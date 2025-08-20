מניות דלק ואיתקה קפצו לאחר פרסום הדוחות

מניות דלק ואיתקה קפצו לאחר פרסום הדו"חות הרבעוניים של קבוצת דלק בשליטתו של יצחק תשובה וניהולו של עידן וולס.

ה-EBIDTAX (רווח תפעולי, לא כולל הוצאות חיפוש נפט) יותר מהכפיל את עצמו והגיע ל-1.66 מיליארד שקלים לעומת 722 מיליון בלבד ברבעון המקביל אשתקד. וכל זאת למרות צמצום החזקת דלק באיתקה, מ-90% ל-58% בשל מכירת חלק מההחזקות ל-ENI בשנה שעברה. השפעת ההחזקה שירדה קוזזה בעזרת זינוק בהפקת הנפט בים הצפוני, מ-119.8 אלפי חביות נפט ליום ברבעון השני של 2025 לעומת 47 בלבד ברבעון המקביל אשתקד.

ההצלחה הגדולה של הפקת הנפט בים הצפוני הובילה לזינוק של 9% במניותיה של איתקה בלונדון, והעלו גם את תוצאות קבוצת דלק. ובכל זאת, בשורה התחתונה נרשמה ירידה של 54% ברווחים. אם כי לפחות חלקה כתוצאה מאירועים חד פעמיים. הסיבה לכך היא, בין השאר,השבתת מאגר לוויתן בזמן המלחמה מול איראן, שהוציא 12 ימי הפקה, ועוד 11 ימים כתוצאה מעבודות תחזוקה להנחת הצינור השלישי, כמו גם בגלל שער הדולר שירד ב-7.5% ברבעון.

בנוסף לכך הודיעה הקבוצה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 250 מיליון שקל. לאחרונה השלימה דלק את העסקה הגדולה לרכישת השליטה בישראכרט - לאחר ששילמה 1.36 מיליארד שקל תמורת 37% מחברת כרטיסי האשראי. מתחילת השנה עלתה מניית דלק ב-58%.