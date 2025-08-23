עם נוף ירוק, אך בלי ממ"ד: בכמה נמכרה דירת 5 חדרים בכפר סבא?

ברחוב נתן אלתרמן במרכז כפר סבא נמכרה דירת 5 חדרים בשטח של 115 מ"ר, עם מרפסת בשטח של 10 מ"ר וחניה, תמורת 2.9 מיליון שקל.

הדירה בקומה 3 מתוך שבע בבניין שעבר שיפוץ בשנים האחרונות. הדירה עברה שיפוץ יסודי - פרקט בחדרים, קרמיקה 120/60, דלתות, מזגנים, אינסטלציה וחשמל - לפני כשנתיים. בדירה אין ממ"ד, אך בבניין יש מקלט.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 3.09 מיליון שקל, והיא נמכרה תוך 48 שעות.

המוכרים הם יורשים, והקונים הם משפחה צעירה שגרה עד כה בשכירות בעיר.

הקונים רוצים ממ"ד

לדברי אמיר אבן חן מרי/מקס One, "המוכרים ניסו למכור את הנכס באופן עצמאי תקופה, ואז החליטו להעביר לנו את הנכס בבלעדיות. היו לנו כמה קונים שהתאימו לפרופיל, והכול התקדם מאוד מהר וטוב.

"בשנתיים האחרונות נוצר פער שיכול להגיע גם עד 15% בין דירות עם ממ"ד לדירות ללא ממ"ד.

"במקרה הזה הדירה שופצה ברמה גבוהה בתקופה האחרונה, אז המחיר הגיע ל־2.9 מיליון שקל, אבל מכרנו דירות דומות לא משופצות גם ב־2.7 מיליון שקל.

"מהצד השני - מחיר של דירה חדשה כזאת עם ממ"ד מתחיל ב־3.5 מיליון שקל ויכול להגיע גם ל־4.2 מיליון שקל - תלוי במיקום ובמצב הדירה.

"הרחוב שבו נמצאת הדירה שקט מאוד. הבניין מוקף בפארק קטן, ומסביב הכול ירוק. הכביש הכי קרוב לבניין נמצא 20־30 מטר ממנו ולכן הנכס שקט ואטרקטיבי.

"השוק בכפר סבא שקט יחסית בחודשים האחרונים. מדי פעם יש פיקים - זה תלוי הרבה פעמים בחדשות. כשיש חדשות טובות הקונים מרימים קצת את הראש ואנחנו מתחילים לקבל יותר טלפונים. כשיש חדשות פחות טובות - מרגישים את זה גם בביקוש.

"מאז תחילת המלחמה המחירים ירדו ב־10%-15%. מהצד השני, הקונים שעדיין מחפשים הם רציניים ובאים לסגור עסקאות".

דירות יד שנייה שנמכרו

יבנה

ברחוב הדרור, דירת 4 חדרים, 97 מ"ר, בקומה 5 מתוך 7, ב־1.95 מיליון שקל.

ברחוב הדרור, דירת 3 חדרים, 77 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 7, עם חצר בשטח 45 מ"ר, ב־1.88 מיליון שקל.

ברחוב הערבה, דירת 5 חדרים, 100 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 4, ב־1.73 מיליון שקל.

ברחוב ש"י עגנון, דירת 6 חדרים, 201 מ"ר, בקומה 9 מתוך 10, עם חניה כפולה, ב־4.45 מיליון שקל.

תל אביב

ברחוב רבינא, דירת 4 חדרים, 90 מ"ר, בקומה 7 מתוך 9, ב־4.25 מיליון שקל.

בדרך חיים בר לב, דירת 3 חדרים, 63 מ"ר, בקומה 1 מתוך 8, ב־2.15 מיליון שקל.

ברחוב בר הופמן, דירת 3 חדרים, 72 מ"ר, בקומה 3 מתוך 7, ב־3.55 מיליון שקל.

ברחוב אח"י דקר, דירת 2.5 חדרים, 53 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, ב־2.45 מיליון שקל.

אשקלון

ברחוב עין נטפים, דירת 4 חדרים, 98 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 8, עם חצר בשטח 60מ"ר, עם חניה, ב־2.05 שקל.

ברחוב חובבי ציון, דירת 4 חדרים, 85 מ"ר, בקומה 2 מתוך 7, ב־970 אלף שקל.

ברחוב אריה, דירת 4 חדרים, 108 מ"ר, בקומה 2 מתוך 5, ב־1.35 מיליון שקל.

טירת כרמל

ברחוב הרב מרדכי משה, דירת 3 חדרים, 64 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־1.28 מיליון שקל.

ברחוב יצחק שמיר, דירת 5 חדרים, 172 מ"ר, בקומה 20 מתוך 21, ב־2.75 מיליון שקל.

ברחוב משה שרת, דירת 4 חדרים, 119 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, עם חניה, ב־1.76 מיליון שקל.

פרדס חנה־כרכור

ברחוב אתרוג, דירת 4 חדרים, 139 מ"ר, בקומה 2 מתוך 15, עם חניה, ב־2.25 מיליון שקל.

ברחוב נטע, דירת 4 חדרים, 122 מ"ר, בקומה 5 מתוך 8, עם חניה, ב־2.38 מיליון שקל.

ברחוב הגאון, קוטג' דו משפחתי בן 4 חדרים, 133 מ"ר, ב־2.76 מיליון שקל.

* כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהחודש האחרון