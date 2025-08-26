מנכ"לית הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, מישל קרמרמן, שלחה מכתב חריף נגד יו"ר הרשות מרדכי מרדכי, והודיעה על סיום כהונתה כמנכ"לית עד התאריך 25.11 - תום תקופת ההודעה המוקדמת. במכתב, שנשלח לחברי מועצת הרשות השנייה, קרמרמן מותחת ביקורת חריפה על היו"ר מרדכי, וטוענת כי הוא פועל בצורה שמחלישה את גופי התקשורת בישראל, וכן כי הוא פועל ממניעים פוליטיים.

קרמרמן כתבה שראתה שיכולתה להשפיע, ולהוביל את הרשות באופן מקצועי ואחראי הצטמצמה, וכי פעולות מרדכי עולות בקנה אחד עם מגמה כללית של סגירת גופי תקשורת, "ובעיקר החלשת עצמאותם". נזכיר כי יו"ר הרשות מרדכי מרדכי מונה לתפקיד בדצמבר האחרון, על־ידי שר התקשורת שלמה קרעי.

קרמרמן כתבה במכתב: "אתמול התקיימה פגישה מקצועית בינך לביני ולבין חברי הנהלה בכירים ברשות. מאחר שעמדתי המקצועית לא תאמה את עמדתך ואת האג'נדה שאתה מבקש לקדם - החלשת גופי התקשורת - 'הצעת' לי בגסות ובצורה מאיימת להתפטר מתפקידי. אירוע זה הוא שיאה של מגמה מתמשכת של פוליטיזציה, דחיקת שיקול הדעת המקצועי, ושל ניסיונותיך הבלתי־פוסקים לערער את עצמאות הרשות והתקשורת החופשית מאז נכנסת לתפקידך, בדצמבר האחרון".

גורמים הבקיאים בפרטים מספרים לגלובס כי הגיעו מים עד נפש, וכי המכתב הזה מגיע לאחר התנהלות קשה במיוחד מאז מינויו של מרדכי לתפקיד. למעשה, אחד האירועים שנרשמים בתור נקודת רתיחה, ואולי במידה מסוימת כקש ששבר את גמל הגמל, היה פרסום רשימת המועמדים למועצת הרשות השנייה, כמו יוליה שמאלוב-ברקוביץ ושמות נוספים.

"ניסיונות חוזרים ונשנים להצר את צעדיי"

קרמרמן מונתה לתפקיד לפני יותר מארבע שנים, ולאחר כשש שנים שלא היה מנכ"ל קבוע לרשות. למעשה, לפי חוק הרשות השנייה, אם נבצר מן המנהל למלא תפקידו או שמתפנה המשרה שלו, וטרם מונה אדם אחר במקומו - יו"ר המועצה ימנה מנהל בפועל לרשות לתקופה שלא תעלה על חודש ימים. ככה למעשה, מדי חודש, מינו את ניר שוויקי כמינוי זמני, משנת 2015 ועד שנת 2021, אז מונתה קרמרמן.

"כבר אז, נעשו ניסיונות (פוליטיים) להכשיל את המינוי שלי ורק לאחר התערבות בג"ץ - אושר המינוי על־ידי הממשלה. נלחמתי על תפקיד מנכ"ל הרשות מתוך מחויבות עמוקה לתרום מניסיוני הרב, בין היתר, גם במטרה לקדם רגולציה רלוונטית, מודרנית ועדכנית, התואמת את ערכי הדמוקרטיה וחופש הביטוי. לאורך תקופת כהונתי, הקפדתי כי עבודת הרשות תיעשה על־פי החוק, במקצועיות, בעצמאות, ללא תלות וללא משוא פנים - גם בתקופה מורכבת זו, בה גדל הקיטוב בציבור וגדלה הקיצוניות בכל התחומים, לרבות בשידורים שהרשות אחראית על־פי דין לפקח עליהם", תקפה קרמרמן.

בדבריה, היא תקפה את מרדכי ואמרה כי "לצערי, התנהלותך הבוטה והמזלזלת אתמול מצטרפת לשורה ארוכה של ניסיונות להלך אימים עליי ועל הדרג המקצועי, ולכפוף את פעילות הרשות לשיקולים זרים ולמטרות פוליטיות. כך, למשל, העלית בפני המועצה החלטה להחליף את הסמנכ"לים ומנהלים ברשות, ללא תיאום איתי, ללא ידיעתי וכמובן בניגוד לדעתי. מדובר באנשי מקצוע מצוינים שעושים עבודתם נאמנה, וניסיונך להחליפם במינויים פוליטיים פסול ואף אינו בסמכותך על־פי חוק הרשות השנייה".

קרמרמן הוסיפה: "כיו"ר מועצת הרשות, עשית מאמצים מתמשכים להקשות על עבודתי, עד שהמצב הפך לבלתי־נסבל. הלכה והתגבשה אצלי ההבנה כי לא יהיה ביכולתי להוביל את הרשות באופן מקצועי ואחראי, לאור הניסיונות הבלתי־פוסקים להצר את צעדיי ולפגוע בהתנהלות המקצועית של הרשות".

"מתוך תחושת אחריות עמוקה ומחויבות לציבור, הגעתי למסקנה כי לא נותרה בידי ברירה, אלא לסיים את כהונתי לפני תום החוזה. החלטה זו קשה במיוחד בעת הנוכחית, בה מתבצעים ניסיונות חוזרים ונשנים להחליש את התקשורת החופשית בישראל. עשיתי ככל יכולתי לשמש בלם בפני מהלכים שמסכנים את עצמאות הרשות - אולם נראה שידיי כבולות. לא ניתן להתעלם מכך שהמינוי שלך לתפקיד ופעולותיך עולים בקנה אחד עם מגמה כללית ומוצהרת של סגירת גופי תקשורת, ובעיקר החלשת עצמאותם", חתמה.

לא נמסרה תגובה מהרשות השנייה או מיו"ר הרשות מרדכי מרדכי.