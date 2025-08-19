ספקי החשמל הפרטיים מציעים הנחות משמעותיות לצרכנים, ונכון ליולי 294 אלף לקוחות בחרו לעבור אליהם. אבל, מעל לנתונים החזקים יש כוכבית אחת גדולה: המודל העסקי של הספקים הפסדי, משום שאין מספיק חשמל זול מצד היצרנים. כדי לפתור את הבעיה, רשות החשמל שואפת להרחיב את האספקה, אך 7 הספקיות מזהירות: זה אפילו לא קרוב למספיק כדי להמשיך לגלגל הנחות לצרכנים.

● כל ספקיות החשמל הפרטיות: אין מספיק חשמל במשק כדי ליצור תחרות

● בלעדי | אחרי שנתיים של עיכובים: צינור הגז למצרים יאושר

אחת המהפכות הגדולות שהתרחשו בתחום החשמל הוא הרפורמה באספקה, שאפשרה ליצרני חשמל למכור בהנחה דרך ספקים פרטיים. התוצאה: כמעט 300 אלף צרכנים מחוברים לספקים פרטיים במקום לחברת החשמל, ורוכשים את החשמל בהנחה של 7-5 אחוזים, או עד 20% בשעות השפל.

בהודעה לתקשורת היום, שר האנרגיה אלי כהן התגאה בהישגים, וקרא לרפורמה "הגדולה ביותר במשק מאז רפורמת הסלולר, שחוסכת לכל משפחה מאות ואלפי שקלים בשנה". אלא שמהצד השני, רוב החשמל מגיע לספקים מהרשת המרכזית, ורק מיעוטו באמת מוצע בהנחה מהיצרנים. כך, ספקים מתקשים לקנות חשמל זול, וכל החברות בתחום (פרטנר, בזק, אלקטרה פאוור, אמישרגז, פזגז, סלקום והוט) עם מודל הפסדי באספקת חשמל לצרכנים, ורק חלקן פועלות כיום אקטיבית כדי להגדיל את מספר הלקוחות שלהן.

לספקיות אין מספיק חשמל זול

הסיבה להפסדיות של הספקיות נובעת מכך שכמות החשמל שהן יכולות להשיג מוגבלת מאוד: רבות מתחנות הכוח, לרבות אלו שהופרטו מחברת החשמל - לא יכולות למכור חשמל זול יותר לספקים. במקום זאת, הספקיות קונות חשמל יקר מהמערכת, ואותו מוכרות בהנחה לצרכנים. כלומר, הן הפסדיות כמעט בהגדרה.

גורם בשוק האנרגיה מסביר שרק חלק מהחברות מחזיקות כיום במודל בר קיימא של חשמל זול שהן יכולות לגלגל לצרכנים, כאשר השאר נשענים בכבדות רבה מדי על קניה מהרשת, ולכן בהכרח הפסדיים. זה, לדברי אותם גורמים, עלול לגרום לקונסולידציה: כלומר, חלק מהספקים יאלצו לצאת מהשוק. על פי הודעת שר האנרגיה אלי כהן, החברה הגדולה ביותר היא בזק עם 100 אלף לקוחות. על פי הגורם, חברות חזקות אחרות הן אלקטרה וסלקום.

ובכל זאת, רמי לוי דווקא הכריזו לאחרונה שייכנסו בקרוב לשוק כמתחרה נוסף. איך הם מתכוונים להביא חשמל זול מצד היצרנים? זו שאלה שעדיין פתוחה.

הפיתרון "אינו בהלימה לגידול בביקוש בחשמל"

כדי לפתור את בעיית ההיצע, רשות החשמל פרסמה מכרז שיתקיים בחודש דצמבר. חלק מיכולת הייצור של תחנות הכוח שיזכו במכרז תיגרע מהרשת המרכזית לטובת הספקים הפרטיים, אלא שמדובר במכרז קטן במיוחד, של 350 MW בלבד. ומכרז כל כך קטן, עם כל כך הרבה מתחרים, כנראה שלא יאפשר מרווח מספיק גדול לספקים.

על פי המכתב שעליו חתומים כל ספקי החשמל הפרטיים "המכסה שמציעה הרשות להקצות בהליך התחרותי הראשון אינה בהלימה לגידול בביקוש לחשמל פרטי". לדבריהם: "כמות זו אינה מספקת כדי לייצר אפקט תחרותי ממשי בשוק האספקה, במיוחד לאחר גידול במספר הצרכנים הפרטיים העוברים למספקים, ועליה ניכרת בביקוש לחשמל".

לכן הם מבקשים להגדיל את הכמות כבר בהליך התחרותי הראשון, ולקבוע כבר מעכשיו את המכרזים שיהיו בהמשך, כדי לתת ודאות שיהיה ניתן להציע עוד נפח ייצור לספקים, מה שימנע "מרוץ לתחתית" שלא ישאיר מרווח שיווק שיוכל להתגלגל לצרכנים.

לספקים הפרטיים יש גם מספר הסתייגויות נוספות, למשל לגבי הצמדות למדד המחירים לצרכן ומחיר המינימום שישלמו היצרנים על הזכות לספק חשמל למספקים הפרטיים ולא לרשת המרכזית. אך ככלל, הם מדגישים שמדובר בצעד בכיוון הנכון: "מדובר בצעד משמעותי ונדרש להמשך פתיחת השוק לתחרות". אך כדי שהשוק ייפתח לתחרות - צריך להגדיל את המכרזים הרבה יותר.