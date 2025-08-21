הוארך מעצרו של החשוד באיום לרצוח את בהרב-מיארה

שופטת בית משפט השלום בירושלים, מוריה צ'רקה, האריכה היום (ה') ביממה את מעצרו של תושב ירושלים, החשוד שאיים לרצוח את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בשל פעולותיה לגיוס החרדים. בהרב-מיארה מובילה את הדיונים בדרג המקצועי בנוגע לגיוס, ואת הקו ולפיו במצב החוקי הנוכחי - יש לגייס את כל החייבים בכך ולנקוט עיצומים משמעותיים כלפי המשתמטים.

החקירה נפתחה אמש, לאחר שהרב הראשי לשעבר, הרב יצחק יוסף (המנהיג הרוחני של ש"ס), דיווח על מכתב שהגיע לביתו, ובו נאמר: "הערב-רב מחללים שם שמים בפעילותם נגד עולם התורה. אני מוכן להרוג את היועמ"שית, אם אקבל על כך הסכמה משלושה זקני הדור. בלי הסכמה, לא אעשה זאת". הרב יוסף דיווח על המכתב למנכ"ל משרד הדתות, יהודה אבידן, שפנה לשר יריב לוין - בתפקידו כממלא מקום שר הדתות - ובהנחייתו פנה למפכ"ל המשטרה, דני לוי.

המשטרה עצרה אמש את החשוד, לאחר שצולם במצלמות האבטחה בביתו של הרב יוסף. היא מייחסת לו עבירה של איומים שהעונש המירבי עליה הוא שלוש שנות מאסר. צ'רקה אסרה בשלב זה לפרסם את שמו של החשוד, בנימוק כי "אין אינטרס ציבורי ספציפי" בפרסום, ולנוכח התיעוד לפיו הוא מקבל תרופות פסיכיאטריות.

נציג המשטרה, אהוד דורי, אמר בדיון כי החשוד הודה במיוחס לו ואמר שהתכוון לרצוח את בהרב-מיארה אם יקבל את ההיתר הרבני שביקש. הסניגור, עו"ד עידן אבוטבול, טען שאין המדובר בעבירה פלילית של איומים, שכן מרשו רק הפנה שאלה לרב יוסף ולא התכוון שהדברים יגיעו לידיעתה של בהרב-מיארה. אין אינדיקציה לכך שהחשוד תכנן לפעול, הוסיף אבוטבול; "זה נשאר בגדר רעיון, בלי שום כוונה לבצע".

צ'רקה אומרת בהחלטתה, כי יש לחקור האם התקיים היסוד הנפשי של עבירת האיומים. בעבירה זו יש מסוכנות, במיוחד אם מדובר באיום ברצח, אך ניתן לאיין אותה בחלופת מעצר. בשלב זה, כאמור, היא האריכה את המעצר ביום אחד בלבד (המשטרה ביקשה שבוע), לצורך ביצוע פעולות חקירה, כולל שליחתו של החשוד לבדיקה פסיכיאטרית. מחר (ו'), יבדוק בית המשפט את האפשרות של חלופת מעצר.