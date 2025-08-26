הפרשן האמריקאי הבכיר: "ישראל הופכת למדינת מצורעת"

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● המדינה שמבקרת את ישראל, וממשיכה לקנות ממנה נשק

● בכיר ברפאל מאותת על שיתוף פעולה עם דרום קוריאה מול איראן

1העולם מגנה את הרג העיתונאים בתקיפה בבית החולים בעזה

התקיפה הישראלית בבית החולים נאסר בח'אן יונס, שבה נהרגו עיתונאים ואנשי רפואה, מעוררת סערה וביקורת רבה בעולם. לטענת צה"ל, התקיפה, שבה ירו פגזים פעמיים על בית החולים, כוונה למצלמה שצילמה את הכוחות.

בעולם מגנים את התקיפה הישראלית וטוענים כי זו הוכחה "להפרה של המשפט הבינלאומי", פורסם בגרדיאן הבריטי. "התקיפה כוונה למבנה אזרחי, ובמיוחד לבית חולים, במתקפה כפולה שהביאה להרג אזרחים, בהם אנשי חילוץ ועיתונאים - כל אלה קטגוריות שצריכות להיות מוגנות לחלוטין על פי החוק הבינלאומי".

צה"ל בתגובה פתח בחקירה והוסיף כי אינו מכוון "לעיתונאים" וטען כי התקיפה היא "טעות". אך בגרדיאן טוענים כי התקיפה הכפולה איננה "טעות", אלא הפכה לטקטיקה של צה"ל בלחימה בעזה. "חקירה משותפת של מגזין +972 ו־Local Call ביולי דיווחה כי צה"ל מבצע באופן שגרתי תקיפות נוספות באזור ההפצצה הראשונית, לעיתים בכוונה להרוג פרמדיקים ואחרים המעורבים במאמצי ההצלה", נכתב בגרדיאן. אחד מהמקורות אמר "אם יש תקיפה על מפקד בכיר, תבוצע תקיפה נוספת אחריה כדי לוודא שמאמצי ההצלה לא יתקיימו".

הנשיא דונלד טראמפ הגיב לתיעוד של תקיפת בית החולים ואמר כי הוא "אינו מרוצה" והוסיף "הייתי מעדיף לא לראות את זה", פורסם ב-TIME. משרד החוץ הגרמני הגיב בתדהמה והצהיר: "אנחנו מזועזעים". וקרא לישראל "לאפשר גישה לתקשורת לעזה ולהבטיח את הגנתם של עיתונאים המדווחים מהשטח הפלסטיני", פרסום ב-DW הגרמני.

גם בשוויץ הגיבו למתקפה על בית החולים ואמרו כי הם "מגנים אותה בחריפות". משרד החוץ השוויצרי אמר "כי על אזרחים ותשתיות אזרחיות להיות מוגנים "בכל עת" בהתאם לדין ההומניטרי הבינלאומי".

בסין אמרו כי על ישראל "להפסיק מיד את הפעולה הצבאית בעזה" לאחר התקיפה על בית החולים. דובר משרד החוץ הסיני גואו ג’יאקון אמר "אנחנו מזועזעים ומגנים את העובדה שאנשי רפואה ועיתונאים איבדו שוב לצערנו את חייהם בעימות", פורסם באל-ערביה.

גם טורקיה ואיראן הצטרפו לגינויים. בטורקיה אמרו כי התקיפה על בית החולים והרג העיתונאים היא "מלחמה על חופש העיתונות", פורסם באל-מוניטור. "ישראל, שממשיכה בזוועותיה מבלי להתחשב בעקרונות הומניטריים או משפטיים כלשהם, מצויה באשליה שהיא יכולה למנוע את חשיפת האמת באמצעות התקפותיה השיטתיות על עיתונאים", כתב בורהנאטין דוראן, ראש מנהלת התקשורת, בפוסט ברשת X.

דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאאי אמר כי התקיפה היא "פשע נתעב" והוסיף "ההפצצה הברברית הייתה פשע מלחמה", פורסם באתר הידיעות הסיני צ'יינה דיילי.

מתוך הגרדיאן מאת פיטר באומונט. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך TIME, מאת ריצ'ארד הול. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך DW. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך הצ'יינה דיילי. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך אל-ערביה. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך אל-מוניטור. לקריאת הכתבה המלאה.

2הפרשן האמריקאי הבכיר: "ישראל הופכת למדינת מצורעת בשל המלחמה"

"אשאיר להיסטוריונים את הוויכוח האם ישראל מבצעת רצח עם בעזה. אבל מה שברור לי לחלוטין ברגע זה הוא שממשלת ישראל הנוכחית מבצעת התאבדות, רצח עצמי ורצח אחים", כך נכתב במאמר דעה לניו יורק טיימס של הפרשון היהודי הבכיר תומאס ל. פרידמן.

פרידמן טוען כי הממשלה הנוכחית "הורסת את מעמדה של ישראל בעולם, הורגת אזרחים בעזה מבלי לגלות לכאורה כל יחס לחיי אדם חפים מפשע, וקורעת לגזרים את החברה הישראלית ואת העם היהודי בתפוצות".

