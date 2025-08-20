השבוע האחרון ממשיך להצביע על קיץ צרכני חזק, עם עליות רוחביות בכל ענפי הקמעונאות - גם לעומת השבוע הקודם וגם ביחס לתקופה המקביל אשתקד - כך עולה ממדד הפניקס גמא, הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל מדי שבוע. למעשה, מסתמן כי כשם שיולי שבר שיאי קניות בכרטיסי אשראי מול חודשי יולי בשנים קודמות - כך צפוי להיות גם באוגוסט.

● חברות האופנה והמערכה האיראנית: בטרמינל X גדלו המכירות, בדלתא - ירדו

● ההימור של ביג על אירופה השתלם, אבל המבחן הבא יגיע ממקום אחר

הענפים המובילים השבוע הם מוצרי החשמל עם עלייה של 22% במחזורי הקניות (בהמשך לעלייה של 13% בשבוע שעבר), המחשבים והסלולר עם עלייה של 13% (בשבוע הקודם - 12%), וענף האופנה עם עלייה של 12% (בשבוע הקודם - 23%).

בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, כל הענפים מציגים עליות מהותיות, עדות לביקוש חזק ומתמשך. ייתכן גם שהדבר מעיד כי לא "כולם" בחו"ל, וכי המבצעים בכל הסקטורים קורצים לצרכנים המתכוננים לשנת הלימודים הקרבה.

נתון בולט נוסף השבוע נוגע למזג האוויר: עומסי החום הקיצוניים יצרו העדפה מובהקת לקניות מהמזגן בבית, וכך, הגידול במחזורי הקניות באונליין אל מול שבוע שעבר היו גבוהים יותר מהגידול בחנויות הפיזיות. לשם המחשה, בענף מוצרי החשמל, שכאמור הציג השבוע את העלייה הגבוהה ביותר, נרשמה עלייה של 23% בקניות האונליין לעומת 11% בלבד בחנויות הפיזיות.

בענף המזון, שגם הוא ממשיך להציג מגמת עלייה עקבית, בולטת תופעה מעניינת: הגידול נבע מעלייה של 21% במספר העסקאות, לצד ירידה של 4% בגובה הקנייה הממוצעת.

"ענף המזון משקף את הדרך שבה הצרכן הישראלי מתמודד עם יוקר המחיה", מציין נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "הציבור לא מוותר על הצריכה, אלא מתאים את עצמו למציאות באמצעות פיצול הקניות וחיפוש מתמיד אחרי מבצעים. מדובר בשינוי תרבותי שמלמד על גמישות ועל יכולת ניהול כלכלי חכם של משקי הבית בישראל".