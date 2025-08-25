ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות זו החברה הקטנה מת"א שנכנסת לתחום הגנת המולדת בארה"ב
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בלייד ריינג'ר

במקום פאנלים סולאריים – רחפנים: החברה הקטנה מת"א שנכנסת לתחום הגנת המולדת בארה"ב

מניית בלייד ריינג'ר מזנקת ב-12% לאחר שהחברה נכנסה לתחום הביטחוני הלוהט, ופיתחה מטען מיוחד שמיועד למודיעין ולתחזוקת תשתיות קריטיות, ואותו תנסה למכור לרחפנים בארה"ב

חזי שטרנליכט 13:10
רובוט ניקוי פאנלים סולאריים של בלייד ריינג'ר / צילום: מצגת החברה
רובוט ניקוי פאנלים סולאריים של בלייד ריינג'ר / צילום: מצגת החברה

השוק הביטחוני הפך ללוהט בשנתיים האחרונות והוא מפתה עוד ועוד חברות ציבוריות לחפש דרכים להיכנס אליו. חברת בלייד ריינג'ר הקטנה שפיתחה בעבר רובוט שמנקה פאנלים סולאריים, אך לא רשמה הכנסות משמעותיות עד כה, נכנסת כעת לתחום הביטחוני. החברה, שבראשות חגי כלימור מזרחי פיתחה מטען ייעודי (מטע"ד) לרחפנים שנועד לשפר את יכולות המודיעין, הסיור והמבצעים הטקטיים, וכן לתחזק תשתיות קריטיות.

טילים חדשים, ואיומים לכל עבר: באיראן מנסים לשדר שלא כדאי להתעסק איתם
אאורה מציגה: השקעה גדולה מהפניקס בדרך להנפקה נוספת

הבוקר (שני) היא מדווחת כי חתמה על הסכם הפצה בארה"ב שנועד למכור את המטע"ד החדש, והמניה מזנקת ב-12% ומעניקה לחברה שווי שוק צנוע של מעל ל-18 מיליון שקל. עם זאת, בשנה האחרונה נסוגה מניית החברה ב-36%.

בלייד ריינג'ר מדווחת לבורסה כי חתמה על הסכם הפצה עם חברת נוקלאוס (Nukkleus), חברה אמריקאית קטנה שנסחרת בנסדא"ק ופועלת בשוק הביטחוני ובתחום הגנת המולדת. ההסכם הינו לשלוש שנים עם אופציה להארכה בחמש שנים נוספות, בכפוף לעמידה ביעדים. נוקלאוס תפיץ את המטע"ד החדש שפיתחה בלייד ריינג'ר, תתחייב על רכישות מינימליות ברמה השנתית ותשלם מקדמה של 100 אלף דולר בפריסה רבעונית.

בבלייד ריינג'ר ציינו כי ההסכם "מהווה חלק מההתרחבות המתוכננת של חברת בלייד ריינג'ר אל מחוץ לישראל, ומסחור מואץ של פתרון המטע"ד של החברה". בחברה מציינים כי שוק המטענים לרחפנים הוערך לפני מספר שנים בכ-7 מיליארד דולר והוא צפוי להגיע לכ-33 מיליארד דולר עד סוף העשור. קצב הצמיחה המהיר, מוסיפים בחברה "ממחיש את הפוטנציאל העסקי והצורך הגובר בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות בהיקף נרחב".

החברה סיכמה את המחצית הראשונה עם הכנסות זניחות של 79 אלף שקל אך עם רווח נקי של 5.5 מיליון שקל, מול רבעון ללא הכנסות והפסד של 11 מיליון שקל. מה שהוביל לרישום הרווח הנקי במחצית הראשונה השנה היו הכנסות של 21 מיליון שקל, שהושפעו בין היתר ממימוש מניות שהחזיקה בחברת פיינרפורם.