הבעיה כעת לפי פרידמן "שישראל כבר שיתקה את חמאס ככוח צבאי והרגה כמעט את כל מפקדיו הבכירים שתכננו את מתקפת ה־7 באוקטובר. לכן, כדי להצדיק את המשך הלחימה, היא נאלצת לרדוף אחרי מפקדים זוטרים יותר, שמסתתרים בקרב אזרחים".

פרידמן מזהיר כי "ישראל בדרכה להפוך למדינת מצורעת - עד כדי כך שישראלים יהססו לדבר עברית כשהם נוסעים לחו"ל".

לטענתו, העולם יוצא נגד ישראל משום שהוא "יודע להבחין בין מלחמה שנועדה להבטיח את הישרדותה של מדינת היהודים לבין מלחמה שנועדה להבטיח את הישרדותו הפוליטית של ראש הממשלה שלה".

"אבל מכיוון שנתניהו הבהיר באופן חד־משמעי שהוא מסרב לאפשר שלטון של חמאס או של הרשות בעזה, המלחמה נראית יותר ויותר כפי שהיא באמת: מלחמה להרחבת הכיבוש הישראלי מן הגדה המערבית לעזה". פרידמן טוען שזה "לא פלא" שישראל "מאבדת כל כך הרבה חברים בעולם".

פרידמן מציע כי היחידי שיכול להציל את ישראל מהתהום הוא "הנשיא טראמפ". "אני מקווה שאני טועה, אך אני חושש שכשם שטראמפ הולך שולל אחרי ולדימיר פוטין שגרם לו לוותר על הפסקת אש באוקראינה ולרדוף אחרי אשליית 'שלום מלא', כך נתניהו הוליך שולל את טראמפ לוותר על הפסקת אש בעזה לטובת פנטזיית ה'ניצחון המוחלט'", נכתב.

מתוך הניו יורק טיימס מאת תומאס ל. פרידמן. לקריאת הכתבה המלאה.

3האיראנים טוענים: "ישראל השתמשה בוואטסאפ בשביל לעקוב אחרי בכירים"

שר התקשורת לשעבר של איראן מוחמד ג'הרומי אמר כי "בכירים איראנים שהחזיקו מידע רגיש במכשירי הטלפון שלהם היו מטרות קלות למבצעי סייבר ישראליים במהלך מלחמת 12 הימים", פורסם באיראן אינטרנשיונל אתר המבקר את המשטר האיראני. ג'הרומי הוסיף כי "ישראל ניצלה פלטפורמות כמו וואטסאפ כדי לעקוב אחריהם".

"במלחמה האחרונה, מי שהחזיק מידע והיה בעל עניין לישראל היה טרף קל לפריצה" אמר השר לשעבר. והוסיף "לוואטסאפ יש עמידות נמוכה בפני מתקפות סייבר ורמת אבטחה נמוכה, וישראל השתמשה בכלי הזה".

דבריו של ג'הרומי מגיעים לאחר שאיראן עושה בקרת נזקים ובודקת כשלי מודיעין לאחר שבעימות האחרון עם ישראל חוסלו "786 אנשי צבא ו־276 אזרחים", לפי המשטר.

מתוך האיראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.

4סוריה טוענת: "ישראל תפסה שטחים סביב הר החרמון"

סוריה הצהירה אתמול (ב') כי ישראל שלחה "חיילים כדי להשתלט על שטח בתוך הגבול הסורי סביב הר חרמון, במהלך פעולה שהפרה את ריבונותה והציבה איום נוסף על ביטחון האזור", פורסם ברויטרס. "על פי משרד החוץ הסורי, האירוע התרחש סמוך לגבעה אסטרטגית המשקיפה על בית ג'ן. עוד נמסר כי ישראל עצרה שם שישה סורים, לפי עדויות של תושבים באזור".

צה"ל בתגובה אמר כי הכוחות ביצעו "פעילות מבצעית שגרתית באזור בדרום סוריה, אך לא פעלו בבית ג'ן - אזור סמוך לגבול עם לבנון וקרוב להר חרמון". בנוסף צה"ל אמר כי "לא ביצע מעצרים במהלך פעילותו בדרום סוריה, אך עיכב אדם אחד לחקירה לאחר שזוהו חשודים שהתקרבו לאזור באופן שנחשב איום על הכוחות".

התקרית מתרחשת על רקע התקדמות בשיחות בין 2 המדינות בתיווך ארה"ב. זאת "במטרה להרגיע את הסכסוך בדרום סוריה. דמשק מקווה להגיע להסדר ביטחוני שעשוי בסופו של דבר לסלול את הדרך לשיחות פוליטיות רחבות יותר".

האזור המדובר "ידוע כנתיב הברחות נשק בידי חיזבאללה הלבנוני, המזוהה עם איראן, וכן בידי פלגים ג'יהאדיסטיים פלסטיניים", נכתב ברויטרס.

מתוך רויטרס מאת סולימאן אל־חאלידי וג’עידאא טהא. לקריאת הכתבה המלאה.