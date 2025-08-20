חברת יבוא מוצרי הצריכה דיפלומט פרסמה היום (ד') את דוחותיה לרבעון השני של 2025 והציגה צמיחה בהכנסות ובהיקפי הפעילות בישראל ובחו"ל לצד ירידה ברווחיות. ההכנסות של ענקית הייבוא קפצו בכ-11% לסך של כ-958 מיליון שקל, בהשוואה לכ-863 מיליון שקל ברבעון השני של השנה הקודמת, כשהצמיחה מיוחסת גם לפעילות בישראל וגם מחוצה לה. הדירקטוריון הכריז על חלוקת דיבידנד בסך של כ-12 מיליון שקל שישולם בחודש הבא, שמתווסף לדיבידנד נוסף שחולק מתחילת השנה בסכום כולל של כ-30 מיליון שקל.

יותר מחצי מפעילותה של דיפלומט מתבצע בישראל, להפצה של כ-5,000 לקוחות ביניהם רשתות מזון, הפארם, מינימרקטים, מסעדות וסיטונאים, והשאר בדרום אפריקה, בגאורגיה, בניו זילנד ובקפריסין. ההכנסות בישראל, כאמור השוק המשמעותי יותר של דיפלומט, עלו בכ-11% לכ-552 מיליון שקל, בהשוואה לכ-499 מיליון שקל ברבעון השני של 2024, כשבחברה מסבירים את הצמיחה בגידול כמותי של מותגים קיימים ומגידול של כ-20 מיליון שקל במותגים חדשים.

ההכנסות מפעילות בחו"ל - דרום אפריקה, גיאורגיה, ניו זילנד, קפריסין ויוון - ברבעון צמחו בכ-12% לכ-406 מיליון שקל, תודות לגידול אורגני ומכירת מותגים חדשים בחלק מהמדינות, שקוזז חלקית עם השפעה שלילית של הפרשי שע"ח בסך של כ-11 מיליון שקל.

בנטרול הפרשי תרגום שליליים של כ-12 מיליון שקל, דיפלומט מראה גידול בסך של 110 מיליון שקל, רובו הודות לשוק הישראלי: הגידול בישראל עומד על כ-53 מיליון שקל, כ-30 מיליון שקל בדרום אפריקה, כ-9 מיליון בניו זילנד וקפריסין, ו-6 מיליון שקל בגיאורגיה - בכולן הודות לצמיחה במכירות וכניסת מותגים חדשים.

העלאות המחירים השפיעו?

קשה עם זאת להתעלם מהעלאות המחירים שנכנסו לתוקף במאי האחרון. במאי האחרון הודיעה דיפלומט על עליית מחירים על מגוון מוצרים משלוש יצרניות שאת מוצריהן היא מייבאת, בשיעור של כ-14%-15%. בין המוצרים שמחיריהם עלו אז נכללו מוצרי מונדליז - עוגיות אוראו ושוקולד מילקה; מוצרי הקפה הנמס והקפסולות של JDE; ומרגרינה בלו-בנד של FLORA . זו היתה למעשה העלאת המחירים השנייה של דיפלומט מתחילת המלחמה, לאחר שאת ההעלאה שהיתה אמורה להכנס לתוקף אחרי סוכות 2023 דחתה בעקבות מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר. את ההעלאה מסבירה דיפלומט גם בדוחות, שם מצוין כי מ-2022 היא חווה עליות במחירים של חלק מהמוצרים אותם היא מייבאת מספקיה, שלהערכתה נובעים בין היתר מעלייה בשיעורי האינפלציה בעולם והיחלשות השקל אל מול המטבעות המובילים.

הרווח התפעולי עמד על כ-41 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-83 מיליון שקל ברבעון המקביל, כשבנטרול רווח ההון ממכירת נכס בטירת הכרמל היתה מציגה גידול של כ-5.5 מיליון שקל. הרווח הנקי ירד בכ-5% והסתכם בכ-55 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-58 מיליון שקל.

בוחנים את האפקט של מדיניות טראמפ

מה שעוד השפיע על הרווחיות הוא רווח הון של כ-48 מיליון שקל בגין מכירת הקרקע בטירת הכרמל ברבעון השני של 2024. ברבעון הנוכחי הכירה החברה בהכנסות מימון של כ-29 מיליון שקל בגין מימוש האופציה לרכישת יתרת המניות בחברת נווה פארמה. בנטרול האירועים האלו, הרווחיות התפעולית ברבעון השני לשנת 2024 הייתה מסתכמת בכ-35 מיליון שקל בהשוואה לכ-41.3 מיליון שקל ברבעון השני של 2025. הרווח הנקי של החברה ברבעון השני של שנת 2025 היה מסתכם בכ-25 מיליון שקל בהשוואה לכ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2024.

בהתייחסה למדיניות הסחר של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, צוין בדוחות כי בחברה בוחנים אם המכס שהוטל על ישראל העומד על 15% ישפיע על הפעילות והתוצאות בטווח הבינוני והארוך ביחס למוצרים המשווקים בארה"ב, והאם צפויה השפעה מהותית על התוצאות.

במאי השנה, כחלק מהאסטרטגיה להרחבת הפעילות במדינות בהן היא פועלת באמצעות הוספת מותגים חדשים, התקשרה בהסכם לרכישת 75% מהון המניות של חברה בניו זילנד בשם Canterbury Biltong Limited הפועלת בתחום חטיפי בשר מיובשים, בתמורה לכ-9 מיליון שקל, בתוספת תשלום בגין ביצועים במהלך השנים הבאות.

דיפלומט שנמצאת בשליטת משפחות וימן ומנדל (68.4%) עוסקת ביבוא, שיווק מכירות והפצה של למעלה מ-100 מותגי צריכה המוניים בינלאומיים ומקומיים בתחומי המזון, הטיפוח האישי, ההיגיינה וניקיון הבית. רשימת המותגים הבולטים כוללת את פרינגלס, היינץ, אילי, ג'ילט, פמפרס, טונה סטארקיסט, שמפו פנטן, וטייד. החברה כאמור פועלת בישראל, בדרום אפריקה, בגאורגיה, בניו זילנד, יוון ובקפריסין.