השוק הביטחוני הפך ללוהט בשנתיים האחרונות והוא מפתה עוד ועוד חברות ציבוריות לחפש דרכים להיכנס אליו. חברת בלייד ריינג'ר הקטנה שפיתחה בעבר רובוט שמנקה פאנלים סולאריים, אך לא רשמה הכנסות משמעותיות עד כה, נכנסת כעת לתחום הביטחוני. החברה, שבראשות חגי כלימור מזרחי פיתחה מטען ייעודי (מטע"ד) לרחפנים שנועד לשפר את יכולות המודיעין, הסיור והמבצעים הטקטיים, וכן לתחזק תשתיות קריטיות.

הבוקר (שני) היא מדווחת כי חתמה על הסכם הפצה בארה"ב שנועד למכור את המטע"ד החדש, והמניה מזנקת ב-12% ומעניקה לחברה שווי שוק צנוע של מעל ל-18 מיליון שקל. עם זאת, בשנה האחרונה נסוגה מניית החברה ב-36%.

בלייד ריינג'ר מדווחת לבורסה כי חתמה על הסכם הפצה עם חברת נוקלאוס (Nukkleus), חברה אמריקאית קטנה שנסחרת בנסדא"ק ופועלת בשוק הביטחוני ובתחום הגנת המולדת. ההסכם הינו לשלוש שנים עם אופציה להארכה בחמש שנים נוספות, בכפוף לעמידה ביעדים. נוקלאוס תפיץ את המטע"ד החדש שפיתחה בלייד ריינג'ר, תתחייב על רכישות מינימליות ברמה השנתית ותשלם מקדמה של 100 אלף דולר בפריסה רבעונית.

בבלייד ריינג'ר ציינו כי ההסכם "מהווה חלק מההתרחבות המתוכננת של חברת בלייד ריינג'ר אל מחוץ לישראל, ומסחור מואץ של פתרון המטע"ד של החברה". בחברה מציינים כי שוק המטענים לרחפנים הוערך לפני מספר שנים בכ-7 מיליארד דולר והוא צפוי להגיע לכ-33 מיליארד דולר עד סוף העשור. קצב הצמיחה המהיר, מוסיפים בחברה "ממחיש את הפוטנציאל העסקי והצורך הגובר בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות בהיקף נרחב".

החברה סיכמה את המחצית הראשונה עם הכנסות זניחות של 79 אלף שקל אך עם רווח נקי של 5.5 מיליון שקל, מול רבעון ללא הכנסות והפסד של 11 מיליון שקל. מה שהוביל לרישום הרווח הנקי במחצית הראשונה השנה היו הכנסות של 21 מיליון שקל, שהושפעו בין היתר ממימוש מניות שהחזיקה בחברת פיינרפורם.