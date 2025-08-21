בנייה

עד 40 קומות, עם מלון ודיור מוגן: הוועדה המחוזית אישרה את התוכנית להרחבה ושדרוג של מתחם בנייני האומה

לאחר שינוי ועדכון של תוכנית מתחם בנייני האומה בירושלים, המוגדר כמתחם E בפרויקט הכניסה לעיר המוקם בימים אלו, אישרה השבוע הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים את התוכנית החדשה. במרכזה: הקמת מרכז קונגרסים ותערוכות גדול במתחם, בתוספת שימושים שונים ובהיקף כולל יותר מ־150 אלף מ"ר בנויים מעל הקרקע.

התוכנית המעודכנת מציעה, בין היתר, הוספת שימוש עבור דיור מוגן וקביעת כמות היחידות בו ל־300 יח"ד. עוד היא כוללת הוראות להריסת מבנים ואלמנטים בנויים אחרים, עדכון מספר קומות וגובה מרבי לכל בניה, עדכון שטחי הבנייה וכדומה. לב התוכנית הוא השימושים הציבוריים - מרכז תערוכות, כנסים וקונגרסים, שימושי תרבות, חינוך ופנאי, מרכז אקדמי, אולמות קולנוע, תיאטראות ואולמות מופעים, מועדונים ואולמות אירועים, גלריות, חללי תצוגה, ספריות וכדומה - כך לפי הוראות התוכנית. היא קובעת את הבינוי עד ל־40 קומות, מציעה לצד מתחם הדיור המוגן גם מלון של 200 חדרים ומגדירה 74,850 מ"ר של שטחי תעסוקה, 44,750 מ"ר של מבני ציבור ו־28,450 מ"ר של מסחר.

התחדשות עירונית

מתחם אלי כהן בחדרה יוצא סוף־סוף לדרך - עם 1,300 יח"ד חדשות

אחרי עשור, מתחם אלי כהן בחדרה - מתחם המיועד לפינוי־בינוי בשכונת גבעת אולגה שבמערב העיר - יוצא סוף־סוף לדרך לאחר אישור הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה. התוכנית יצאה לדרך עוד ביוני 2015, אז התקבלה רשמית במוסדות התכנון, אך עברה גלגולים רבים בדרך. למעשה, היא זכתה לשדרוג ולתוספת של 273 יחידות דיור חדשות, מה שהצריך את ביטול התוכנית המקורית וקידום אחת חדשה על פניה. "סיבוב" זה הביא להתמשכות ההליכים לזמן ארוך, ורק לאחרונה אישרה המחוזית את התוכנית.

מתחם אלי כהן בחדרה / הדמיה: 3D Vision

במסגרת הפרויקט, שמקדמת חברת ענב, ייבנו יחידות הדיור החדשות במקביל להריסת המבנים הישנים שהוקמו בשנות ה־60 של המאה שעברה (מתכונת "בינוי־פינוי־בינוי" כפי שנהוג לכנותה). לאחר פינוי המבנים הישנים, השטח ישמש למטרות תרבות, חינוך, ופנאי לציבור הרחב וכן למען "ייצור" שטחים פתוחים. הפרויקט, שמשתרע על שטח של כ־100 דונם, יכלול נוסף על מגורים גם שטחי ציבור מבונים וכ־1,600 מ"ר מסחר. את הפרויקט תיכנן משרד האדריכלים הבינלאומי BLK .

גם בטירת הכרמל אושרה תוכנית עם כמות דומה של יחידות דיור - 1,284 כאלו, בפרויקט התחדשות עירונית של חברת רייק נדל"ן מקבוצת אספן גרופ המשתרע על פני כ־35 דונם. התוכנית כוללת גם כ־15 אלף מ"ר של שטחי מסחר ותעסוקה, והבינוי כולו יציע 13 מבני מגורים חדשים בגובה 9-30 קומות, ושש קומות תת קרקעיות המיועדות לחניה משותפת.

שיקום

קק"ל תרכוש דירות עבור גרעיני התיישבות בפריפריה

הנהלת קרן קיימת לישראל אישרה לאחרונה כי תסייע בהקמת גרעיני התיישבות של בוגרי מכינות קדם צבאיות בנגב ובגליל, שיכללו דיור מסובסד לצעירים במטרה לחזק את הקהילות המקומיות. במסגרת היוזמה החדשה תרכוש קק"ל מקבצי דיור באזורים שנפגעו באופן ישיר או עקיף מהמלחמה, ותשכיר אותם לצעירים במחיר מפוקח, תוך יצירת מסגרת קהילתית תומכת וארוכת טווח. בשלב הראשון יוקמו מקבצי הדיור בשבעה יישובים: ירוחם, דימונה, ערד, קריית שמונה, שלומי, עכו ונהריה. בהמשך היוזמה תתרחב ליישובים נוספים.

קק"ל תקצה לשם כך כמה עשרות מיליוני שקלים. נכון לכתיבת שורות אלו טרם החל שלב רכישת הדירות בפועל, ובימים אלו מגבשים קריטריונים ורשימות של מקומות מתאימים לרכישת מקבצי דיור. במקביל נעשה קשר ראשון מול קבלנים ומול מכינות רלוונטיות.

עסקאות

ארי נדל"ן ביטלה אופציה שהעניקה לצד שלישי לרכישת זכויות על קרקע בבעלותה בנהריה

חברת ארי נדל"ן דיווחה במסגרת הדוח המסכם של שנת 2024, לפני חודשים ספורים, על עדכון להסכם אופציה למכירת חלק מזכויות הבעלות של חברה בת של החברה בקרקע בנהריה - הסכם שנחתם כבר בשנת 2021, והוארך עד לנובמבר השנה. מדובר בקרקע שעליה מתוכננת הקמת מתחם מגורים ותיירות, עם 360 יחידות דיור, בין היתר.

ארי נדל"ן הודיעה כי הסכם האופציה מבוטל, וזאת משום שהתב"ע לא אושרה עד היום. "הצדדים הסכימו להקדים את מועד פקיעת האופציה, מכיוון שהתב"ע החדשה טרם אושרה", נכתב בהודעתה לבורסה. "לפיכך, החברה תשיב למקבל האופציה את דמי האופציה בסך של 5,335,360 שקל, בתוספת מע"מ, ובקיזוז 2.5 מיליון שקל (בתוספת מע"מ) שכבר הושבו על ידי החברה בהתאם להוראות הסכם האופציה והתוספות מכוחו".