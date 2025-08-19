הממונה על שוק ההון, עמית גל, קיים היום (ג') שימוע ליו"ר מגדל אחזקות, פרופ' רוני גמזו, אשר בו ניסה גמזו לשכנע את גל להסיר את התנגדותו למינויו כדירקטור בחברת-הבת מגדל ביטוח . אלא שלגלובס נודע כי גם לאחר השימוע לא שינה גל את עמדתו, והוא מתכוון להוסיף ולהתנגד למינוי, שעשוי בהמשך לסלול את הדרך למינויו של גמזו ליו"ר חברת הביטוח.

לפי גורמים ברשות שוק ההון, גמזו לא סיפק בשימוע מידע או חדש ולא העלה טיעונים שלא הועלו בעבר, ועל כן אין בכוונת הרשות לאשר את המינוי.

הסיבה להתנגדות נעוצה בשלב זה בכך שהמינוי מנוגד לדרישות שהציב גל בפני מגדל עוד ביולי 2023 לגבי הרכב הדירקטוריון, ואשר נועדו להבטיח את עצמאות הדירקטוריון מול בעל השליטה הדומיננטי של מגדל, שלמה אליהו.

גל דורש כי שליש מחברי הדירקטוריון של מגדל ביטוח, ועוד דירקטור נוסף, יהיו בלתי תלויים. בהתאם לכך, מגדל החליטה כי 4 מתוך 9 החברים שימנה הדירקטוריון יהיו בלתי תלויים. מינוי גמזו - המכהן כדירקטור במגדל אחזקות מטעמו של אליהו - צפוי להפר את האיזון הזה תוך הגדלת המספר הכולל של הדירקטורים בחברת הביטוח ל-10 וירידה במספר הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה.

"משחק כיסאות"

לפי הערכות, מגדל עשויה לשנות את הרכב הדירקטוריון ולסיים את כהונתו של אחד הדירקטורים המכהנים כדי לאפשר את מינוי גמזו תוך עמידה בדרישותיו של גל. אלא שמהלך כזה של "משחק כיסאות" בדירקטוריון מגדל צפוי להיתקל בהתנגדות מצד גל, אשר ככל הידוע רואה בחומרה את האפשרות כי החברה "תהנדס" את הרכב הדירקטוריון רק עבור גמזו.

בחודש שעבר שיגר גל מכתב לגמזו ובו הודיע לו על כוונתו להתנגד למינויו לדירקטור במגדל ביטוח. בעקבות זאת זומן גמזו לשימוע שבו יוכל לנסות ולשכנע בעד המינוי, כמקובל במקרים שבהם מודיע הרגולטור על כוונתו להתנגד למינוי דירקטור בגוף פיננסי.

כעת, לאחר שהשימוע לא שינה כאמור את עמדת הממונה, רשות שוק ההון צפויה להודיע בימים הקרובים לגמזו על התנגדותה הסופית למינויו.

עמית גל, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון / צילום: מארק ניימן-לע''מ

בשימוע שנערך היום לא עלתה מידת ההתאמה של גמזו לתפקיד, והדיון התמקד, כאמור, בהרכב הדירקטוריון. עם זאת, ברשות שוק ההון חוששים מהיעדר הניסיון של גמזו - אשר שימש כמנכ"ל המרכז הרפואי איכילוב וכמנכ"ל משרד הבריאות - בענפי הביטוח והפיננסים. דומה כי למרות הניסיון הניהולי הרב שמביא איתו גמזו, ועל אף המוניטין שלו כמנהל מוערך במשק, ברשות אינם בטוחים כי מדובר בניסיון שיאפשר לגמזו להתמודד עם האתגרים שאיתם מתמודדת חברת ביטוח בסדר הגודל של מגדל.

למנוע כרסום בממשל התאגידי

המאבק הנוכחי סביב מינוי גמזו מגיע על רקע הקו שמובילה רשות שוק ההון בשנים האחרונות במטרה למנוע כרסום בממשל התאגידי במגדל כתוצאה ממעורבותו הניכרת של אליהו בניהולה של קבוצת הביטוח וחילופי המנהלים התכופים בצמרת.

ניתן להעריך כי ברשות מזהים את טביעות-האצבע של אליהו גם מאחורי המהלך הנוכחי למינוי גמזו במקומו של היו"ר הנוכחי של מגדל ביטוח, פרופ' אמיר ברנע. מעורבותו לכאורה של אליהו תורמת אפוא לחשש אצל הרגולטור מפני המינוי ומפני ההשלכות שעשויות להיות לו על הממשל התאגידי במגדל.

בפברואר האחרון הודיע ברנע על כוונתו לפרוש מתפקידו שנה וחצי בלבד אחרי שנכנס לתפקיד. זאת, בניגוד להתחייבות מגדל בפני גל כי ברנע יכהן למשך 3 שנים. בשיחה עם גלובס סביב הודעת הפרישה אמר ברנע כי החליט לעזוב בעקבות "תחושת מיצוי", והוסיף כי "החברה עברה שינוי מהותי בזכות המנכ"ל, וחשבתי שזה זמן טוב לעזוב, כי אין מצב משברי".

אלא שספק אם הדברים משכנעים את גל. במכתב ששלח למגדל בעקבות הודעתו של ברנע הוא התריע כי "ההתפתחויות האחרונות במגדל ביטוח, בהן התמשכות התחלופה הגבוהה של נושאי משרה והצפי לשינוי נוסף בתפקיד יו"ר הדירקטוריון, עלולות להצביע על פגיעה בניהול התקין של עסקי מגדל ביטוח".

בינתיים, ברנע הסכים להישאר בתפקיד עד למינוי מחליף שיהיה מקובל על רשות שוק ההון.

חוסר יציבות ניהולית

העימות בין הרגולטור לבין בעל השליטה במגדל עולה גם סביב טיוטה של דוח ביקורת שגיבשה רשות שוק ההון, ואשר הצביע על חוסר יציבות ניהולית והתערבות מצד אליהו בקבלת ההחלטות בשנים 2021-2023, כולל סביב עסקאות משמעותיות, עד לכניסתו של ברנע לתפקיד היו"ר.

בין היתר, הדוח חשף חוסר עצמאות של הדירקטוריון באותן שנים והתערבות מצד אליהו במינוי המנכ"לים שגיא יוגב ורונן אגסי. לצד החלפתם של שני מנכ"לים, התחלפו באותה תקופה שלושה יו"רים.

מאז שרכש אליהו את מגדל ב-2012 עזבו את החברה 15 בכירים, כולל ברנע.