15:02

דוראל הציגה הפסד של 326 מיליון שקלים, אך התחזית להמשך מעודדת

בשורה התחתונה הציגה דוראל אנרגיה הפסד של 326 מיליון שקלים ברבעון השני, שנובע מהוצאות מימון בשווי כמעט 200 מיליון שקלים. עם זאת, ההכנסות עלו ב-71% במחצית הראשונה של 2025 והתכניות בצנרת צפויות כמעט לשלש את ההכנסות של החברה עד 2028

דוראל אנרגיה , חברת המתחדשות המובילה בפעילות בישראל (מחזיקה בכ-40% ממתקני הסולארי והאגירה) מדווחת על התרחבות בקצב גבוה במיוחד, על חשבון העמקת ההפסדים בטווח הקצר. השורה התחתונה שלה במחצית הראשונה של 2025, כולל הפרשי מט"ח בשווי עשרות מליוני שקלים, היא הפסד של 326 מיליון שקלים.

חלק ניכר מההפסד נובע מהוצאות מימון בשווי כמעט 200 מיליון שקלים. אך למרות ההפסדים הדרמטיים, דוראל כרגע ממוקדת צמיחה: ההכנסות עלו ב-71% במחצית הראשונה של 2025 לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, והתכניות בצנרת צפויות כמעט לשלש את ההכנסות שלהם עד 2028. זאת למשל בפרויקטים כמו הדרי שאן שצפוי לייצר חשמל בקיבולת של 100MW, ורוב ההוצאות עליו כבר יצאו - אך ההכנסות יתחילו להגיע רק בשנת 2026. ובכל זאת, ההפסדים המשמעותיים בדרך לצמיחה כן מפריעים למשקיעים, מה שהביא לירידות שערים במניה.

עידן ארץ