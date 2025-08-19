ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ שוק העבודה מתאושש: עלייה משמעותית במשרות הפנויות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
נתוני התעסוקה

שוק העבודה מתאושש: עלייה משמעותית במשרות הפנויות

מספר המשרות הפנויות עלה מ-134.8 אלף ל-141.9 אלף, ושיעור האבטלה המורחב ירד ל-4.5% בלבד - לעומת מעל 10% ביוני, אז נפתח מבצע "עם כלביא" מול איראן • בממוצע מאי־יולי נרשמו דווקא ירידות במשרות הפנויות של מהנדסים ומתכנתים

עידן ארץ 13:00
לשכת התעסוקה בחולון / צילום: איל יצהר
לשכת התעסוקה בחולון / צילום: איל יצהר

שוק העבודה חווה התאוששות דרמטית בחודש יולי 2025, בהשוואה ליוני, במהלכו התרחשה מערכת "עם כלביא" מול איראן, ושיעור האבטלה המורחב ירד ל-4.5% בלבד, לעומת מעל 10% ביוני. כעת נראה כי גם מספר המשרות הפנויות חווה התאוששות דומה, ועלה מ-134.8 אלף ל-141.9 אלף - כך על־פי הנתונים מנוכי העונתיות לחודש יולי.

הממשלה פותחת את התקציב: הגירעון יגדל ל-5.2%
הריבית לא צפויה לרדת מחר. מתי כן?
המשרוקית | הכלכלה הישראלית התכווצה בחדות? מה עומד בבסיס הנתונים

גם שיעור המשרות הפנויות - כלומר, כמה משרות פתוחות יש על כל 100 עובדים - עלה ביולי מ-4.22 ל-4.43 משרות. בסך־הכול יש יציבות בשוק העבודה מתחילת 2024, אז שוק העבודה התאושש מהכאוס של תחילת המלחמה. שיעור המשרות הפנויות עומד על בין 4 ל-5 באופן קבוע, וכך גם מספרן עומד על כ-140 אלף.

מבחינת המקצועות הספציפיים, בממוצע מאי־יולי, ישנה דווקא ירידה של 4% במשרות הפנויות של מהנדסים ו-2% במשרות של מתכנתים. כמו כן, נרשמו ירידות משמעותיות יותר במספר המשרות הפנויות של נהגים (ירידה של 7%) ומאבטחים (ירידה של 9%). לעומת זאת, נרשמה עלייה ניכרת בשיעור המשרות הפנויות של נציגי מכירות טלפוניים (11%) ופקידים (18%), ועלייה דרמטית במיוחד בטכנאי רשתות (35%), אם כי מדובר על 401 משרות פנויות בלבד.