עלייה של 190% בארבעה חודשים: מטבע הקריפטו ששובר שיאים

האת'ריום (Ethereum), המטבע הדיגיטלי השני בגודלו אחרי הביטקוין עם שווי שוק של למעלה מ־577 מיליארד דולר, הגיע הלילה לשיא של כל הזמנים, ועמד על 4,956 דולר בין יום ראשון לשני. השיא הקודם - שווי של 4,878 דולר - נרשם בנובמבר 2021. אומנם בינתיים האת'ריום כבר הספיק לרדת מהשיא שרשם הלילה, אבל מזה מספר חודשים נמצא המטבע הדיגיטלי במגמת התחזקות משמעותית: בארבעת החודשים האחרונים הוא עלה בלא פחות מ־190%, ומתחילת יולי ב־90%. למה זה קורה?

ב־Axios מסבירים שאת הבהלה לאת'ר מובילות חברות שמטרתן לצבור מטבעות קריפטו, המאמינות כי הוא יאפשר להן להמשיך ולצבור ערך.

מה שדחף עוד יותר את האת'ריום למעלה הוא הצהרתו של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, בכנס ג'קסון הול. פאוול אמר כי "היות שהמדיניות המוניטרית נמצאת עתה בטריטוריה מרסנת, תחזית הבסיס והשינוי במאזן הסיכונים עשויים להצדיק התאמה במדיניות שלנו" - רמז ברור לכך שהורדת הריבית מתקרבת.

אחרי הנאום של פאוול, האת'ר קפץ ב־14%. הפחתות ריבית בדרך כלל מגבירות את הנזילות, מה שהופך נכסי קריפטו כמו את'ריום לאטרקטיביים יותר עבור משקיעים.

לפי אריק בלצ'ונאס, אנליסט בכיר בלומברג אינטליג'נס, המגמה באה על רקע עידוד רגולטורי בארה"ב של פעולת "מטבעות יציבים" (stablecoins) שפשרה הוא מטבע דיגיטלי שמוצמד לדולר או למטבע מסורתי אחר. הפעילות הזו משמעותית לאת'ריום, שכן מקובל לראות את המטבעות היציבים כשימוש הטוב ביותר של רשת האת'ריום.

כמו כן, בארה"ב קודמו לאחרונה מהלכי חקיקה שקשורים בעניין, ביניהם חוק להקמת מסגרת רגולטורית עבור מטבעות יציבים (חוק GENIUS); חוק להסדרת פעילותם של בורסות קריפטו (חוק Clarity) ועוד.

"אנו רואים את עולם התשלומים העתידי קורם עור וגידים אל מול עיננו", אומר אבי דיין, מייסד ומנכ"ל ביטקוין צ'יינג'. "המגזר העסקי בעולם מאמץ במהירות את הרגולציה החדשה, ופועל להרחבת הפעילות בתחום המטבעות הדיגיטליים בכלל, ובתחום המטבעות היציבים בפרט".

הוא מוסיף כי "עוד ועוד בנקים וענקיות תשלומים מודיעים על הנפקת מטבעות יציבים משלהם ועל מתן שירותים בקריפטו. אפילו מדינה בארה"ב, ויומינג, הנפיקה מטבע יציב לפני כשבועיים. השינויים הללו ישפיעו גם על המשקיעים והצרכנים הפיננסים בישראל וראוי לפעול כבר כעת, ליצור מעטפת רגולטורית תומכת ומאפשרת לפעילות, לצד שמירה והגנה על הצרכנים", מסכם דיין.