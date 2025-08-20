ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות מניות דלק ואיתקה קפצו לאחר פרסום הדוחות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קבוצת דלק

מניות דלק ואיתקה קפצו לאחר פרסום הדוחות

הקבוצה הכפילה את הרווח התפעולי למרות למרות שצימצמה את החזקתה באיתקה ל-58% • קבוצת דלק שהשלימה לאחרונה את העסקה הגדולה לרכישת השליטה בישראכרט תחלק דיבידנד בהיקף של 250 מיליון שקל • מתחילת השנה זינקה מניית דלק בכ-60%

עידן ארץ 19:13
עידן וולס, מנכ''ל קבוצת דלק / צילום: רון קדמי
עידן וולס, מנכ''ל קבוצת דלק / צילום: רון קדמי

מניות דלק ואיתקה קפצו לאחר פרסום הדו"חות הרבעוניים של קבוצת דלק בשליטתו של יצחק תשובה וניהולו של עידן וולס.

הרווח הנקי של צים צלל: "הביקושים ירדו תוך כמה שבועות"
רשות התחרות אישרה את העסקה למכירת השליטה במיזם הסיבים IBC

ה-EBIDTAX (רווח תפעולי, לא כולל הוצאות חיפוש נפט) יותר מהכפיל את עצמו והגיע ל-1.66 מיליארד שקלים לעומת 722 מיליון בלבד ברבעון המקביל אשתקד. וכל זאת למרות צמצום החזקת דלק באיתקה, מ-90% ל-58% בשל מכירת חלק מההחזקות ל-ENI בשנה שעברה. השפעת ההחזקה שירדה קוזזה בעזרת זינוק בהפקת הנפט בים הצפוני, מ-119.8 אלפי חביות נפט ליום ברבעון השני של 2025 לעומת 47 בלבד ברבעון המקביל אשתקד.

ההצלחה הגדולה של הפקת הנפט בים הצפוני הובילה לזינוק של 9% במניותיה של איתקה בלונדון, והעלו גם את תוצאות קבוצת דלק. ובכל זאת, בשורה התחתונה נרשמה ירידה של 54% ברווחים. אם כי לפחות חלקה כתוצאה מאירועים חד פעמיים. הסיבה לכך היא, בין השאר,השבתת מאגר לוויתן בזמן המלחמה מול איראן, שהוציא 12 ימי הפקה, ועוד 11 ימים כתוצאה מעבודות תחזוקה להנחת הצינור השלישי, כמו גם בגלל שער הדולר שירד ב-7.5% ברבעון.

בנוסף לכך הודיעה הקבוצה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 250 מיליון שקל. לאחרונה השלימה דלק את העסקה הגדולה לרכישת השליטה בישראכרט - לאחר ששילמה 1.36 מיליארד שקל תמורת 37% מחברת כרטיסי האשראי. מתחילת השנה עלתה מניית דלק ב-58%.