוגיה לשלב שירותים בנקאיים, כגון חשבונות, כרטיסים והעברות כספים, בתוך המוצרים שלהן, בלי צורך בניהול תפעול ורישוי פיננסי ישיר. ב־2021 נכללה יוניט ברשימת "עשרת הסטארט־אפים המבטיחים" של גלובס.

חשוב לציין כי וויקס נכנסת לענף הפינטק בתקופה רגישה: מנייתה צנחה בכ־45% מתחילת השנה, על רקע חששות בשוק לגבי עתיד עסקי הליבה שלה. מקור האיום העיקרי הוא התפתחות מהירה של הבינה המלאכותית. כלים כמו ChatGPT ופלטפורמות ייעודיות אחרות מאפשרים כיום יצירת אתרים מקצועיים בתוך דקות ובעלות נמוכה, מבלי להיעזר בממשק של וויקס. כך, מתערער אחד הנכסים המרכזיים שבנו את הצלחתה - הפיכת בניית האתרים לפשוטה ונגישה.

פועלת בשוק תחרותי ורחב

לצד התחרות מצד כלי AI, החברה מתמודדת גם מול שחקניות חדשות שמציעות חבילות שירותים מקיפות, דוגמת Framer ו־Webflow, שמאפשרות בנייה, אחסון וניהול אתרי אינטרנט וחנויות אונליין עם חופש עיצובי כמעט בלתי מוגבל.

עוד תחרות לחברה היא מול רשתות חברתיות כמו אינסטגרם וטיקטוק, המאפשרות לעסקים קטנים להקים נוכחות דיגיטלית ללא אתר. גם ענקיות הטכנולוגיה, בהן גוגל ומטא, משקיעות בפיתוח כלים לעסקים קטנים.

על הרקע הזה, הכניסה של וויקס לתחום הפינטק נראית כמהלך שמטרתו לגוון את מקורות ההכנסה ולהעמיק את הזיקה עם המשתמשים הקיימים. האתגר כעת הוא לבסס אמון בשוק חדש עבורה, בזמן שהיא עדיין נדרשת להגן על מעמדה בשוק בניית האתרים שנמצא, כאמור, בעיצומו של שינוי מהותי.

המוצר החדש הראשון, Wix Checking, הוא חשבון בנק עסקי ללא עמלות חודשיות ומיועד לאפשר לעסקים קטנים לנהל את הפעילות הפיננסית ישירות מתוך פלטפורמת בניית האתרים.

המוצר השני, Wix Capital, מספק הלוואות במתכונת Merchant Cash Advance, כלומר מקדמות מזומן הניתנות לעסק בתמורה להתחייבות להחזיר אחוז מסוים מהכנסותיו העתידיות ממכירות.

הכניסה של וויקס לפינטק מלווה גם בתחרות מקומית. השוק הפיננסי שבו היא בוחרת לפעול מאופיין בריבוי שחקנים ותיקים ובעלי מוניטין, בהם בנקים גדולים וחברות פינטק מבוססות, המחזיקים ביתרונות כמו ניסיון מצטבר, מערכות תפעוליות רחבות ותקציבי פיתוח בהיקפים ניכרים.