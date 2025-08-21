אודות מדור הפקולטה מדור "הפקולטה" הוא שיתוף פעולה מערכתי ייחודי בין גלובס והפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב שנועד להנגיש, בשפה בהירה ותמציתית, ידע מחקרי ואקדמי בנושאי כלכלה, אסטרטגיה, שיווק, ביג דאטה, פינטק וחדשנות. הפקולטה לניהול ע"ש קולר של אוניברסיטת ת"א היא מבתי הספר המובילים בעולם למנהל עסקים, וחוקריה עוסקים בסוגיות העדכניות ביותר בענף. במדור יכתבו מיטב חוקרי הפקולטה לניהול לצד בחירת הנושאים, העריכה והתמצות של מערכת גלובס. להרחבת היריעה וצלילה עמוקה יותר למחקרים עצמם, המקורות מצורפים בסוף הכתבה

אודות הכותבות ד"ר חן היא חברת סגל בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, חוקרת בתחום הפסיכולוגיה החיובית ומנהלת את המרכז לניהול קריירה בפקולטה; קצין לויטוס היא יועצת במרכז לניהול קריירה

ניהול קריירה הוא תהליך מתמשך של תכנון, פיתוח וביצוע צעדים מודעים לקידום המטרות המקצועיות שלנו. זהו מסע אישי ייחודי לכל אדם, המשלב בחירה, התפתחות והתמודדות עם אתגרים. אחד הכלים שעוזרים לנהל קריירה, בדומה לניהול של תחומים נוספים בארגון, הינו הגדרת מטרות וסימון כיוון. אבל לפני שנגדיר מטרות - יצירת תמונת עתיד לקריירה שלנו יכולה לסייע לנו לייצר בהירות ומיקוד לגבי הצעד הבא שנרצה לבחור.

למעשה, תמונת עתיד בקריירה משמשת כמעין מפה שמכוונת אותנו אל העתיד המקצועי המיוחל. כשאנו מציירים תמונה בהירה של עצמנו בעתיד היא יכולה לשמש כמצפן פנימי שמנחה את דרכנו המקצועית, ולתת כיוון ברור יותר והבנה לגבי הצעדים שנבחר לנקוט. תמונה זו היא כוח מניע אדיר, היא מעוררת בנו מוטיבציה והתלהבות ומעניקה לנו את האנרגיה הדרושה להתמודד עם אתגרים ולהשיג את המטרות שלנו.

כאשר יש לנו חזון ברור, אנו יכולים לקבל החלטות מושכלות לגבי הקריירה שלנו, לבחור את ההכשרות הנכונות ולפתח את הכישורים הדרושים. בנוסף, תמונה ברורה של העתיד עוזרת לנו לשמור על מיקוד גם בזמנים קשים ולזכור את הסיבה שבגללה אנו עושים את מה שאנו עושים.

לשבת בכורסה ולדמיין

איך אז בונים את זה? תמונת העתיד כוללת מספר מרכיבים: מיומנויות וכישורים, ערכים, מוטיבציה, סביבת עבודה אנושית, סביבת עבודה פיזית, השפעה ותוצאות. בכדי לבנות אותה מתחילים לדמיין כיצד יראה העתיד - אחת הדרכים היא לנסות לענות לעצמך על שאלות ביחס לכל אחד מהרכיבים.

אפשר לשבת בנוח בכורסה ופשוט לדמיין יום או שבוע טיפוסי שלכם בעבודה עוד שלוש עד חמש שנים: היכן אתם נמצאים? מה אתם עושים? איך אתם מרגישים? מה תחומי האחריות שלכם? אילו ערכים חשובים לכם שיבואו לידי ביטוי בעבודתכם? איך נראית סביבת העבודה שלכם? למי תורמים המוצרים והשירותים שלכם? מי האנשים איתם אתם עובדים?

