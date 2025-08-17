התוצר נפל ברבעון השני של 2025 ב-3.5% - כך לפי האומדן הראשון לרבעון השני של 2025 שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). בחישוב רבעוני, מדובר על ירידה של 0.9%. התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) לנפש ירד ב-4.4% בחישוב שנתי. בנוסף, התמ"ג העסקי ירד ב-6.2%.

● עוד לפני הרחבת המלחמה: באוצר מורידים את תחזית הצמיחה ל-2025

● קצב האינפלציה השנתי ירד ביולי ל-3.1%; מחירי הדירות יורדים חודש רביעי ברציפות

● אנומליה ישראלית: שורה של עסקאות ענק למרות המלחמה ואיומי החרם

כל מרכיבי שימושי התוצר רשמו ירידות: הצריכה הפרטית - ירידה של 4.1%; הצריכה הציבורית - ירידה של 1%; ההשקעות בנכסים קבועים - ירידה של 12.3%; והיצוא (למעט חברות הזנק ויהלומים) - ירידה של 3.5%. היבוא, לעומת זאת, רשם עלייה של 3.1%.

בלמ"ס מציינים כי הנתונים "הושפעו בצורה מהותית ממלחמת 'עם כלביא', במיוחד ההוצאה לצריכה פרטית וההשקעה בנכסים קבועים", שירדו ב-4.1% ו-12.3% בהתאמה.

זאת, בהתאם להערכת הכלכלן הראשי במשרד האוצר מלפני מספר ימים, לפיה צפויה פגיעה ברבעון השני של 2025, עקב השבתת המשק במשך כשבועיים בחודש יוני בגלל המתקפה באיראן.

הכלכלן הראשי צופה פיצוי חלקי ברבעון השלישי, "וזאת על סמך ניסיון אירועי עבר". ואכן, ביולי ובאוגוסט כבר יש אינדיקציה מסוימת להתאוששות בחלק מהנתונים, כאשר לפי מודי שפריר, אסטרטג ראשי, שווקים פיננסים בבנק הפועלים, רכישות הצרכנים בכרטיסי אשראי עלו ביולי ובאוגוסט ב-13.4% בהשוואה לתקופה המקביל אשתקד וב-3.7% רק בשבוע האחרון.

לכן, כתוצאה מעדכון תרחיש הלחימה, באוצר עדכנו את תחזית הצמיחה ל-2025 כלפי מטה ב-0.5 נקודות אחוז - וכעת היא עומדת על 3.1%.

איך זה ישפיע על הריבית השבוע?

בנק ישראל לא צפוי להוריד את הריבית בהחלטתו בשבוע הבא - ובתחזית המאקרו-כלכלית מהחודש שעבר הוא אכן צפה שתהיה פגיעה כלכלית ברבעון השני ועדכן אף הוא את תחזית הצמיחה שלו כלפי מטה.

אבל מה שיותר מעורר עניין הוא תוואי הורדת הריבית בעתיד. כזכור, לפי התחזית המאקרו־כלכלית האחרונה של חטיבת המחקר בבנק ישראל (מלפני כחודש), הריבית הממוצעת ברבעון השני של 2026 צפויה לעמוד על 3.75%, לעומת 4.5% כעת. ואולם ההנחה אז של בנק ישראל הייתה שבחודשים הקרובים לא תהיה בעזה לחימה עצימה - הנחה שהתערערה מאז עקב החלטת ממשלת ישראל להעמיק את הלחימה ברצועה.

לאחר ההאטה הכלכלית ונתוני האינפלציה האחרונים שמקרבים אותה ליעד, עלה הסיכוי להורדת ריבית בנק ישראל בספטמבר - ובמיטב בית השקעות, למשל, צופים כי הריבית תעמוד בעוד שנה ברמה של כ-3.25%-3.5%.