נתניהו הכיר לראשונה אי-פעם ברצח העם הארמני

ראש הממשלה בנימין נתניהו הכיר אתמול (שלישי) ברצח העם הארמני, לראשונה אי פעם. את ההכרה, שעשויה לגרור תגובה קשה מטורקיה, אמר בריאיון לפודקאסט האמריקני של פטריק בט-דיוויד. המראיין דחק בנתניהו להכיר ברצח העם, שהפתיע וענה כי הוא בהחלט מכיר בו.

האמירה של נתניהו מגיעה על רקע השפל ביחסים בין ישראל לטורקיה בעקבות המלחמה מול חמאס בעזה. במהלך חודשי המלחמה נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן אף השמיע איום חריג בפלישה צבאית לישראל . טורקיה הודיעה כי היא עוצרת את כל קשרי המסחר שלה עם ישראל . הנשיא הטורקי אף השווה את ישראל לנאצים , ואת רה"מ לצורר הגרמני: "נתניהו הגיע לרמות שהיו גורמות להיטלר לקנא".

כל אלו כנראה הובילו את ראש הממשלה להכיר לראשונה, במה שמהווה את אחת הסוגיות הנפיצות ביותר מבחינתה של טורקיה - רצח העם הארמני במלחמת העולם הראשונה. המראיין שאל את נתניהו: "אתה יודע, השואה הוכרה על ידי 193 מדינות. בחלק מהמדינות אם תכחיש את השואה - אתה כנראה תלך לכלא. אבל אם יש מדינה שהייתי מצפה שתהיה ברשימה של המדינות שמכירות ברצח העם הארמני, האשורי והיווני - זו ישראל. למה לא הכרתם ברצח הזה שהטורקים ביצעו?".

BREAKING! Prime Minister @Netanyahu OFFICIALLY recognizes the Armenian, Assyrian & Greek genocide committed by the Ottoman Empire. pic.twitter.com/fLtsr41YRy - Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) August 26, 2025

נתניהו השיב לו כי ישראל הכירה בכך. "לדעתי הכנסת אף העבירה החלטה בנושא", אמר. למראיין זה לא הספיק, והוא דחק בו להכיר בכך בעצמו, באופן מפורש. "ובכן, עשיתי זאת בזה הרגע", הפטיר נתניהו כבדרך אגב.

רצח העם הארמני

רצח העם הארמני, המכונה גם שואת הארמנים ובמסורת הארמנית "הפשע הגדול", היה רצח עם מכוון ושיטתי שביצעה האימפריה העות'מאנית במהלך מלחמת העולם הראשונה באוכלוסייה הארמנית שבשטחה.

הרפובליקה הטורקית, יורשת האימפריה העות'מאנית, מתנגדת לשימוש במונח "רצח עם" לתיאור האירועים באותה תקופה, ואינה מכירה באחריות כלשהי של העם הטורקי או של הממשל הטורקי או העות'מאני לאירועים אלה.

בשנים האחרונות גוברות הקריאות בעולם להכרה בינלאומית ברצח העם הארמני ולהכרה של ממשלת טורקיה בהתרחשותו. עד כה הכריזו מעל 30 מדינות באופן רשמי על הכרתן באירועי תקופה זו כרצח עם, וכמותן מאמצים דעה זו רוב החוקרים וההיסטוריונים.

מדינת ישראל מכירה חלקית ברצח העם הארמני, זאת לאחר שנים של מאבק בין גורמים שונים בשלטונות. ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת מכירה ברצח העם הארמני אך ממשלת ישראל לא הכירה בו באופן רשמי, היא נהגה לאורך השנים להתייחס לגורל הארמנים במלחמת העולם הראשונה במונח "הטראומה הארמנית".

באפריל 2021, הכירה לראשונה ארצות הברית ברצח העם הארמני, 106 שנים אחרי המאורע הקשה. נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן החליט כי הגיעה הזמן - והכריז על ההצהרה ההיסטורית.

פורסם לראשונה ב-N12