אין צורך לנסות לחשוב על תפקיד מסוים, אלא דווקא להתמקד במאפיינים השונים, שבפועל יוכלו לבוא לידי ביטוי בתפקידים שונים. עם הידיעה הברורה יותר של איפה אני רוצה להיות עוד מספר שנים, נוכל להתחיל להגדיר יעדים לטווח הקצר, כדי לנווט את הקריירה שלנו לעבר תמונת העתיד.

למשל, ראש צוות תוכנה שרואה את עצמה עוד 3 שנים מובילה קבוצת פיתוח, תוכל להגדיר מטרות כגון הובלת פרוייקט חוצה צוותים, מציאת מנטור/ית בתפקיד בכיר יותר, יזימה, תכנון והובלת פגישות מול מנהלים בכירים יותר, השתתפות בקורסים לפיתוח מיומנויות ניהוליות ועוד.

על בסיס תמונת העתיד ניתן להגדיר מטרות שיעזרו לנו לממש אותה. אדווין א. לוק לימד אותנו כבר לפני הרבה שנים באמצעות "תיאורית הצבת היעדים" כיצד לעשות זאת בכדי שהמטרות יהיו אפקטיביות וישפרו את שביעות הרצון, המוטיבציה והביצועים. תיאוריית הצבת היעדים של לוק מבוססת על שורת מחקרים אמפיריים שנערכו מאז שנות ה־60, ומצאו קשר עקבי בין הגדרת מטרות אפקטיבית לבין שיפור בביצועים, התמדה ומוטיבציה.

לפי תיאוריית הצבת היעדים של לוק, לא מספיק להציב מטרה - חשוב איך מגדירים אותה. על פי עקרונות התיאוריה המטרות צריכות לעמוד בארבעה קריטריונים: בהירות (הגדרת מטרות ברורות ומדויקות), אתגר (מטרות מאתגרות אך אפשריות), מחויבות (הזדהות אישית עם המטרות) ומשוב (אפשרות לקבלת פידבק על התקדמות). למשל, במקום מטרה כללית כמו "להתפתח מקצועית", הגדרה מדויקת יותר תהיה: "בתוך שישה חודשים, לעבור קורס בתחום חדש שאני רוצה להשתלב בו, ולבנות תיק עבודות שיתמוך בפנייה למשרות רלוונטיות".

אם מישהו למשל שואף לתפקיד ניהולי בעתיד, מטרה כללית כמו "להתקדם בארגון" עלולה להישאר עמומה. אבל אם תוגדר כ: "לקחת חלק בהובלת צוות קטן בפרויקט הקרוב, כדי לצבור ניסיון ניהולי ולהתנסות בהובלה בפועל במהלך השנה הקרובה", היא כבר מייצרת בהירות ומחויבות.

יעל קצין לויטוס / צילום: חן גלילי

מטרות מעודדות מוטיבציה

במאמר חדש יחסית, היידי גראנט (2022), פסיכולוגית חברתית, מצאה כי בתקופות של חוסר ודאות ולחץ, הגדרת מטרות עשויה להיראות כמשימה חסרת תועלת. עם זאת, מחקרים מראים כי קביעת מטרות ברורות היא קריטית לעידוד המוטיבציה שלנו לדיוק הפעולות שלנו. ללא מטרות, אנו נוטים לקבל החלטות פחות טובות ומתעלמים מהזדמנויות. יתרה מכך, תחושת יעילות אישית, המהווה מקור משמעותי לסיפוק ולרווחה, נפגעת.

ד''ר שושי חן / צילום: ישראל הדרי

לאור זאת, בתקופות בקריירה שבהן יש אי וודאות, כמו במצבי חיפוש עבודה, פיטורים וכו', יש חשיבות גדולה לעצור, לבחון את תמונות העתיד ולהגדיר מטרות. תמונת העתיד והמטרות יהוו בסיס לבניית תוכנית פעולה לניהול הקריירה בטווח הארוך והקצר.