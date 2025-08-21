קמעונאית האופנה הגדולה בישראל, קבוצת פוקס בניהולו של הראל ויזל, אמנם הציגה ברבעון החולף גידול קל בהכנסות, אך סגירת החנויות בישראל בעקבות מבצע עם כלביא והקיטון המתמשך בפעילות חברת הבת ריטיילורס (זכיינית מותגי הספורט נייקי ופוט לוקר) העיבה על שורת הרווח.
הכנסות הקבוצה ברבעון השני עמדו על כ-1.62 מיליארד שקל, גידול של כ-2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בשטחי המסחר בכל המגזרים, וחיפתה על ירידה במכירות בארץ כתוצאה מימי הלחימה מול איראן בהם המשק לא עבד והחנויות היו סגורות, ומירידה במכירות חנויות זהות במגזר הספורט ואופנת הבית בארץ.
בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של כ-52.3 מיליון שקל, קיטון של כ-45% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מאחורי הירידה ברווח הנקי ניצבת שחיקה משמעותית ברווח התפעולי כתוצאה מעלייה בהוצאות תפעול הרשתות כחלק מהמלחמה.
בנוסף, הירידה בנתוני מכירות חנויות זהות, תרמו גם כן לשחיקה ברווחיות. במהלך הרבעון ירדו ההכנסות מחנויות זהות במגזר אופנה ואופנת הבית בארץ בכ-1.1%, במגזר הספורט בכ-16.6% ועלו במגזר האווירה והטיפוח בכ-7.4%.
הראל ויזל, מנכ"ל ובעלים קבוצת פוקס התייחס לדוחות: "פוקס מסכמת מחצית חזקה עם הכנסות שיא וממשיכה להתרחב ולהתפתח בארץ ובעולם במציאות המושפעת מהמלחמה. אנו מחזקים מותגים קיימים, פותחים חנויות חדשות ומעמיקים את פעילותנו בשווקים הבינלאומיים. הקבוצה ממשיכה לבסס את מקומה כשחקן מרכזי בתחומי האופנה, הספורט והריטייל, תוך איתור הזדמנויות חדשות והרחבת שיתופי פעולה אסטרטגיים, כל זאת כחלק ממחויבותנו ליצירת ערך למשקיעים וללקוחותינו".
איתן גרסטנפלד