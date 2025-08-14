מספר הדירות על המדף ממשיך לטפס. באיזו עיר יש הכי הרבה?

תל אביב היא העיר שהובילה את מכירת הדירות החדשות במחצית הראשונה של השנה, כשבמקום השני נמצאת אופקים, במקום השלישי לוד, וירושלים רק במקום הרביעי - כך עולה מנתוני הלמ"ס על עסקאות שבוצעו בחצי השנה הראשונה של השנה. מהנתונים עולה כי שוק הנדל"ן שנחלש גורם לזה שערים פחות מבוקשות בשוק החופשי, אך רוויות בדירות שנמכרות במסגרת "דירה בהנחה", מצויות בצמרת מכירת הדירות.

● הפרדוקס של שוק הדיור: משכנתאות ברמה גבוהה - ושפל בעסקאות

● חדשות השבוע בנדל"ן | שבע שנים מתום המכרז: היתר בנייה מלא ראשון במתחם תע"ש השלום בתל אביב

● בדיקת גלובס | לכמה ישראלים יש יותר מדירה אחת, ולמה המשקיעים בורחים מהשוק

מנתוני הלמ"ס עולה כי מספר העסקאות בדירות בצניחה, וכי ברבעון השני של השנה, חלה ירידה של יותר מ-20%, הן בהשוואה לאלה שבוצעו ברבעון הראשון של השנה והן בהשוואה לאלה שבוצעו ברבעון השני של שנה שעברה. עיקר הירידה באה לידי ביטוי בדירות חדשות, שם היקף המכירות לעומת הרבעון השני של שנה שעברה ירד ב-36%, בעוד שבדירות יד שנייה הירידה הגיעה ל-8%.

כפועל יוצא מהמספר הנמוך של העסקאות ומהתחלות הבנייה שמוסיפות להתממש בקצב מהיר, היצע הדירות ממשיך לגדול, ובסוף יוני השנה, הגיע לשיא של 82 אלף דירות. למעלה מרבע מכלל ההיצע הזה מצוי בשלוש ערים: בתל אביב, 10,200 דירות חדשות לא מכורות ממתינות לקונים, בירושלים 7,700, ובבת ים 4,300.

הערים המובילות את מכירת הדירות החדשות במחצית הראשונה של השנה הן תל אביב, בה נמכרו 1,033 דירות; אופקים, בה נמכרו 1,028; לוד, בה נמכרו 984 דירות; וירושלים, בה נמכרו 917 דירות. אולם, יש לשים לב, כי בין הרבעון הראשון לשני, חלה ירידה בשיעור של 53% במספר הדירות החדשות שנמכרו בירושלים ובשיעור של 27% בתל אביב. גם ברוב הערים הגדולות האחרות נרשמו ירידות - 26% בנתניה, 17% בפתח תקווה, ובערים גדולות, כמו חיפה ובאר שבע, נמכרו ברבעון השני של השנה פחות מ-150 דירות חדשות.

הדבר מהווה ראיה נוספת לכך ששוק הדירות החופשי מצוי בירידה גדולה, וכי חלקן של הדירות המסובסדות שנמכרות במסגרות של תוכניות מחיר למשתכן ודירה בהנחה, מצוי בעלייה. ברבעון השני של השנה, הן היוו 28% מכלל הדירות החדשות שנמכרו, לעומת משקל של 17% ברבעון השני של שנה שעברה. דבר זה מביא ערים כמו אופקים, נתיבות, לוד, בית שמש ואחרות, שמשפועות בדירות מסובסדות, להגיע לצמרת המכירות.

שוק הדירות יד שנייה הוא שוק אותנטי יותר (כלומר, נקי ממבצעים וממכירות שאינן במסגרת השוק החופשי), אך גם בו תל אביב רחוקה מצמרת העסקאות: המובילה בחצי השנה הראשונה של השנה היא ירושלים, בה נמכרו 1,822 דירות יד שנייה; אחריה, חיפה, עם 1,723 דירות; באר שבע, בה נמכרו 1,534 דירות; ותל אביב רק רביעית, בהפרש ניכר - רק 1,262 דירות נמכרו בה במחצית הראשונה של השנה. ברבעון השני, נרשמה ירידה של 20% במכירת הדירות יד שנייה בעיר.