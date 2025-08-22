אחרי התנגדות של שנים: אנליסט משנה כיוון ונכנס לשוק הלא סחיר

ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אנליסט, שמחזיק בשיעור הנמוך ביותר של נכסים לא סחירים, מתכוונים להיכנס לפעילות משמעותית בתחום • מי שצפוי לפתח את העולם הלא סחיר באנליסט הוא בועז מירוני לו 15 שנות ניסיון בתחום

בועז מירוני / איור: גיל ג'יבלי
שני גופים בשוק הגמל בישראל ידועים בהתנגדותם העקבית להשקעה בנכסים לא סחירים (אלטרנטיביים), ילין לפידות ואנליסט. בעוד ששאר בתי ההשקעות מנתבים בדרך כלל 20%־30% מהיקף הכספים שלהם לאפיק זה, אצל ילין לפידות הנתח הוא 4% בלבד, ואצל אנליסט רק 1.5%.

לפני 40 שנה שני חברים הקימו בית השקעות ברוטשילד. היום הוא הלהיט הגדול בשוק הגמל

בעולם ההשקעות יש מחלוקת גדולה בקשר אליהם, יאיר לפידות למשל, מנכ"ל ובעלים של בית ההשקעות ילין לפידות, טוען כבר שנים שהשערוכים בתחום הלא סחיר לא מספיק מהימנים ושהם לא משקפים ירידות בשוק. מנגד גופי ההשקעות האחרים חלוקים וסבורים שניתן להשיג תשואה עודפת בשוק הלא סחיר ושמעבר לכך יש חשיבות לפיזור הסיכון.

אלא שלגלובס נודע שבאנליסט, שמחזיק כאמור בשיעור הנמוך ביותר של נכסים לא סחירים, משנים כעת כיוון ומתכוונים להיכנס לפעילות משמעותית בתחום, ככל הנראה יותר בעולמות של החוב. אפשר להבין, אחרי שהיקף הנכסים הכולל של הבית (גמל, ניהול תיקים וקרנות נאמנות) זינקו פי 4 בשנים האחרונות לסכום של 99 מיליארד שקל, אולי יש צורך להרחיב את זירת המשחק.

עולם ההשקעות האלטרנטיביות תפס תאוצה בעולם בימי הריבית האפסית. ההנחה כעת בשווקים היא שהעולם צועד בחזרה לריביות נמוכות יותר. ייתכן שבבית ההשקעות מאמינים שניתן יהיה לספק בעולמות החוב הלוואות בריביות גבוהות יותר ולתת תשואה טובה למשקיעים שלהם.

הרכש החדש מכלל ביטוח

מי שצפוי לפתח את העולם הלא סחיר באנליסט הוא בועז מירוני (בן 41) שעובר אליה מכלל ביטוח, הידועה באהדה לשוק האלטרנטיבי. הוא מגיע עם 15 שנות ניסיון של ניתוח מניות וחוב. הוא יחליף את שמעון אוליאל, שעבר לאחרונה לתפקיד מנהל מחלקת השקעות ישראל במתחרה אלטשולר שחם, תפקיד שלא היה קיים עד היום באלטשולר. אוליאל עבר אחרי 25 שנים בתחום האנליזה באנליסט, כולל סמנכ"ל מחקר ואסטרטגיה. השבוע ביצע אוליאל השקעה ראשונה בישראל בתפקידו החדש כשחברת האנרגיה המתחדשת אנלייט גייסה מהמוסדיים מיליארד שקל, מתוכם הוביל אלטשולר עם 350 מיליון שקל.