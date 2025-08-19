שוק העבודה מתאושש: עלייה משמעותית במשרות הפנויות

שוק העבודה חווה התאוששות דרמטית בחודש יולי 2025, בהשוואה ליוני, במהלכו התרחשה מערכת "עם כלביא" מול איראן, ושיעור האבטלה המורחב ירד ל-4.5% בלבד, לעומת מעל 10% ביוני. כעת נראה כי גם מספר המשרות הפנויות חווה התאוששות דומה, ועלה מ-134.8 אלף ל-141.9 אלף - כך על־פי הנתונים מנוכי העונתיות לחודש יולי.

גם שיעור המשרות הפנויות - כלומר, כמה משרות פתוחות יש על כל 100 עובדים - עלה ביולי מ-4.22 ל-4.43 משרות. בסך־הכול יש יציבות בשוק העבודה מתחילת 2024, אז שוק העבודה התאושש מהכאוס של תחילת המלחמה. שיעור המשרות הפנויות עומד על בין 4 ל-5 באופן קבוע, וכך גם מספרן עומד על כ-140 אלף.

מבחינת המקצועות הספציפיים, בממוצע מאי־יולי, ישנה דווקא ירידה של 4% במשרות הפנויות של מהנדסים ו-2% במשרות של מתכנתים. כמו כן, נרשמו ירידות משמעותיות יותר במספר המשרות הפנויות של נהגים (ירידה של 7%) ומאבטחים (ירידה של 9%). לעומת זאת, נרשמה עלייה ניכרת בשיעור המשרות הפנויות של נציגי מכירות טלפוניים (11%) ופקידים (18%), ועלייה דרמטית במיוחד בטכנאי רשתות (35%), אם כי מדובר על 401 משרות פנויות בלבד.