אל על

אל על חוזרת להפעיל קו סדיר בין תל אביב לאילת. כמה תעלה הטיסה?

החזרה לפעילות של אל על לאילת, נעשית כחלק מהמאמץ להגביר את תדירות הטיסות בקו הפנים ארצי היחיד שמחבר את העיר הדרומית למרכז הארץ • עם זאת, ההפעלה צפויה להימשך בשלב זה רק במהלך חודשי החורף הקרוב

סתיו ליבנה 12:33
מטוס אל על בשדה התעופה רמון / צילום: מבצעים רמון
מטוס אל על בשדה התעופה רמון / צילום: מבצעים רמון

אל על הודיעה כי תשוב להפעיל קו סדיר בין תל אביב לאילת לראשונה מזה למעלה מעשר שנים. החל מ־21 באוקטובר החברה תפעיל שתי טיסות יומיות, בבוקר ובערב. מחיר כרטיס יתחיל ב־139 שקלים לכיוון במסגרת כרטיס LITE הכולל מזוודת טרולי ותיק גב. כמו כן תושבי אילת וחבל אילות יוכלו לרכוש כרטיסים מסובסדים במחיר של 99 שקלים לכיוון.

המכרז החדש שמחייב טיסת בוקר מוקדמת מאילת וטיסת לילה מאוחרת
מחירי הטיסות ליעד המבוקש ירדו דרסטית, דווקא בשיא העונה

החזרה לפעילות נעשית לבקשת משרד התחבורה, כחלק ממאמץ להגביר את תדירות הטיסות בקו הפנים ארצי היחיד שמחבר את העיר הדרומית למרכז הארץ. עם זאת, ההפעלה צפויה להימשך בשלב זה רק במהלך חודשי החורף הקרוב.

הקו לאילת נחשב לא רווחי עבור חברות התעופה: הוא מתמלא בעיקר בעונות הביקוש, חגים וחופשות וביתר התקופה פועל בתפוסה נמוכה. משום כך, הפעלתו נתפסת בעיקר כצורך תחבורתי חיוני עבור תושבי אילת, ולא כקו אטרקטיבי מבחינת החברות. לעומת זאת, קווי החוץ של החברות הישראליות מציעים שיעורי תפוסה גבוהים בהרבה ולכן מהווים מוקד עדיפות מבחינה עסקית.

כיום ניתן לטוס מטרמינל 1 בנתב"ג לאילת עם ישראייר וארקיע, ועם אייר חיפה משדה התעופה בחיפה, כאשר ארקיע מפעילה את מספר הטיסות הגדול ביותר. כזכור, במהלך החורף האחרון ארקיע התריעה כי בעקבות חוסר הרווחיות של הקו, היא תקטין את תדירות הטיסות, והציעה לעבור לפעילות מלאה מטרמינל 1 כדי להוזיל את עלויות התפעול של החברה וכך להפנות את המשאבים שיחסכו לטובת הגברת תדירות הטיסות לאילת. ברשות שדות התעופה לא נענו לבקשת ארקיע, מה שהביא למאבק משפטי בין השתיים, שהסתיים בהמלצת שופט לארקיע לסגת מהדרישה.