IBC

רשות התחרות אישרה את העסקה למכירת השליטה במיזם הסיבים IBC

סלקום, הוט וקרן תש"י בדרך להשלמת מכירת החזקותיהם במיזם הסיבים בזכות האישור שניתן כעת ע"י רשות התחרות • כעת נותר אישורם של משרד התקשורת והגורמים המממנים

עידן ארץ 14:17
מנכ''ל IBC, יוסי חבר / צילום: רמי זרנגר

לגלובס נודע כי רשות התחרות אישרה את העסקה הגדולה למכירת מיזם הסיבים IBC (אנלימיטד). במסגרת העסקה, ימכרו סלקום , הוט וקרן תש"י את החזקותיהם במיזם לקבוצה שמובילים ההפניקס ומור השקעות . כך, כל אחת מהן תיפרד מהחזקות של 23.3% תמורת כ-520 מיליון שקל. ב-30% הנותרים מחזיקה חברת החשמל. כעת נדרש אישור סופי מצד משרד התקשורת והגורמים המממנים.

עבור סלקום מדובר ברווח משמעותי, שכן עלות ההשקעה הרשומה בספרי החברה עומדת על 121 מיליון שקל. בכך, היא תפעל לצמצם עוד יותר את החוב נטו שלה - שעומד כעת על 1.554 מיליארד שקל. זאת, לעומת מעל 5 מיליארד בשיא.

מיזם הסיבים IBC (אנלימיטד) שיצא לדרך בשיתוף-פעולה של סלקום, הוט, חברת החשמל וקרן תש"י, מחבר היום מעל שני מיליון משקי בית. חדירת הסיבים בישראל נחשבת גבוהה במיוחד ועומדת על מעל 90%. בכך היא מתעלה על רוב מדינות אירופה, זאת לאחר שהקלה דרמטית ברגולציה לפני מספר שנים צמצמה את "חובת האוניברסליות" שחייבה פריסה בכל הארץ, והחליפה אותה במכרזי פריסה בפריפריה. על־פי Ookla, מהירות ההורדה הממוצעת בישראל עומדת על 237 מגה-בייט לשנייה, לעומת קצת פחות מ-100 בממוצע העולמי. כלומר - פי שניים יותר.

 אלי אדדי, מנכ''ל סלקום / צילום: ענבל מרמרי

העסקה התערערה לפני מספר חודשים עם הגשת תביעה של סלקום נגד שותפותיה למיזם על פרשנות "יצירתית" לטענתה של החוזה ביניהן, כאילו סלקום מחויבת לרכוש שירות מ-15% מהקווים המחוברים, ולמכור אותם הלאה למשתמשי הקצה.