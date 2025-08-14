שני מיליארד דולר לחקר הסרטן: התרומה הגדולה אי פעם לאוניברסיטה

פיל נייט, השותף המייסד של נייקי, תורם 2 מיליארד דולר למכון נייט לסרטן של אוניברסיטת הבריאות והמדע של אורגון - התרומה הגדולה ביותר אי פעם לאוניברסיטה, מכללה או מוסד בריאות בארה"ב, על פי קרן נייט.

הקרן הודיעה כי התרומה תשמש לשינוי הגישה המדעית לטיפול בסרטן, למחקר ולתוצאות הטיפול בחולים. בנוסף, היא תשמש בין היתר לפרויקטים בשיתוף חוקר הסרטן הנודע ד״ר בריאן דרוקר.

נייט בן ה-87 הוא אחד המייסדים של חברת נייקי וכיהן במשך שנים כיו״ר וכמנכ״ל. הונו הוערך על ידי פורבס בעבר בלמעלה מ-60 מיליארד דולר.

הוא נחשב נדבן ידוע. הוא ואשתו, פני, תרמו למשל מאות מיליוני דולרים לאוניברסיטת אורגון, לרבות 500 מיליון דולר בעבר לחקר הסרטן באוניברסיטת הבריאות והמדע של אורגון. כמו כן הם תרמו 400 מיליון דולר על מנת לתמוך בקהילה השחורה שסבלה מהזנחה בפורטלנד.