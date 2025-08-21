ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות דוראל אנרגיה הפסידה 326 מיליון ש' ברבעון. אך יש גם חדשות טובות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
חברות ציבוריות

דוראל אנרגיה הפסידה 326 מיליון שקל ברבעון. אך יש גם חדשות טובות

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • דוראל אנרגיה סיימה את הרבעון עם הפסד, אך הציגה זינוק בהכנסות ותחזית מעודדת • קבוצת פוקס הציגה שחיקה של עשרות אחוזים ברווח הנקי בעקבות המלחמה מול איראן וקיטון בפעילות נייקי

כתבי גלובס פורסם: 14:57 עודכן: 15:11
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
העדכונים החשובים
15:10
המלחמה ופעילות נייקי שחקו את רווחי קבוצת פוקס
מבצע "עם כלביא" והקיטון המתמשך בפעילות חברת הבת ריטיילורס העיבו על שורת הרווח של קבוצת פוקס. בתוך כך, הרווח הנקי הסתכם בכ-52.3 מיליון שקל, קיטון של כ-45% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד

קמעונאית האופנה הגדולה בישראל, קבוצת פוקס  בניהולו של הראל ויזל, אמנם הציגה ברבעון החולף גידול קל בהכנסות, אך סגירת החנויות בישראל בעקבות מבצע עם כלביא והקיטון המתמשך בפעילות חברת הבת ריטיילורס  (זכיינית מותגי הספורט נייקי ופוט לוקר) העיבה על שורת הרווח.

הכנסות הקבוצה ברבעון השני עמדו על כ-1.62 מיליארד שקל, גידול של כ-2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בשטחי המסחר בכל המגזרים, וחיפתה על ירידה במכירות בארץ כתוצאה מימי הלחימה מול איראן בהם המשק לא עבד והחנויות היו סגורות, ומירידה במכירות חנויות זהות במגזר הספורט ואופנת הבית בארץ.

בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של כ-52.3 מיליון שקל, קיטון של כ-45% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מאחורי הירידה ברווח הנקי ניצבת שחיקה משמעותית ברווח התפעולי כתוצאה מעלייה בהוצאות תפעול הרשתות כחלק מהמלחמה.

בנוסף, הירידה בנתוני מכירות חנויות זהות, תרמו גם כן לשחיקה ברווחיות. במהלך הרבעון ירדו ההכנסות מחנויות זהות במגזר אופנה ואופנת הבית בארץ בכ-1.1%, במגזר הספורט בכ-16.6% ועלו במגזר האווירה והטיפוח בכ-7.4%.

הראל ויזל, מנכ"ל ובעלים קבוצת פוקס התייחס לדוחות: "פוקס מסכמת מחצית חזקה עם הכנסות שיא וממשיכה להתרחב ולהתפתח בארץ ובעולם במציאות המושפעת מהמלחמה. אנו מחזקים מותגים קיימים, פותחים חנויות חדשות ומעמיקים את פעילותנו בשווקים הבינלאומיים. הקבוצה ממשיכה לבסס את מקומה כשחקן מרכזי בתחומי האופנה, הספורט והריטייל, תוך איתור הזדמנויות חדשות והרחבת שיתופי פעולה אסטרטגיים, כל זאת כחלק ממחויבותנו ליצירת ערך למשקיעים וללקוחותינו".

איתן גרסטנפלד 

15:02
דוראל הציגה הפסד של 326 מיליון שקלים, אך התחזית להמשך מעודדת
בשורה התחתונה הציגה דוראל אנרגיה הפסד של 326 מיליון שקלים ברבעון השני, שנובע מהוצאות מימון בשווי כמעט 200 מיליון שקלים. עם זאת, ההכנסות עלו ב-71% במחצית הראשונה של 2025 והתכניות בצנרת צפויות כמעט לשלש את ההכנסות של החברה עד 2028

דוראל אנרגיה , חברת המתחדשות המובילה בפעילות בישראל (מחזיקה בכ-40% ממתקני הסולארי והאגירה) מדווחת על התרחבות בקצב גבוה במיוחד, על חשבון העמקת ההפסדים בטווח הקצר. השורה התחתונה שלה במחצית הראשונה של 2025, כולל הפרשי מט"ח בשווי עשרות מליוני שקלים, היא הפסד של 326 מיליון שקלים.

חלק ניכר מההפסד נובע מהוצאות מימון בשווי כמעט 200 מיליון שקלים. אך למרות ההפסדים הדרמטיים, דוראל כרגע ממוקדת צמיחה: ההכנסות עלו ב-71% במחצית הראשונה של 2025 לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, והתכניות בצנרת צפויות כמעט לשלש את ההכנסות שלהם עד 2028. זאת למשל בפרויקטים כמו הדרי שאן שצפוי לייצר חשמל בקיבולת של 100MW, ורוב ההוצאות עליו כבר יצאו - אך ההכנסות יתחילו להגיע רק בשנת 2026. ובכל זאת, ההפסדים המשמעותיים בדרך לצמיחה כן מפריעים למשקיעים, מה שהביא לירידות שערים במניה.

עידן ארץ