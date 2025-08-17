בתשובה למכרז רשות החשמל, כל שבעת ספקי החשמל הפרטיים מזהירים שהמכרז שנועד להגדיל את כמות החשמל הזול שמוצע להם רחוק מלהספיק, ולא יצליח לייצר תחרות. מאות אלפי משקי בית כבר מקבלים חשמל מוזל, אך כל הספקים היום מפסידים כסף. בלי שינוי משמעותי, ייתכן שהרפורמה תיכשל וההנחות שאנחנו מקבלים לא יוכלו להמשיך.

● הכלכלה התכווצה ב־3.5% בגלל מבצע "עם כלביא", אך הריבאונד כבר החל

● ישראל משלמת בריבית דריבית על הבורות שלה בתימן | פרשנות

אחת המהפכות הגדולות שהתרחשו בתחום החשמל הוא הרפורמה באספקה, שאפשרה לצרכנים להתחבר לספקים פרטיים במקום לחברת החשמל, מה שאפשר לרכוש את אותו החשמל בהנחה של 7-5 אחוזים, או עד 20% בשעות השפל. אלא שמהצד השני, אותם ספקים צריכים לקנות חשמל זול יותר כדי לגלגל את ההנחה לצרכנים. היום, כל החברות בתחום (פרטנר, בזק, אלקטרה פאוור, אמישרגז, פזגז, סלקום והוט) הפסדיות באספקת חשמל לצרכנים, ורק חלקן פועלות כיום אקטיבית כדי להגדיל את מספר הלקוחות שלהן.

בשוק תחרותי, המספקים הפרטיים הם העוגן של ייצור החשמל, וקניה מהרשת המרכזית היא רק אמצעי השלמה למקרה של עודף ביקוש. אך כיום, המצב הפוך: רוב החשמל מגיע מהרשת המרכזית, ורק מיעוטו באמת מוצע בהנחה מהיצרנים.

זה נובע מכך שכמות החשמל שהן יכולות להשיג מוגבלת מאוד: תחנות הכוח הסולאריות, בייחוד אלו שמופעלות בשילוב אגירה, כמו גם מספר תחנות כוח שתנאי הרישיון שלהן אפשרו להן את זה במיוחד (דליה, דוראד, רותם). שאר תחנות הכוח, לרבות אלו שהופרטו מחברת החשמל - לא יכולות למכור חשמל זול יותר לספקים שאותו ניתן לגלגל לצרכנים. במקום זאת, הספקיות קונות חשמל יקר מהמערכת, ואותו מוכרות בהנחה לצרכנים. כלומר, הן הפסדיות כמעט בהגדרה.

את זה מנסים לשנות ברשות החשמל, ולאחרונה היא פרסמה מכרז שיתקיים בחודש דצמבר, בו יתמודדו תחנות כוח שחלק מיכולת הייצור שלהן תיגרע מהרשת המרכזית לטובת הספקים הפרטיים. אלא שמדובר במכרז קטן במיוחד, של 350 MW בלבד (להשוואה, תחנות כוח קונבנציונליות שיקומו בהמשך מספקות 860 MW כל אחת). מכרז כל כך קטן, עם כל כך הרבה מתחרים שיתחרו בו, כנראה שלא יאפשר מרווח מספיק גדול כדי להציע לספקים.

הספקים מבקשים להגדיל את המכרזים

על פי המכתב שעליו חתומים כל ספקי החשמל הפרטיים "המכסה שמציעה הרשות להקצות בהליך התחרותי הראשון אינה בהלימה לגידול בביקוש לחשמל פרטי". לדבריהן: "כמות זו אינה מספקת כלל כדי לייצר אפקט תחרותי ממשי בשוק האספקה, במיוחד לאחר גידול במספר הצרכנים הפרטיים העוברים למספקים, ועליה ניכרת בביקוש לחשמל מצד לקוחות מוסדיים ועסקיים כאחד".

ואכן, 20-10 אלף משקי בית חדשים מצטרפים בכל חודש למספקים הפרטיים, וכרגע נאלצים לספק להם חשמל שנקנה ישירות מהרשת - בהפסד משמעותי. לכן, הם אומרים "קיים ספק אם הכמות הראשונית תספיק לצרכי השוק, גם בשלב הראשוני". לכן, הן מבקשות להגדיל את הכמות כבר בהליך התחרותי הראשון, ולקבוע כבר מעכשיו את המכרזים שיהיו בהמשך, כדי לתת ודאות שיהיה ניתן להציע עוד נפח ייצור לספקים, מה שימנע "מרוץ לתחתית" שלא ישאיר מרווח שיווק שיוכל להתגלגל לצרכנים.

לספקים הפרטיים יש גם מספר הסתייגויות נוספות, למשל לגבי הצמדות למדד המחירים לצרכן ומחיר המינימום שישלמו היצרנים על הזכות לספק חשמל למספקים הפרטיים ולא לרשת המרכזית. אך ככלל, הם מדגישים שמדובר בצעד בכיוון הנכון: "מדובר בצעד משמעותי ונדרש להמשך פתיחת השוק לתחרות". אך לדבריהן, מדובר בצעד קטן מדי שלא יביא מספיק תוצאות, וכדי שהשוק ייפתח לתחרות - צריך להגדיל את המכרזים הללו הרבה יותר.