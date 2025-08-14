רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מפרסמת היום מכרזים ל־25 אלף יחידות דיור ביישובים שונים ברחבי הארץ, בין היתר, באזורי הביקוש.

נזכיר כי עד לאחרונה, ניטשה מחלוקת חריפה בין רמ"י לבין משרד האוצר בנוגע להגרלות הדירות המוזלות. מתן יגל, סגן הממונה על התקציבים באוצר, אף אמר בכנס בחודש אפריל: "זה לא כסף שיורד מהשמיים. צריך לעשות את זה הרבה יותר חכם, ובטח לא על־ידי הגרלות הזויות".

בתחילת החודש, הושגה הסכמה בין רמ"י לאוצר, שאפשרה לרשות לפרסם עתה את המכרזים, ונראה היא הזדרזה להוציא כמה שיותר קרקעות לשיווק, גם אם חוברות המכרז לא מוכנות וחלק מהתוכניות לא תקפות, במטרה להשפיע על מחירי הדיור - ובמטרה להוציא כמה שיותר קרקעות עד סוף אוגוסט; זאת, בשל ההסכמות אליהן הגיעו עם האוצר, שמעתה והלאה לא יצאו מכרזים לדירות מוזלות בהגרלה באזורי הביקוש, בהם המחיר למ"ר גבוה מ-20 אלף שקל.

במכרזים הנוכחיים, כלולות, כאמור, אלפי דירות מסובסדות בלב אזורי הביקוש. כך, בכפר סבא ישווקו קרקעות ל-797 דירות - כולן במסגרת מחיר מטרה. בקדימה צורן ישווקו קרקעות לכמעט 400 דירות, גם הן כולן במסגרת מחיר מטרה.

שני המכרזים הגדולים ביותר - בשדרות ובנתיבות

בראשון לציון, בשכונת הנרקיסים, פורסם מכרז ל-224 יחידות דיור, ועוד 68 דירות בשכונת חצבים - כולן במחיר מטרה. באשדוד, פורסם מכרז ל-320 דירות במחיר מטרה.

ביישוב בנימינה, פורסם מכרז ענק (ללא חוברת, שתפורסם רק בנובמבר) ללא פחות מ-1,000 דירות, כולן במחיר מטרה.

שני המכרזים הגדולים ביותר שיצאו הפעם הם בשדרות ובנתיבות. בנתיבות, מדובר במכרז לבניית 2,862 יח"ד בבנייה רוויה, בעשרה מתחמים, במסגרת תוכנית הוותמ"ל 1024 לעיר. כל הדירות יימכרו בשוק החופשי ואינן מסובסדות.

בשדרות, מדובר במכרז מחיר מטרה לבניית 4,305 יח"ד, ב-20 מתחמים, בבנייה רוויה. נזכיר כי נכון לסוף יולי, בשדרות חיים 37 אלף בני אדם, כך שהמכרז צפוי להגדיל מאוד את מספר תושבי העיר. חוברת המכרז במקרה זה תפורסם רק באמצע נובמבר.

בין המכרזים הרגילים (הלא מסובסדים) שפורסמו, אחד המכרזים המסקרנים הוא מכרז ל-342 יחידות דיור, בשלושה מתחמים במתחם הארד, ברמת החייל בתל אביב. ברמ"י מציינים כי חוברת המכרז תפורסם רק בסוף ספטמבר, וכי על המגרשים חלה תוכנית שטרם אושרה למתן תוקף.

עוד פורסמו מכרז רגיל ל-609 דירות בעיר חריש, ושני מגרשים ביהוד (בשכונה חדשה, שנבנית על שטחים חקלאיים, שהיו שייכים למושב מגשימים) - האחד ל-241 דירות והשני ל-244 דירות; בבאר יעקב, יפורסמו שני מתחמים, ליותר מ-1,000 דירות יחד, (במכרזים רגילים ולא מסובסדים).

בין היתר, כוללים המכרזים שפורסמו היום גם יחידות דיור ביישובים ערביים. בג'לג'וליה דרום־מזרח, פורסם מכרז ל-105 יחידות במסגרת מחיר מטרה, בבנייה רוויה. ביישוב טירה, פורסם מכרז מחיר מטרה ל-432 דירות בשבעה מתחמים, בכפר ברא כ-100 דירות, בכפר מנדא 200 יחידות דיור, ועוד מאות דירות ישווקו בשיטת "הרשמה והגרלה", בערערה בנגב ובשגב שלום בנגב.