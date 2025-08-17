חמאס שינה עמדה, נתניהו מתעקש: "נסכים רק לפעימה אחת"

עדכונים שוטפים

05:24 - דיווח: פיצוצים נשמעו בצנעא, בירת תימן

04:41 - דיווחים פלסטיניים: כוחות צה"ל פועלים בשעה זו באזור שכם

00:47 - נתניהו מתעקש, למרות השינוי בעמדת חמאס: "נסכים לעסקה רק בפעימה אחת"

בצוות המשא ומתן הישראלי טוענים בפני הדרג המדיני כי חלו שינויים בעמדת חמאס בשבוע האחרון, כאלו שיכולים לאפשר חזרה לשיח על עסקה מדורגת, מה שמכונה עסקה חלקית, במתווה ויטקוף. אמש (שבת) ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר: "נסכים לשחרור החטופים בפעימה אחת".

עוד הדגיש נתניהו: "נסכים לעסקה כוללת בהתאם לתנאים שלנו לסיום המלחמה, שכוללים פירוק החמאס מנשקו, פירוז הרצועה, שליטה של ישראל על הפרימטר והבאת גורם ממשל שאינו החמאס ואינו הרשות הפלסטינית, שיחיה בשלום עם ישראל".

במערכת הביטחון תומכים בעסקה חלקית: "חייבים להציל את מי שאפשר".

אמש התקיים דיון בפיקוד הדרום לקראת הצגת התוכנית המבצעית לכיבוש העיר עזה לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. היום יוצגו לזמיר כמה דרכי פעולה והוא צפוי לאשר אותן, ובהמשך להציג אותן בפני שר הביטחון ישראל כ"ץ - לאחר מכן תושלם התוכנית. גורם ביטחוני: "מודעים לעומס הגדול על המשרתים, עושים מאמץ להתאים את התוכנית לכך". לכתבה המלאה

21:48 - גדי איזנקוט בכיכר החטופים: "נוצרו התנאים להשבת החטופים, מזמן.

"זו שאלה של החלטה, אומץ והבנה שזה חלק מהאתוס של מדינת ישראל דורות אחורה. אני קורא לכל אזרחי ישראל מחר לנקוט עמדה, ולעשות את כל מה שאפשר במסגרת החוק כדי להעביר מסר לממשלת ישראל. הממשלה נכשלה במבחן התוצאה ונגמר הזמן"

20:28 - המונים בכיכר החטופים, שורדת השבי נוגה וייס: "אבא הציל אותנו, עכשיו תורנו להציל אותו"

20:18 - רבבות מפגינים נמצאים כעת בכיכר החטופים בתל אביב

19:28 - הצעד של טראמפ נגד תושבי עזה: ארה"ב משעה הנפקת ויזות ביקור

משרד החוץ האמריקאי הודיעה על הפסקה של הנפקת ויזות ביקור לתושבי הרצועה, עד להשלמת בדיקה מקיפה בנושא. ההחלטה התקבלה ברקע סערה פוליטית בארה"ב מצד הימין הקיצוני בעקבות טענות כי המוני פלסטינים מעזה נכנסו למדינה. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12