"רבבות ברחובות": איך מסקרים בעולם את השביתה למען החטופים?

שביתת המחאה למען השבת החטופים ביוזמת משפחות החטופים וארגוני המחאה יצאה היום לדרך. משעות הבוקר המוקדמות רבבות מפגינים ברחובות, חוסמים צירי תנועה מרכזיים ומניפים שלטים עם תמונות החטופים. חלק מהעסקים וממוסדות התרבות נסגרו כאות הזדהות וסולידריות, בעוד שהסתתדרות והקניונים לא הצטרפו. גם בעולם לא נשארו אדישים והדהדו את קריאת משפחות החטופים להשבת יקיריהם ממנהרות חמאס, וכן ציטטו את נתניהו ושרים ממשלתו שמתנגדים ליום המחאה ומכנים אותו "מתנה לחמאס".

● למה בעצם בקניונים החליטו שלא לשבות היום?

בניו יורק טיימס כתבו שההפגנות הקוראות לשחרור החטופים מתרחשות בזמן שצה"ל מרחיב את הלחימה בעזה ולאור הגינויים של הקהילה הבינלאומית ומבהירים כי "הוויכוח כיצד להחזיר את החטופים פיצל את החברה הישראלית, כשהמשפחות ותומכיהן ניצבים מול ראש הממשלה בנימין נתניהו וממשלתו".

בעיתון האמריקאי התייחסו גם לשרים בממשלתו של ראש הממשלה נתניהו, שתוקפים את המחאות ומכנים אותם "מתנה לחמאס". הניו יורק טיימס ציטטו את שר האוצר סמוטריץ' שכתב ברשתות החברתיות "עם שרוצה לחיות לא יכול להיכנע לאויביו ולעצור את המלחמה רגע לפני חיסול חמאס".

ב-CNN כתבו "המונים ברחובות בשביתה עממית באחת ההפגנות הגדולות מאז פרוץ הלחימה בעזה". ב-CNN גם התייחסו לדעת הקהל הישראלית שלפי סקרים רוב הציבור "תומך בהסכם הפסקת אש לשחרור כלל החטופים בתמורה לסיום המלחמה".

צילום מסך מ-CNN

באתר החדשות הצרפתי France24 ציטטו את התנגדותו של נתניהו למחאות שטען כי הן "מחזקות את עמדת חמאס במשא ומתן" כשאמר כי ההפגנות בעצם "דוחות את השבת החטופים" וכן "מבטיחות שה-7 באוקטובר יחזור על עצמו".

באתר החדשות הבריטי סקיי ניוז אמרו כי המחאה מסמנת "החרפה במאמצים לשחרור החטופים" והתייחסו לדבריה של ענת אנגרסט, אמו של החטוף מתן אנגרסט, שאמרה "היום אנחנו עוצרים הכול כדי להציל ולהחזיר את החטופים והחיילים. היום אנחנו עוצרים הכול כדי לזכור את הערך העליון של קדושת החיים. היום אנחנו עוצרים הכול כדי לחבור ידיים - ימין, שמאל, מרכז וכל מה שביניהם".

ב-AP כתבו כי רבבות יצאו לרחובות ומציינים כי "ההפגנות התקיימו בעשרות מוקדים ברחבי ישראל, כולל מחוץ לבתי פוליטיקאים, ליד מטה צה"ל ועל כבישים ראשיים, שם חסמו נתיבים, הדליקו מדורות שכיסו את הדרכים בעשן, ונשטפו במכונות מים. מסעדות ותיאטראות אחדים נסגרו כאות הזדהות". ב-AP ציטטו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שהאשים את המפגינים בניסיון "להחליש את ישראל".

בדויטשה וולה הגרמני ציטטו את דרישות המפגינים שהביעו את חששם כי "משך הלחימה יסכן את החטופים שעדיין מוחזקים בעזה".

צילום מסך מ-DW

איך סיקרו את ההפגנות בתקשורת הערבית?

בעיתון הסעודי הערב ניוז ציינו כי ההפגנות מתקיימות יותר משבוע לאחר שהקבינט אישר תוכניות לכיבוש עזה "בעקבות 22 חודשי לחימה שהובילו לתנאים הומניטריים חמורים בשטח הפלסטיני". דגל ישראל עם תמונות החטופים שנפרש בכיכר החטופים בתל אביב משך את תשומת ליבם של הסעודים שכתבו "דגל ישראל ענק, מכוסה בתמונות החטופים שנותרו, נפרש בתל אביב".

באל-ג'זירה הקטארי התייחסו להפגנות וראיינו את הדיפלומט הישראלי אלון פנקס שהטיל ספק בהצלחתן של המחאות כשאמר כי לא ברור "אם יימשכו בטווח הארוך" והוסיף ""השביתה הכללית איננה מלאה משום שההסתדרות פרשה או ויתרה ואינה משתתפת, כלומר איגודי העובדים הגדולים משאירים לחבריהם להחליט אם לשבות או לא. אז זו לא שביתה מלאה". פנקס אמר "השאלה הגדולה היא האם זה בר־קיימא? משום שאם זה אירוע חד־פעמי, חד־יומי, שייגמר במהלך הלילה וייעלם מחר - אז ההשפעה תהיה זניחה".

ב-AL-MONITOR, המסקר את המזרח התיכון ,ציטטו את שר התרבות מיקי זוהר שפרסם ב-X כי חסימת כבישים ושיבוש חיי היומיום הם "פרס לאויב". בעיתון ציטטו גם את ויקי כהן, אמא של החייל החטוף נמרוד כהן , שפירסמה ב-X פוסט המופנה אליו: "אני מקווה... שתראה איך עם ישראל עוצר היום את חייו בשבילך ובשביל החטופים. תהיה חזק, עוד קצת".

Anadolu Agency, סוכנות הידיעות הרשמית של טורקיה, התייחסה ליום ההשבתה וציטטה את ראש האופוזיציה יאיר לפיד שאמר "אנחנו משביתים היום את המדינה. כי החטופים שלנו אינם כלי משחק שהממשלה רשאית להקריב בשם מאמץ המלחמה, הם אזרחים שעל הממשלה להחזיר למשפחותיהם". בסוכנות הטורקית התייחסו גם להסתייגותה של שרת התחבורה מירי רגב, שאמרה כי השביתה "מפלגת והופכת את הסולידריות עם החטופים למסע פוליטי".

צילום מסך מ-TRT

גם בתאגיד השידור הלאומי של טורקיה TRT התייחסו למחאות ואמרו כי המפגינים "חסמו כמה כבישים בעיר, כולל את הכביש המהיר שמחבר את תל אביב לירושלים המערבית, שם הדליקו צמיגים וגרמו לפקקי תנועה", וציינו את החשש של פורום משפחות החטופים שאמרו "אם לא נחזיר אותם עכשיו, נאבד אותם לנצח".